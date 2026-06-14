GCE O/L විභාගයේ ප්රතිඵල 2025 ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්යාපන නියෝජ්ය අමාත්යවරයා පවසයි
2025 G.C.E. සාමාන්ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන්ට තව දුරටත් බලා සිටීමට නොසිදුවන අතර, ප්රතිඵල ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්යාපන නියෝජ්ය අමාත්යවරයා තහවුරු කර ඇත.
දහස් ගණන් සිසුන්ගේ නොඉවසිල්ලෙන් යුත් බලාපොරොත්තුව අවසානයට ළඟා වෙයි
මෙම නිවේදනය, ජාතික විභාගය නිම වීමෙන් අනතුරුව ප්රතිඵල ලැබීම ඉතා ඉවසිලිවන්තව අපේක්ෂා කරමින් සිටි ශ්රී ලංකාව පුරා ලක්ෂ සංඛ්යාත සිසුන්ට සහනයක් ගෙන දී ඇත. G.C.E. සාමාන්ය පෙළ විභාගය ශ්රී ලාංකික සිසුවෙකුගේ අධ්යාපන ගමනේ වඩාත්ම වැදගත් ශාස්ත්රීය이정표 වලින් එකක් වන අතර, එය උසස් පෙළ අධ්යනය සහ අනාගත වෘත්තීය අවස්ථා සඳහා මාර්ග තීරණය කරයි.
නියෝජ්ය අමාත්යවරයාගෙන් නිල තහවුරු කිරීමක්
ඉදිරියේදී ප්රතිඵල නිකුත් කිරීමට සූදානම් වීම සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ප්රතිඵල අවසන් කිරීමට හා සකස් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව දක්වමින් අධ්යාපන නියෝජ්ය අමාත්යවරයා මෙම නිවේදනය සිදු කළේය. නිශ්චිත දිනය තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැති බැවින්, සිසුන් සහ දෙමාපියන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් වන නවතම දැනුම්දීම් සඳහා අවධානයෙන් සිටින ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
ප්රතිඵල ලබා ගන්නා ආකාරය
ප්රතිඵල නිකුත් වූ පසු, සිසුන්ට පහත සඳහන් නිල මාර්ග ඔස්සේ තම ප්රතිඵල ලබා ගත හැකිය:
- විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය
- Doenets.lk මාර්ගගත ප්රතිඵල ද්වාරය
- දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධීකරණය කරන ලද පාසල් මට්ටමේ ප්රතිඵල බෙදා හැරීම
සිසුන්ට උපදෙස්
මෙම කාල සීමාව තුළ බොරු ප්රතිඵල ප්රචාරය කළ හැකි වැරදි තොරතුරු හෝ වංචනික තෙවන පාර්ශ්ව වෙබ් අඩවිවලින් වළකිනු ඇති පරිදි, සිසුන් සන්සුන්ව සිට නිල රජයේ වේදිකා ඔස්සේ පමණක් ප්රතිඵල ලබා ගන්නා ලෙස අධ්යාපන බලධාරීන් දිරිමත් කර ඇත.
ඉදිරි දිනවල නිශ්චිත නිකුත් කිරීමේ දිනය තහවුරු කරමින් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නවතම තොරතුරු සඳහා සිසුන් සහ දෙමාපියන් නිල රජයේ සන්නිවේදන මාර්ග නිරීක්ෂණය කරන ලෙස අනුශාසනා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.