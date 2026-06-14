Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

GCE O/L විභාගයේ ප්‍රතිඵල 2025 ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
GCE O/L විභාගයේ ප්‍රතිඵල 2025 ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි

2025 G.C.E. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන්ට තව දුරටත් බලා සිටීමට නොසිදුවන අතර, ප්‍රතිඵල ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා තහවුරු කර ඇත.

දහස් ගණන් සිසුන්ගේ නොඉවසිල්ලෙන් යුත් බලාපොරොත්තුව අවසානයට ළඟා වෙයි

මෙම නිවේදනය, ජාතික විභාගය නිම වීමෙන් අනතුරුව ප්‍රතිඵල ලැබීම ඉතා ඉවසිලිවන්තව අපේක්ෂා කරමින් සිටි ශ්‍රී ලංකාව පුරා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සිසුන්ට සහනයක් ගෙන දී ඇත. G.C.E. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ශ්‍රී ලාංකික සිසුවෙකුගේ අධ්‍යාපන ගමනේ වඩාත්ම වැදගත් ශාස්ත්‍රීය이정표 වලින් එකක් වන අතර, එය උසස් පෙළ අධ්‍යනය සහ අනාගත වෘත්තීය අවස්ථා සඳහා මාර්ග තීරණය කරයි.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගෙන් නිල තහවුරු කිරීමක්

ඉදිරියේදී ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට සූදානම් වීම සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිඵල අවසන් කිරීමට හා සකස් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව දක්වමින් අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙම නිවේදනය සිදු කළේය. නිශ්චිත දිනය තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැති බැවින්, සිසුන් සහ දෙමාපියන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් වන නවතම දැනුම්දීම් සඳහා අවධානයෙන් සිටින ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නා ආකාරය

ප්‍රතිඵල නිකුත් වූ පසු, සිසුන්ට පහත සඳහන් නිල මාර්ග ඔස්සේ තම ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකිය:

  • විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය
  • Doenets.lk මාර්ගගත ප්‍රතිඵල ද්වාරය
  • දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධීකරණය කරන ලද පාසල් මට්ටමේ ප්‍රතිඵල බෙදා හැරීම

සිසුන්ට උපදෙස්

මෙම කාල සීමාව තුළ බොරු ප්‍රතිඵල ප්‍රචාරය කළ හැකි වැරදි තොරතුරු හෝ වංචනික තෙවන පාර්ශ්ව වෙබ් අඩවිවලින් වළකිනු ඇති පරිදි, සිසුන් සන්සුන්ව සිට නිල රජයේ වේදිකා ඔස්සේ පමණක් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන බලධාරීන් දිරිමත් කර ඇත.

ඉදිරි දිනවල නිශ්චිත නිකුත් කිරීමේ දිනය තහවුරු කරමින් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නවතම තොරතුරු සඳහා සිසුන් සහ දෙමාපියන් නිල රජයේ සන්නිවේදන මාර්ග නිරීක්ෂණය කරන ලෙස අනුශාසනා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිඤ්ඤෝ සංසිද්ධිය මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එයි Sinhala

එල් නිඤ්ඤෝ සංසිද්ධිය මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එයි

එල් නිඤ්ඤෝ කාලගුණ සංසිද්ධිය හේතුවෙන් මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී දිවයිනට තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර අවදානමක් ඇති විය හැකි බව ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීමක්…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ T20 තරඟාවලිය රන් 37ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් සමකරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ T20 තරඟාවලිය රන් 37ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් සමකරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම තරඟ තුනකින් යුත් ටුවෙන්ටි20 අන්තර්ජාතික තරඟාවලිය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ සමකර ගෙන ඇති අතර, රන් 37කින් ලබාගත් ඒත්තු ගන්නාසුලු ජයග්‍රහණය තීරණාත්මක…

14 Jun 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව සිය වටිනාකමින් 7%ක් අහිමි කරගනී Sinhala

2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව සිය වටිනාකමින් 7%ක් අහිමි කරගනී

2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 7කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් අවප්‍රමාණ වී ඇති අතර, දිවයිනේ ආර්ථිකය අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්…

14 Jun 2026 Discuss