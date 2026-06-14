භරතනාට්යම් නර්තනයේ නව ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් තබමින් කොළඹ ඉතිහාසයට එක්වෙයි
භරතනාට්යම් සම්භාව්ය නර්තනයේ විශිෂ්ට දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් නර්තන ශිල්පිනියන් 5,000කට අධික පිරිසක් එක්රැස් වූ අතර, එමගින් ප්රතිෂ්ඨාමත් ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් තබා ශ්රී ලංකාවේ අගනුවර කොළඹ වාර්තා පොතේ නමක් සටහන් කර ගත්තේය.
සංස්කෘතික ක්ෂේත්රයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්
කොළඹ නගරයේදී සිදු කෙරුණු මෙම සුවිශේෂ ජයග්රහණය සඳහා දහස් ගණනක් නර්තන ශිල්පිනියන් එක්රැස් වූ අතර, මෑත කාලීන ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ සාකච්ඡාවට ලක් වූ වඩාත් අද්භූත සංස්කෘතික ප්රසංගයක් ලෙස එය ඉතිහාසගත විය. දකුණු ඉන්දියාවෙන් ආරම්භ වූ පැරණිතම හා වඩාත්ම ගෞරවනීය සම්භාව්ය නර්තන ශෛලීන්ගෙන් එකක් වන භරතනාට්යම්හි සාමූහික ප්රසංගය රැස්ව සිටි අය අතර පුළුල් ප්රශංසාවට ලක් විය.
නර්තන ශිල්පිනියන් 5,000කට අධික පිරිසක් සමග්රව කලාත්මක ප්රකාශනයක නිරත වූ මෙම ප්රසංගය ගිනස් ලෝක වාර්තා නිලධාරීන් විසින් නිල වශයෙන් සහතික කිරීම සඳහා නියම කරන ලද දැඩි අවශ්යතාවයන් සාර්ථකව සපුරා ගත්තේය.
හවුල් උරුමයක් සැමරීම
භරතනාට්යම් ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ ජනතාවට ගැඹුරු සංස්කෘතික වැදගත්කමක් දරන අතර, වාර්තා තබන ලද මෙම එකතුව ජාත්යන්තර වේදිකාවක් මත ඒ උරුමය ශක්තිමත් ලෙස සැමරීමක් ලෙස ද සේවය කළේය. ශ්රී ලංකාවේ විවිධාංගී සංස්කෘතික අනන්යතාවයේ අනිවාර්ය අංගයක් ව පවතින පොහොසත් කලා සම්ප්රදායන් ඉස්මතු කළ ප්රසංගය විශේෂ ජාත්යන්තර අවධානයකට ද ලක් විය.
දහස් ගණනක් නර්තන ශිල්පිනියන් එකවර ප්රසංගයේ නිරත වූ මෙහි අති විශාල පරිමාණය, මෙම ඓතිහාසික මොහොත සැබෑ කර ගැනීමට එක්ව කටයුතු කළ සහභාගිවූවන්ගේ කැපවීමේ ගැඹුර තවදුරටත් ඔප්නැංවූයේය.
ශ්රී ලංකාවට ගෞරවයක්
ලෝක මට්ටමේ විශාල සංස්කෘතික උත්සව සත්කාරය කිරීමේ හැකියාව ඇති නගරයක් ලෙස කොළඹ කෙරෙහි සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගැනීමට මෙම ජයග්රහණය හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විශේෂයෙන් ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ ජනතාව සඳහා, පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ ඔවුන් ආදරයෙන් රකිමින් පෝෂණය කළ සම්භාව්ය කලා ශෛලියකට ලද ගෝලීය පිළිගැනීමේ ආඩම්බරජනක මොහොතක් ලෙස මෙම වාර්තාව හැඳින්විය හැකිය.
ගිනස් ලෝක වාර්තා සහතිකය කොළඹ නගරය ලෝකයේ සංස්කෘතික සිතියමේ ස්ථිරවශයෙන් ස්ථාපිත කරන අතර, ප්රසංගය සාර්ථක කර ගැනීමට දායක වූ සංවිධායකයින්ගේ අපමණ වෑයම හා කලාකරුවන්ගේ කැපවීමේ සාක්ෂියක් ලෙසද එය ශාශ්වතව ඉතිහාසයේ සටහන් වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.