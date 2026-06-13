Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ හිංසා විරෝධී ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට නැවත සංචාරයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ හිංසා විරෝධී ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට නැවත සංචාරයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි

ජාත්‍යන්තර අධීක්ෂණය නැවත දිවයිනට

වධ හිංසා වැළැක්වීම සඳහා කැප වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට නැවත වරක් සංචාරය කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය රටේ රදවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් සහ මානව හිමිකම් භාවිතයන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය අඛණ්ඩව පවතින බවට සංඥාවක් වේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ හිංසා වැළැක්වීමේ ආයතනය යනු කුමක්ද?

එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ හිංසා වැළැක්වීමේ උපකමිටුව (SPT) යනු වධ හිංසාවට එරෙහි සම්මුතියේ විකල්ප ප්‍රොටොකෝලය (OPCAT) යටතේ පිහිටුවන ලද ස්වාධීන විශේෂඥ ආයතනයකි. සාමාජික රාජ්‍යයන්හි රදවා ගැනීමේ ස්ථාන වෙත පැමිණ, රදවා ගනු ලබන පුද්ගලයන්ට සලකන ආකාරය තක්සේරු කිරීම සහ තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීමට හා අපයෝජනයන් වැළැක්වීමට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම එහි නිලයුතුකම වේ.

ශ්‍රී ලංකාව අවධානයට ලක්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ රදවා ගැනීමේ පහසුකම් සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ භාවිතයන් වසර ගණනාවක් පුරා ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ආයතනවල නැවත නැවත අවධානයට ලක් වී තිබේ. බන්ධනාගාර, පොලිස් ස්ථාන සහ රාජ්‍ය බලධාරීන් විසින් පුද්ගලයන් රදවා ගනු ලබන අනෙකුත් ස්ථානවල තත්ත්වයන් පිළිබඳ ඓතිහාසිකව ගැටලු මතු කර ඇත.

SPT විසින් සිදු කෙරෙන මෙම නියමිත සංචාරය, ක්ෂේත්‍රයේ වර්තමාන තත්ත්වය ඇගයීමට සහ පෙර පරීක්ෂණ සිදු කළ අවස්ථාවේ සිට අර්ථවත් ප්‍රගතියක් ලබා ගෙන ඇත්දැයි තක්සේරු කිරීමට ආයතනයට අවස්ථාව සලසා දෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා මෙම නැවත සංචාරය සැලකිය යුතු බරක් දරයි. විශේෂයෙන් සිවිල් ගැටුමෙන් පසු, මානව හිමිකම් ගැටලු සම්බන්ධ දීර්ඝ කාලීන ජාත්‍යන්තර අවධානයෙන් අනතුරුව රට ස්වකීය ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටී. එක්සත් ජාතීන්ගේ අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණයන් සමඟ සම්බන්ධ වීම,책임දායීත්වය සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කෙරෙහි කැපවීමක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් මෙම සංචාරයෙන් මතු වන නිගමන සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රටේ රදවා ගැනීමේ ආයතන පුරා රදවා ගනු ලබන්නන්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳ ස්පර්ශනීය වැඩිදියුණු කිරීම්වලට මෙම ක්‍රියාවලිය දායක වනු ඇතැයි ඔවුහු බලාපොරොත්තු වෙති.

ඉදිරි දැක්ම

SPT සංචාරයේ නිශ්චිත කාලසීමාව සහ විෂය පථය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත. සංචාරක නියෝජිත පිරිස සමඟ රජයේ සහයෝගිතාව, සමාලෝචන ක්‍රියාවලියේ ඵලදායිතාව සහ අනතුරුව ලැබෙන නිර්දේශවල ගැඹුර තීරණය කිරීමේ ප්‍රධාන සාධකයක් වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ටී20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාව රන් 87කින් පරාජය කරයි Sinhala

ටී20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාව රන් 87කින් පරාජය කරයි

එංගලන්තය සර්වාංගීණ ප්‍රබල දස්කමක් දක්වමින් ටී20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාව රන් 87ක විශාල පරාජයකට පත් කළ අතර, මෙම කදිම පරාජයෙන් අනතුරුව දිවයිනේ ක්‍රිකට්…

13 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ADB හි විශාල ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4 අර්බුද සහාය ප්‍රතිලාභ ලැබීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ADB හි විශාල ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4 අර්බුද සහාය ප්‍රතිලාභ ලැබීමට සූදානම්

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් නිවේදනය කරන ලද ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක් වටිනා අර්බුද ප්‍රතිචාර ආධාර කට්ටලය යටතේ සහාය ලැබීමට නියමිත රාජ්‍ය කණ්ඩායම අතරට…

13 Jun 2026 Discuss
හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා ඇප මත මුදා හරිති Sinhala

හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා ඇප මත මුදා හරිති

දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටි හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වාට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය බදාදා (12) ඇප…

13 Jun 2026 Discuss