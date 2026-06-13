ශ්රී ලංකාව ADB හි විශාල ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4 අර්බුද සහාය ප්රතිලාභ ලැබීමට සූදානම්
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් නිවේදනය කරන ලද ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක් වටිනා අර්බුද ප්රතිචාර ආධාර කට්ටලය යටතේ සහාය ලැබීමට නියමිත රාජ්ය කණ්ඩායම අතරට ශ්රී ලංකාව ද ඇතුළත් වේ. දරුණු ආර්ථික කැළඹිලිවල අනතුරු ඇඟවීම් මධ්යයේ තවමත් ඉදිරියට ගමන් කරන රටවලට මෙය විභව ශක්තියක් ලබාදෙනු ඇත.
අවදානමට ලක් වූ ආර්ථිකයන් සඳහා ජීවන රේඛාවක්
ADB හි බහු-බිලියන ඩොලර් මුලපිරීම සැලසුම් කර ඇත්තේ ආර්ථික අස්ථාවරත්වය, ආහාර අනාරක්ෂිතතාව සහ ගෝලීය මූල්ය කම්පනවල දිරාපත් වන බලපෑම් වැනි පීඩනයන්ට මුහුණ දෙන සාමාජික රටවලට ඉලක්කගත මූල්ය සහාය ලබා දීම සඳහා ය. මෑත ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයන්ගෙන් එකක් ඉවසා දරා ගත් ශ්රී ලංකාව, මෙම අරමුදලේ ප්රධාන ප්රතිලාභීන් අතරට ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ආසියාව සහ පැසිෆික් කලාපය පුරා ඇති සංවර්ධනශීලී ආර්ථිකයන් කිහිපයක දුර්වල ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමන් මාර්ග පිළිබඳව බහුපාර්ශ්වීය මූල්ය ආයතන අතර වර්ධනය වන උද්වේගය මෙම ආධාර කට්ටලය පිළිබිඹු කරයි. ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන්, අත්යවශ්ය ආනයනයන් සහ පුළුල් ව්යුහාත්මක ප්රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහන් කරා අරමුදල් යොමු කරනු ඇතැයි ADB සංඥා කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ සුවය ලැබීමේ මාර්ගය
ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ පුළුල් ලෙස හිඟ කිරීමට හේතු වූ අතර අන්තිමේදී ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ආරක්ෂිත ශ්රේණිය ලැබීමට හේතු වූ විනාශකාරී අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව ක්රමක්රමයෙන් සිය ආර්ථිකය ප්රතිනිර්මාණය කිරීමේ කාර්යය සිදු කරමින් සිටී. ADB ආධාර කට්ටලයට ශ්රී ලංකාව ඇතුළත් කිරීම, ජාතික ව්යාපාර ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාමාර්ග සඳහා ජාත්යන්තර මූල්ය ප්රජාවෙන් ලැබෙන තවත් විශ්වාස ඡන්දයක් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකාව තමාගේ බාහිර ණය බැඳීම් කළමනාකරණය කිරීම සහ රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීම දිගටම සිදු කරන විට, එවැනි බහුපාර්ශ්වීය අරමුදල් ලැබීම ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් දරන බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති. ආණ්ඩුව සිය පුළුල් ණය ප්රතිව්යුහගතකරණ ක්රියාවලියේ කොටසක් ලෙස ද්විපාර්ශ්වීය හා බහුපාර්ශ්වීය ණය හිමියන් සමඟ අඛණ්ඩ සාකච්ඡාවල නිරත වී සිටී.
කලාපීය වැදගත්කම
දරුණු මූල්ය පීඩනවල කාල පරිච්ඡේදවලදී තම වඩාත් අවදානමට ලක් වූ සාමාජික රාජ්යයන්ට සහාය ලබා දීම සඳහා බැංකුව දරන කැපවීම ADB ආධාර කට්ටලය අවධාරණය කරයි. දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියාව පුරා වෙනත් රටවල් ගණනාවකටද මෙම මුලපිරීමෙන් ප්රතිලාභ ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය කලාපය මුහුණ දෙන ආර්ථික අභියෝගවල පුළුල් ස්වභාවය පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාව සඳහා අරමුදල් නිශ්චිත වෙන් කිරීම සහ ගෙවීම් සඳහා අදාළ කොන්දේසි සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, ADB අර්බුද සහාය වැඩසටහනේ රාමුව අවසන් කරන ලෙස ළඟ එන සති කිහිපය තුළ නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.