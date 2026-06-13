Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායක CHEC සභාපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායක CHEC සභාපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාව තම අභිලාෂී කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රය ඉදිරියට ගෙන යාමට කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේ, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක චීන වරාය ඉංජිනේරු සමාගමේ (CHEC) ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජිතයන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇත.

CHEC නායකත්වය සමඟ රැස්වීම

ජනාධිපතිවරයා, CHEC සභාපති බායි යින්ෂාන් සහ සමාගම් නියෝජිත පිරිසක් පිළිගත් අතර, මෙය කොළඹ වෙරළබඩ ප්‍රදේශයේ ඓතිහාසික වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය පිටුපස ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරන එම සමාගම සහ ශ්‍රී ලංකා රජය අතර අඛණ්ඩ සහයෝගිතාවයේ සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.

කොළඹ වරාය නගරයේ ප්‍රගතිය සහ අනාගත දිශානතිය සාකච්ඡා කිරීම මෙම හමුවේ මූලික අරමුණ වූ බව දැනගන්නට ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය රටේ මෑත ඉතිහාසයේ වැදගත්ම විදේශ ආධාරිත යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘතිවලින් එකක් ලෙස සැලකේ.

ජාතික වශයෙන් වැදගත් ව්‍යාපෘතියක්

ඓතිහාසික ගාලු මුවදොර පිටිය යාබදව ගොඩකළ ඉඩමක් මත ඉදිකරන ලද කොළඹ වරාය නගරය, ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර ආයෝජන, මූල්‍ය සේවා සහ ගෝලීය ව්‍යාපාරික කටයුතු誘ආකර්ෂණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද පරිවර්තනීය ආර්ථික කලාපයක් ලෙස දිගු කලක සිට ස්ථානගත කොට ඇත.

CHEC සමාගම මෙම ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීමේ කේන්ද්‍රීය භූමිකාවක් ඉටු කර ඇති අතර, රටේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සහ වර්ධනය සඳහා මාර්ගය සැකසෙන මෙම අවස්ථාවේ දී එම සබඳතාවය පවත්වාගෙන යාමට සහ ශක්තිමත් කිරීමට වත්මන් රජය දක්වන අධිෂ්ඨානය නවතම රැස්වීමෙන් පැහැදිලි වේ.

රජයේ සංවර්ධන අවධානය

චීන නියෝජිත පිරිස සමඟ ජනාධිපති දිසානායකගේ සහභාගිත්වය, ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා ආයෝජන උත්තේජනය කිරීමට සහ ආර්ථික අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට ප්‍රධාන යටිතල පහසුකම් හවුල්කාරිත්ව උපයෝගී කර ගැනීමේ රජයේ පුළුල් කාර්යමාර්ගය ඉස්මතු කරයි.

ඉදිරි මාසවල වරාය නගර පරිශ්‍රයේ ආයෝජන රාමු, ව්‍යාපෘති කාල සීමා සහ සමස්ත සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිබඳ වැඩිදුර සාකච්ඡාවලට මෙම රැස්වීම මඟ පාදනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කප්රුකා ඉතිහාසය රචනා කරයි — AI නියෝජිතයන්ට මාර්ගගත වෙළඳසැල විවෘත කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු තාක්ෂණ සමාගම බවට Sinhala

කප්රුකා ඉතිහාසය රචනා කරයි — AI නියෝජිතයන්ට මාර්ගගත වෙළඳසැල විවෘත කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු තාක්ෂණ සමාගම බවට

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ඊ-වාණිජ්‍ය වේදිකාව වන කප්රුකා, කෘත්‍රිම බුද්ධි නියෝජිතයන්ට (AI agents) තම මාර්ගගත වෙළඳසැල විවෘත කළ පළමු දේශීය තාක්ෂණ සමාගම ලෙස රටේ තාක්ෂණ…

13 Jun 2026 Discuss
මැදපෙරදිග උද්වේගය ශ්‍රී ලංකාවේ ටාර් සැපයුම සිඳලයි — මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අවදානමට Sinhala

මැදපෙරදිග උද්වේගය ශ්‍රී ලංකාවේ ටාර් සැපයුම සිඳලයි — මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අවදානමට

මැදපෙරදිග දිගින් දිගටම ගිනිගෙන යන ගැටුම් තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්‍රය කෙරෙහි දැවැන්ත සෙවනැල්ලක් සේ වැටෙන්නට පටන් ගෙන ඇති අතර, ටාර් ආනයනය බාධාවට…

13 Jun 2026 Discuss
බටහිර ආසියා ගැටුමේ ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 14ක් ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් බිලියන 4ක් සූදානම් කරයි Sinhala

බටහිර ආසියා ගැටුමේ ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 14ක් ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් බිලියන 4ක් සූදානම් කරයි

කලාපීය සංවර්ධන බැංකුව විශාල මූල්‍ය ආරක්ෂණ කඳවුරක් ස්ථාපිත කරයි බටහිර ආසියාවේ කඳවුරු ගැටුම හේතුවෙන් ඇතිවන ආර්ථික කම්පන වලින් ශ්‍රී ලංකාව සහ අවදානමට ලක්විය හැකි…

13 Jun 2026 Discuss