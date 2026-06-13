කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායක CHEC සභාපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි
ශ්රී ලංකාව තම අභිලාෂී කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධන න්යාය පත්රය ඉදිරියට ගෙන යාමට කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේ, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක චීන වරාය ඉංජිනේරු සමාගමේ (CHEC) ජ්යෙෂ්ඨ නියෝජිතයන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇත.
CHEC නායකත්වය සමඟ රැස්වීම
ජනාධිපතිවරයා, CHEC සභාපති බායි යින්ෂාන් සහ සමාගම් නියෝජිත පිරිසක් පිළිගත් අතර, මෙය කොළඹ වෙරළබඩ ප්රදේශයේ ඓතිහාසික වරාය නගර ව්යාපෘතිය පිටුපස ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරන එම සමාගම සහ ශ්රී ලංකා රජය අතර අඛණ්ඩ සහයෝගිතාවයේ සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.
කොළඹ වරාය නගරයේ ප්රගතිය සහ අනාගත දිශානතිය සාකච්ඡා කිරීම මෙම හමුවේ මූලික අරමුණ වූ බව දැනගන්නට ඇත. මෙම ව්යාපෘතිය රටේ මෑත ඉතිහාසයේ වැදගත්ම විදේශ ආධාරිත යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘතිවලින් එකක් ලෙස සැලකේ.
ජාතික වශයෙන් වැදගත් ව්යාපෘතියක්
ඓතිහාසික ගාලු මුවදොර පිටිය යාබදව ගොඩකළ ඉඩමක් මත ඉදිකරන ලද කොළඹ වරාය නගරය, ශ්රී ලංකාවට ජාත්යන්තර ආයෝජන, මූල්ය සේවා සහ ගෝලීය ව්යාපාරික කටයුතු誘ආකර්ෂණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද පරිවර්තනීය ආර්ථික කලාපයක් ලෙස දිගු කලක සිට ස්ථානගත කොට ඇත.
CHEC සමාගම මෙම ව්යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීමේ කේන්ද්රීය භූමිකාවක් ඉටු කර ඇති අතර, රටේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සහ වර්ධනය සඳහා මාර්ගය සැකසෙන මෙම අවස්ථාවේ දී එම සබඳතාවය පවත්වාගෙන යාමට සහ ශක්තිමත් කිරීමට වත්මන් රජය දක්වන අධිෂ්ඨානය නවතම රැස්වීමෙන් පැහැදිලි වේ.
රජයේ සංවර්ධන අවධානය
චීන නියෝජිත පිරිස සමඟ ජනාධිපති දිසානායකගේ සහභාගිත්වය, ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා ආයෝජන උත්තේජනය කිරීමට සහ ආර්ථික අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට ප්රධාන යටිතල පහසුකම් හවුල්කාරිත්ව උපයෝගී කර ගැනීමේ රජයේ පුළුල් කාර්යමාර්ගය ඉස්මතු කරයි.
ඉදිරි මාසවල වරාය නගර පරිශ්රයේ ආයෝජන රාමු, ව්යාපෘති කාල සීමා සහ සමස්ත සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිබඳ වැඩිදුර සාකච්ඡාවලට මෙම රැස්වීම මඟ පාදනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.