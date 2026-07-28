ශ්රී ලංකාව ක්රිප්ටෝ මුදල් නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී; සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව නිල අධීක්ෂණ ආයතනය ලෙස නම් කෙරේ
අථත්ය වත්කම් සහ අථත්ය වත්කම් සේවා සපයන්නන් (VASPs) සඳහා නිල නියාමන ආයතනය ලෙස සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) නම් කිරීමේ යෝජනාවට අධිකාරීන් අනුමැතිය ලබා දීමත් සමඟ, ක්රිප්ටෝ මුදල් හා ඩිජිටල් වත්කම් රජයේ නිල අධීක්ෂණය යටතට ගෙන ඒමට ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසික පියවරක් තබා ඇත.
ඩිජිටල් වත්කම් අධීක්ෂණයේ නව යුගයක්
මෙම තීරණය, දැනට ප්රධාන වශයෙන් විධිමත් මූල්ය නියාමන රාමුවෙන් බැහැරව ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින, වේගයෙන් වර්ධනය වන ක්රිප්ටෝ ක්ෂේත්රය කෙරෙහි ශ්රී ලංකාවේ ප්රවේශයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරයි. අථත්ය වත්කම් සහ ඒවායේ ගනුදෙනු පහසු කරන වේදිකාවන් අධීක්ෂණය කිරීමේ බලය SEC සභාවට පවරා දීමෙන්, කර්මාන්තයට අත්යවශ්ය ව්යුහයක් හා වගවීමක් ලබා දීමට රජය අපේක්ෂා කරයි.
රටේ ප්රාග්ධන වෙළඳපොළ හා සුරැකුම්පත් කර්මාන්තය නියාමනය කිරීමේ වගකීම දරන SEC සභාව, ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක ක්රිප්ටෝ ගනුදෙනු වේදිකාවන්, ඩිජිටල් වත්කම් හුවමාරු ආයතන සහ අනෙකුත් අථත්ය වත්කම් සේවා සපයන්නන් අධීක්ෂණය කිරීමේ මධ්යම අධිකාරිය ලෙස මෙම ගමනාවස්ථාව මගින් තැන්පත් කෙරේ.
මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
රටේ ක්රියාත්මක දේශීය හා විදේශීය ක්රිප්ටෝ ව්යාපාර දෙකටම මෙම තීරණය පුළුල් ප්රතිවිපාක ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නව රාමුව යටතේ, VASPs සභාව සමඟ ලියාපදිංචි වී SEC සභාව නියම කරන ප්රමිතීන්ට අනුගත වීම අවශ්ය වනු ඇති අතර, එමගින් සාම්ප්රදායික මූල්ය ආයතනවලට අදාළ අනුකූලතා බැඳීම්වලට සමාන ක්රමවේදයක් ඔවුන් කෙරෙහිද ක්රියාත්මක වනු ඇත.
විධිමත් පාරිභෝගික ආරක්ෂාවක් නොමැතිව ක්රිප්ටෝ වෙළඳපොළවල නිරත වෙමින් සිටින සාමාන්ය ශ්රී ලාංකික ආයෝජකයන් සඳහා, ආරවුල් හෝ වේදිකා අසාර්ථකත්වයන් ඇති වූ අවස්ථාවල වැඩි සුරක්ෂිතතාවක් හා පිළියම් සෙවීමේ හැකියාවක් නියාමන රාමුව මගින් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ගෝලීය ප්රමිතීන් සමඟ එකඟ වීම
ශ්රී ලංකාවේ මෙම පියවර, ලොව පුරා රජයන් හා මූල්ය නියාමකයන් අථත්ය වත්කම් සඳහා පැහැදිලි නෛතික රාමු ස්ථාපිත කිරීමට තරගකාරීව ක්රියාත්මක වන පුළුල් ගෝලීය ප්රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි. මූල්ය ක්රියාකාරී කාර්යසාධන බලකාය (FATF) වැනි ජාත්යන්තර ආයතන, මුදල් විශුද්ධිකරණය, ත්රස්තවාදය සඳහා මූල්ය සහාය සැපයීම සහ නොනියාමිත ක්රිප්ටෝ ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධ අනෙකුත් මූල්ය අපරාධ වැළැක්වීම සඳහා VASPs නියාමනය කරන ලෙස සාමාජික රටවල් දිගු කලක් තිස්සේ අනුශාසනා කර ඇත.
SEC අධීක්ෂණය යටතේ ශ්රී ලංකාවේ ක්රිප්ටෝ ක්ෂේත්රය ගෙනඒම, ජාත්යන්තරව පිළිගත් මූල්ය පාලන ප්රමිතීන් සමඟ රටව සමගාමී කිරීමේ පියවරක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ — ශ්රී ලංකාව තම ආර්ථිකය නැවත ගොඩනඟා ගනිමින් ගෝලීය ආයෝජකයන් හා ණය දෙන්නන් අතර විශ්වාසය යළි ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට ඉදිරිපත් වන මෙවන් සන්ධිස්ථානයක, ඉතා වැදගත් සලකා බැලීමකි.
ඉදිරි පියවර
යෝජනාවට අනුමැතිය ලැබීම තීරණාත්මක පළමු පියවරක් නිරූපණය කළද, නියාමන රාමුවේ ප්රායෝගික ක්රියාත්මක කිරීම කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. බලපත්ර ලබා ගැනීමේ අවශ්යතා, අනුකූලතා කාල රාමු සහ ශ්රී ලංකාව තුළ අථත්ය වත්කම් වේදිකාවන් ව්යාපාර කරන ආකාරය නියාමනය කරන නිශ්චිත රීති පිළිබඳව ප්රධාන ප්රශ්න තවමත් අනීර්ණිතව පවතී.
නියාමන ව්යුහය හැඩගැසෙත්ම SEC සභාව වැඩිදුර මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, අධීක්ෂණය ක්රියාත්මක කරනු ලබන ආකාරය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුර
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.