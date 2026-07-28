Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සංශෝධනය නැවත සලකා බලන ලෙස යාපනය නීතිඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සංශෝධනය නැවත සලකා බලන ලෙස යාපනය නීතිඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලයි

යාපනය නීතිඥ සංගමය, විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාව නැවත සලකා බලන ලෙස ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගෙන් විධිමත් ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය ප්‍රවේශමක් සඳහා ඉල්ලීමක්

උතුරු පළාතේ නීතිඥවරුන් නියෝජනය කරන මෙම නීතිමය සංවිධානය, යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින්, එවැනි වෙනසක් අධිකරණ ස්වාධීනත්වය හා ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව කෙරෙහි ඇති කළ හැකි ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා සූක්ෂ්මව කල්පනා කළ යුතු බව අවධාරණය කර ඇත.

යාපනය නීතිඥ සංගමය ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීමේ දී, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමේ ඕනෑම ප්‍රයත්නයක් සඳහා, ඕනෑම තීරණයක් ගැනීමට පෙර සියලු සම්බන්ධිත පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ ගැඹුරු ප්‍රසිද්ධ විවාදයක්, පුළුල් නෛතික පරීක්ෂණයක් සහ විනිවිද පෙනෙන සාකච්ඡාවක් අවශ්‍ය බව අවධාරණය කරන ලදී.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය මූලික කරුණ ලෙස

නීතිඥ වෘත්තිකයින් දිගු කලක් තිස්සේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ක්‍රියාත්මක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ශිලා පාදකය ලෙස සලකා ඇත. යෝජිත සංශෝධනයට එරෙහිව අදහස් දක්වන පිරිස්, විශේෂ තත්ත්වයන් යටතේ, විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම, ජනහිතට සේවය නොකරන ආකාරයෙන් අධිකරණයේ සංයුතිය කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමේ මෙවලමක් ලෙස භාවිත කළ හැකි බවට බිය පළ කරති.

යාපනය නීතිඥ සංගමයේ ස්ථාවරය, ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්‍රජාවේ කොටස් අතර පවතින පුළුල් අප්‍රසාදය පිළිබිඹු කරයි. ඔවුහු විශ්වාස කරන්නේ, මේ ස්වභාවයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා වෙනස්කම් ඉක්මන් නොකළ යුතු අතර, නීතිඥ සංගම්, සිවිල් සමාජය සහ සාමාන්‍ය ජනතාව සමඟ අර්ථවත් සංවාදයකින් පසුව පමණක් ඉදිරියට ගෙන යා යුතු බවයි.

ජනාධිපතිවරයා කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවේ

මෙම ඉල්ලීම, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සම්බන්ධ කරුණු, විශේෂයෙන් රජයේ ව්‍යවස්ථාදායක න්‍යාය පත්‍රය කෙරෙහි වැඩිවෙමින් ඇති විමර්ශනයට එකතු වේ. රජය යාපනය නීතිඥ සංගමයේ කනස්සල්ලට විධිමත් ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමට තවමත් ඉදිරිපත් නොවී ඇති අතර, කැපී පෙනෙන කලාපීය නෛතික ආයතනයක මැදිහත් වීම, විනිසුරුවන්ගේ නියම හා කොන්දේසිවලට සිදු කළ හැකි ඕනෑම වෙනසක් සම්බන්ධ සංවේදීතාව ඉස්මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය මෑත වසරවලදී සෑහෙන අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇති අතර, විනිසුරුවන්ට බලපාන ප්‍රතිසංස්කරණ, දේශපාලන මැදිහත් වීමට අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට වඩා ආයතනික අඛණ්ඩතාව ශක්තිමත් කිරීම ප්‍රමුඛ කළ යුතු බව නීතිමය නිරීක්ෂකයින් බොහෝ දෙනෙක් තර්ක කරති.

යාපනය නීතිඥ සංගමය, තම ස්ථාවරය නීතියේ ආධිපත්‍ය ආරක්ෂා කිරීම කෙරෙහි පිහිටා ඇති බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, යෝජිත සංශෝධනය සමඟ තව දුරටත් ඉදිරියට යාමට පෙර විවෘත සාකච්ඡාවලට සම්බන්ධ වන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට දිනෙන් දින බල කරමින් සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි ඓතිහාසික එක්දින තරඟාවලි ජයග්‍රහණයෙන් වසර 24ක පිපාසය නිවා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි ඓතිහාසික එක්දින තරඟාවලි ජයග්‍රහණයෙන් වසර 24ක පිපාසය නිවා ගනී

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට්හි ඉතිහාසයට එක් වූ සුවිශේෂී මොහොතක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉතිහාසයේ පිටු වලට තම නම් සටහන් කරගනිමින්, පාකිස්තානයට එරෙහිව…

28 Jul 2026 Discuss
ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම 2026 අවසාන භාගය වන විට ශ්‍රී ලංකාවට වෙන්ඩීස් රැගෙනෙයි Sinhala

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම 2026 අවසාන භාගය වන විට ශ්‍රී ලංකාවට වෙන්ඩීස් රැගෙනෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සංකීර්ණ ව්‍යාපාරික ආයතනය වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් (JKH) සමාගම, ජාත්‍යන්තරව සුප්‍රසිද්ධ ඇමරිකානු වේගවත් ආහාර දාමය වන වෙන්ඩීස් ශ්‍රී…

28 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රිප්ටෝ මුදල් නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී; සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව නිල අධීක්ෂණ ආයතනය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රිප්ටෝ මුදල් නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී; සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව නිල අධීක්ෂණ ආයතනය ලෙස නම් කෙරේ

අථත්‍ය වත්කම් සහ අථත්‍ය වත්කම් සේවා සපයන්නන් (VASPs) සඳහා නිල නියාමන ආයතනය ලෙස සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) නම් කිරීමේ යෝජනාවට අධිකාරීන් අනුමැතිය…

28 Jul 2026 Discuss