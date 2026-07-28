Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි ඓතිහාසික එක්දින තරඟාවලි ජයග්‍රහණයෙන් වසර 24ක පිපාසය නිවා ගනී

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි ඓතිහාසික එක්දින තරඟාවලි ජයග්‍රහණයෙන් වසර 24ක පිපාසය නිවා ගනී

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට්හි ඉතිහාසයට එක් වූ සුවිශේෂී මොහොතක්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉතිහාසයේ පිටු වලට තම නම් සටහන් කරගනිමින්, පාකිස්තානයට එරෙහිව 2-1 ජයග්‍රහණයෙන් එක්දින තරඟාවලිය දිනාගත්තේය — දකුණු ආසියානු ප්‍රතිවාදීන්ට එරෙහිව තරඟාවලි ජයක් ලබාගැනීමට ගත වූ වේදනාකාරී වසර 24ක බලා සිටීමකට අවසන් කරමිනි.

දශක ගණනාවක් පුරා රැඳී සිටි ජයග්‍රහණයක්

මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ කාන්තා ක්‍රිකට්හි転換 転換 転換 ශ්‍රේෂ්ඨ転換転換 ශ්‍රේෂ්ඨ 転換 転換 ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම 2026 අවසාන භාගය වන විට ශ්‍රී ලංකාවට වෙන්ඩීස් රැගෙනෙයි Sinhala

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම 2026 අවසාන භාගය වන විට ශ්‍රී ලංකාවට වෙන්ඩීස් රැගෙනෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සංකීර්ණ ව්‍යාපාරික ආයතනය වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් (JKH) සමාගම, ජාත්‍යන්තරව සුප්‍රසිද්ධ ඇමරිකානු වේගවත් ආහාර දාමය වන වෙන්ඩීස් ශ්‍රී…

28 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රිප්ටෝ මුදල් නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී; සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව නිල අධීක්ෂණ ආයතනය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රිප්ටෝ මුදල් නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී; සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව නිල අධීක්ෂණ ආයතනය ලෙස නම් කෙරේ

අථත්‍ය වත්කම් සහ අථත්‍ය වත්කම් සේවා සපයන්නන් (VASPs) සඳහා නිල නියාමන ආයතනය ලෙස සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) නම් කිරීමේ යෝජනාවට අධිකාරීන් අනුමැතිය…

28 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සංශෝධනය නැවත සලකා බලන ලෙස යාපනය නීතිඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සංශෝධනය නැවත සලකා බලන ලෙස යාපනය නීතිඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලයි

යාපනය නීතිඥ සංගමය, විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාව නැවත සලකා බලන ලෙස ජනාධිපති…

28 Jul 2026 Discuss