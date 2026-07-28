ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි ඓතිහාසික එක්දින තරඟාවලි ජයග්රහණයෙන් වසර 24ක පිපාසය නිවා ගනී
ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට්හි ඉතිහාසයට එක් වූ සුවිශේෂී මොහොතක්
ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායම ඉතිහාසයේ පිටු වලට තම නම් සටහන් කරගනිමින්, පාකිස්තානයට එරෙහිව 2-1 ජයග්රහණයෙන් එක්දින තරඟාවලිය දිනාගත්තේය — දකුණු ආසියානු ප්රතිවාදීන්ට එරෙහිව තරඟාවලි ජයක් ලබාගැනීමට ගත වූ වේදනාකාරී වසර 24ක බලා සිටීමකට අවසන් කරමිනි.
දශක ගණනාවක් පුරා රැඳී සිටි ජයග්රහණයක්
මෙම ජයග්රහණය දිවයිනේ කාන්තා ක්රිකට්හි転換 転換 転換 ශ්රේෂ්ඨ転換転換 ශ්රේෂ්ඨ 転換 転換 ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ ශ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.