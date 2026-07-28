ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම 2026 අවසාන භාගය වන විට ශ්රී ලංකාවට වෙන්ඩීස් රැගෙනෙයි
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම සංකීර්ණ ව්යාපාරික ආයතනය වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් (JKH) සමාගම, ජාත්යන්තරව සුප්රසිද්ධ ඇමරිකානු වේගවත් ආහාර දාමය වන වෙන්ඩීස් ශ්රී ලංකාවට හඳුන්වා දීමේ සැලසුම් අනාවරණය කර ඇති අතර, 2026 දෙසැම්බර් මාසය වන විට පළමු අවස්ථානය විවෘත කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ වේගවත් ආහාර ක්ෂේත්රයට වැදගත් එකතු කිරීමක්
ලොව විශාලතම හැම්බර්ගර් වේගවත් ආහාර දාමයන්ගෙන් එකක් වන වෙන්ඩීස්, මෙරට ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ශ්රී ලංකාවේ තම පැවැත්ම තහවුරු කර ගැනීමට සූදානම් වීම, ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වෙමින් පවතින ශීඝ්ර සේවා අවන්හල් ක්ෂේත්රයේ සැලකිය යුතු ප්රගතියක් සනිටුහන් කරයි. රටේ වඩාත්ම ප්රමුඛ හා විවිධාංගීකරණය වූ සංකීර්ණ ව්යාපාරික ආයතනයක් වන JKH, එහි දේශීය ෆ්රැන්චයිස් හවුල්කරු ලෙස මෙම ව්යාපාරය මෙහෙයවනු ඇත.
1969 දී එක්සත් ජනපදයේ ස්ථාපිත වූ වෙන්ඩීස්, ලොව පුරා දහස් ගණනක් අවන්හල් පවත්වාගෙන යන අතර, සිව්කෝණ හැම්බර්ගර්, නැවුම් හරක් මස් නිෂ්පාදන සහ ඇද්දිය නොහැකි ෆ්රොස්ටී අතුරුපස සඳහා පුළුල් ලෙස ප්රසිද්ධය. ජාත්යන්තරව පිළිගත් ආහාර වෙළඳ නාම කෙරෙහි ඇල්මක් දක්වන තරුණ පරම්පරාව ඇතුළු ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් විසින් එහි පැමිණීම සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
JKH සිය ආもてනාකාරීත්ව හා විනෝදාස්වාද ව්යාපාර කළඹ පුළුල් කරයි
ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම සඳහා, මෙම නවතම නිවේදනය එහි ආóteනාකාරීත්ව හා පාරිභෝගික ව්යාපාරික අවශ්යතාවලට ගත් උපාය මාර්ගික ව්යාප්තියක් නියෝජනය කරයි. සංකීර්ණ ව්යාපාරික ආයතනය දැනටමත් විනෝදාස්වාදය, සිල්ලර වෙළඳාම, ප්රවාහනය සහ මූල්ය සේවා ඇතුළු කර්මාන්ත ක්ෂේත්රවල ස්ථාපිත පසුබිමක් ඇති අතර, ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් වේගවත් ආහාර ෆ්රැන්චයිස් ව්යාපාරයක් ඊට එකතු කිරීම, එහි පාරිභෝගික-කේන්ද්රීය වර්ධන උපාය මාර්ගයේ ස්වාභාවික ප්රගතියක් ලෙස සැලකේ.
2026 දෙසැම්බරය ඉලක්ක කරගත් දියත් කිරීමේ කාල රාමුව, JKH සමාගමට ස්ථාන සොයා ගැනීමට, පරිශ්ර සූදානම් කිරීමට, කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීමට සහ දේශීය කටයුතු වෙන්ඩීස් ජාත්යන්තර වෙළඳ නාම ප්රමිතීන්ට අනුකූල කිරීමට ප්රමාණවත් කාලයක් ලබා දෙයි — නව වෙළඳපොළකට ඇතුළු වන ෆ්රැන්චයිස් ක්රියාකරුවන්ට සාමාන්යයෙන් සැලකිය යුතු පූර්ව කටයුතු ඉල්ලා සිටින ක්රියාවලියකි.
ජාත්යන්තර වෙළඳ නාම සඳහා වර්ධනය වන ඉල්ලුම
2022 වර්ෂයේ ආර්ථික කැළඹිලි අනුගාමීව දේශීය වියදම් ප්රකෘතිමත් වීම හා ඉහළ නංවන ලද පාරිභෝගික අභිලාෂයන් පිළිබිඹු කරමින්, ශ්රී ලංකාව මෑත වර්ෂවලදී ජාත්යන්තර ආහාර හා පාන වෙළඳ නාමවල ස්ථිර ගලායාමක් ප්රත්යක්ෂ කර ඇත. වෙන්ඩීස් ඇතුළු වීම, ක්රමයෙන් වෙළඳ නාම සවිඥානක වෙමින් පවතින ජනතාවගේ අවධානය සඳහා දැනටමත් ස්ථාපිත ක්රීඩකයන් තරඟ වදින වේගවත් ආහාර අංශයේ තරඟකාරිත්වය තීව්ර කිරීමට ඉඩ ඇත.
- වෙන්ඩීස්, ස්ථාන ගණන අනුව ලොව තෙවන විශාලතම හැම්බර්ගර් වේගවත් ආහාර දාමයයි.
- JKH කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත වී ඇති අතර, වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනීකරණය අනුව ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම සමාගම්වලින් එකකි.
- ශ්රී ලංකාවේ පළමු වෙන්ඩීස් අවස්ථානය 2026 දෙසැම්බරය වන විට විවෘත කිරීමට ඉලක්ක කර ඇත.
මූලික අවස්ථානයේ ස්ථානය සහ JKH සමාගමේ එම වෙළඳ නාමය සඳහා වූ පුළුල් ව්යාප්ති සැලසුම් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර දියත් කිරීමේ දිනයට ආසන්නව අනාවරණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රසවිඳීමේ රටා හා වියදම් පුරුදු වේගයෙන් විකාශනය වෙමින් පවතින වෙළඳ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.