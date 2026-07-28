Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ GSP+ වෙළඳ ලාභ කොළඹ-බීජිං සබඳතාවලට මිලක් අය කළ හැකිය

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ GSP+ වෙළඳ ලාභ කොළඹ-බීජිං සබඳතාවලට මිලක් අය කළ හැකිය

බ්‍රසල්ස් සහ බීජිං අතර සියුම් තුලන ක්‍රියාවලියක්

යුරෝපීය සංගමයෙන් අලුතින් වෙළඳ සහන ලබා ගැනීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සාහය, චීනය සමඟ ඉතා ප්‍රවේශමෙන් පවත්වාගෙන ආ සබඳතාවට නිහඬව පීඩනයක් එල්ල කරමින් තිබිය හැකි බව විශ්ලේෂකයන් සහ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිරීක්ෂකයන් අනතුරු අඟවන අතර, ජ්‍යාමිතිකව සංකීර්ණ වෙමින් පවතින භූ දේශපාලනික කඹ ඇවිදීමක් ඔස්සේ ගමන් කිරීමට කොළඹ සිදුව ඇත.

GSP+ වාසිය සහ එහි සඟවා ඇති පිරිවැය

විශාල අපනයන කාණ්ඩ රාශියක් සඳහා යුරෝපීය වෙළඳපොළවලට වරණීය තීරුබදු ප්‍රවේශය ලබා දෙන යුරෝපීය සංගමයේ Generalised Scheme of Preferences Plus, එනම් GSP+ ව්‍යවස්ථාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් ප්‍රයෝජන ලබා ඇත. රටේ ඇඟළුම්, ධීවර හා නිෂ්පාදන අංශ සඳහා මෙම ව්‍යවස්ථාව ඉතා වැදගත් ජීවාධාරයක් වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ඉතිහාසයේ භයංකරම අර්බුදයෙන් සුවය ලබමින් සිටින මෙකල අත්‍යවශ්‍ය විදේශ විනිමය උපාර්ජනය ඉහළ නැංවීමට එය දායක වී ඇත.

එහෙත්, එවැනි සහන පවත්වාගෙන යාමට සහ ව්‍යාප්ත කිරීමට සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාව බ්‍රසල්ස් ඉහළින් සලකන පාලනය, මානව හිමිකම් සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ප්‍රමිතීන් සමූහයක් සමඟ සෘජුව සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙයි — එම ප්‍රමිතීන් සෑම විටෙකම බීජිං ප්‍රිය කරන සහයෝගීතා කොන්දේසි සමඟ සහජ ලෙස ගළපා ගත නොහැකි ය.

චීනයේ උපායමාර්ගික සංවේදීතාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන් අතර චීනය ඉහළ ස්ථානයක සිටින අතර, හම්බන්තොට වරාය සිට කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය දක්වා රටේ යටිතල පහසුකම් භූ දර්ශනයේ ආධිපත්‍ය ශක්තියක් ලෙස ද ක්‍රියා කරයි. බීජිං, ඓතිහාසිකව, පාලන ප්‍රතිසංස්කරණ හෝ සැපයුම් දාම විනිවිදභාවය සම්බන්ධ ව්‍යංග කොන්දේසි ගෙන ආ පශ්චිම ආර්ථික හෝ දේශපාලන රාමු ඒවාට ළං වෙන ලෙස හැඟෙන කුඩා රාජ්‍යවල ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් සංවේදී ය.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, කම්කරු ප්‍රමිතීන්, පරිසර රෙගුලාසි හෝ ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ විනිවිදභාවය සම්බන්ධ වේවා, EU අවශ්‍යතා සෑහීමට ලක් කිරීමට නිර්මාණය කළ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිපත්ති මාරුවක් ඕනෑම කෙනෙකුට, කොළඹ සිය සාම්ප්‍රදායික අසංගත ස්ථාවරයෙන් ඉවතට ඇදී පශ්චිම කක්ෂයකට ළං වන ලෙස බීජිංට අර්ථ දැක්විය හැකි බව ය.

කොළඹේ අපහසු තත්ත්වය

ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමකින් සහ IMF මඟ පෙන්වූ යථා තත්ත්ව ගත කිරීමේ වැඩසටහනකින් ඇතිවූ කම්පනයන් තවමත් කළමනාකරණය කරමින් සිටින රජයක් ලෙස, EU වෙළඳපොළ ප්‍රවේශය හරහා අපනයන තරඟකාරිත්වය යථා තත්ත්වයට ගැනීමේ පීඩනය අතිවිශාල ය. ඒ සමගම, රටේ ගනුදෙනු ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ සාකච්ඡාවල 礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි ඓතිහාසික එක්දින තරඟාවලි ජයග්‍රහණයෙන් වසර 24ක පිපාසය නිවා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි ඓතිහාසික එක්දින තරඟාවලි ජයග්‍රහණයෙන් වසර 24ක පිපාසය නිවා ගනී

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට්හි ඉතිහාසයට එක් වූ සුවිශේෂී මොහොතක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉතිහාසයේ පිටු වලට තම නම් සටහන් කරගනිමින්, පාකිස්තානයට එරෙහිව…

28 Jul 2026 Discuss
ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම 2026 අවසාන භාගය වන විට ශ්‍රී ලංකාවට වෙන්ඩීස් රැගෙනෙයි Sinhala

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම 2026 අවසාන භාගය වන විට ශ්‍රී ලංකාවට වෙන්ඩීස් රැගෙනෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සංකීර්ණ ව්‍යාපාරික ආයතනය වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් (JKH) සමාගම, ජාත්‍යන්තරව සුප්‍රසිද්ධ ඇමරිකානු වේගවත් ආහාර දාමය වන වෙන්ඩීස් ශ්‍රී…

28 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රිප්ටෝ මුදල් නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී; සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව නිල අධීක්ෂණ ආයතනය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රිප්ටෝ මුදල් නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී; සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව නිල අධීක්ෂණ ආයතනය ලෙස නම් කෙරේ

අථත්‍ය වත්කම් සහ අථත්‍ය වත්කම් සේවා සපයන්නන් (VASPs) සඳහා නිල නියාමන ආයතනය ලෙස සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) නම් කිරීමේ යෝජනාවට අධිකාරීන් අනුමැතිය…

28 Jul 2026 Discuss