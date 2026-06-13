Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

NDB මූල්‍ය වංචාව හඳුනා නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකු නිලධාරීන් පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කාරක සභාවේ දැඩි ප්‍රශ්නයට ලක් වෙයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
NDB මූල්‍ය වංචාව හඳුනා නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකු නිලධාරීන් පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කාරක සභාවේ දැඩි ප්‍රශ්නයට ලක් වෙයි

ජාතික සංවර්ධන බැංකුවේ (NDB) සිදු වූ විශාල මූල්‍ය වංචාවක් දිගු කාලයක් තිස්සේ හඳුනා නොගෙන රිංගා ගිය ගරු අධීක්ෂණ අසාර්ථකත්වය සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු ඉල්ලා, ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව (CoPF) මහ බැංකු නිලධාරීන් දැඩි ප්‍රශ්නාවලියකට ලක් කර ඇත.

අධීක්ෂණ ජාලයෙන් රිංගා ගිය සූක්ෂ්ම වංචාවක්

NDB හා සම්බන්ධ මෙම අපවාදය නීති සම්පාදකයන් සහ මූල්‍ය නිරීක්ෂකයන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, විමර්ශකයන් එය ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනික ඉතිහාසයේ වාර්තා වූ වඩාත් සංකීර්ණ හා දිගු කාලීන ආයතන අභ්‍යන්තර මූල්‍ය අපරාධ සිදුවීම් අතර එකක් ලෙස සඳහන් කරයි. මෙම වංචා යෝජනාවළියේ ඉතා සූක්ෂ්ම ස්වභාවය, රටේ බැංකු අංශය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ස්ථාපිත නියාමන යාන්ත්‍රණවල ඵලදායිතාව පිළිබඳ අපහසු ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

CoPF සාමාජිකයන් පාර්ලිමේන්තු සැසිය අතරතුර මහ බැංකු නියෝජිතයන් දැඩිව ප්‍රශ්න කරමින්, අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා මඟ හැරී ගිය හේතු සහ රටේ ප්‍රාථමික මූල්‍ය නියාමන ආයතනය තුළ සීනු නාද නොවී මෙතරම් දිගු කාලයක් වංචාව පවත්වා ගෙන යාමට ඉඩ සැලසූ පද්ධතිමය දුර්වලතා මොනවාද යන්න පැහැදිලි කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියහ.

නීති සම්පාදකයන් වගවීම් ඉල්ලා සිටිති

කාරක සභා සාමාජිකයන් තම විවේචනයේදී කිසිදු අනුකම්පාවක් නොදක්වමින්, මෙවැනි ස්වභාවයේ අභ්‍යන්තර තර්ජන හඳුනා ගැනීමට මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණ හා නිරීක්ෂණ රාමු ප්‍රමාණවත් ද යන්න ප්‍රශ්න කළහ. මෙම දැඩි ප්‍රශ්නාවලිය, මූල්‍ය අධීක්ෂණයේ ඉහළම මට්ටම්වල ආයතනික වගකීම් බිඳ වැටීමක් ලෙස ඔවුන් සලකන දෙය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අතර පවතින වැඩෙන කලකිරීම පිළිබිඹු කළේය.

  • NDB මෙහෙයුම් පිළිබඳ මහ බැංකු පරීක්ෂණවල සංඛ්‍යාතය සහ දැඩිකම කාරක සභාව ප්‍රශ්න කළේය
  • තත්‍ය කාල නිරීක්ෂණ පද්ධතිවල පරතර පැහැදිලි කරන ලෙස නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබීය
  • අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව මුලින්ම දැනුවත් වූ කාලය පිළිබඳ විස්තර නීති සම්පාදකයන් ඉල්ලා සිටියහ
  • අභ්‍යන්තර කූඩු හෙළිකිරීමේ යාන්ත්‍රණ නිසිලෙස ක්‍රියාත්මක වී ද යන්න පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කෙරිණි

ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු අංශයට ඇති පුළුල් ඇඟවුම්

NDB සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ප්‍රජාව තුළ කනස්සල්ලේ රළ රාශියක් ඇති කර ඇති අතර, රට තවමත් සියුම් ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත් වීමේ ගමනක නිරත ව සිටින මෙවන් අවස්ථාවක මෙම හෙළිදරව්වීම් බැංකු අංශය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය යටපත් කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවයි. දිගු කාල රාමුවක් තිස්සේ ඉතා සංකීර්ණ ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආයතන අභ්‍යන්තරිකයන්ට ඇතැමෙන් හැකි වූ බව, නියාමකයන් දැන් ආමන්ත්‍රණය කිරීමට බල කෙරෙනු ඇති ගැඹුරු මූලික අවදානම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

මෙම වංචාව ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනික ඉතිහාසයේ වාර්තා වූ වඩාත් සංකීර්ණ හා දිගු කාලීන ආයතන අභ්‍යන්තර මූල්‍ය අපරාධ සිදුවීම් අතර එකක් ලෙස විස්තර කෙරෙමින්, රාජ්‍යය නියාමන ව්‍යුහයේ ශක්තිමත් බව පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කරයි.

කාරක සභාව ඉදිරියේ පෙනී සිටි මහ බැංකු නිලධාරීන් ගෙන්, නිවැරදි කිරීමේ පියවර සහ අධීක්ෂණ ප්‍රොටෝකෝල ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මාර්ග සිතියමක් ඇතුළත් සවිස්තරාත්මක නිල ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ඉතිහාසයේ මෙවැනි හානිකර සිදුවීමක් නැවත සිදු නොවීම සඳහා ප්‍රමාණවත් වගවීමේ යාන්ත්‍රණ ස්ථාපිත කර ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබෙන තෙක් තමන් මෙම කරුණ දිගටම සමීක්ෂා කරන බව CoPF ප්‍රකාශ කර

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කප්රුකා ඉතිහාසය රචනා කරයි — AI නියෝජිතයන්ට මාර්ගගත වෙළඳසැල විවෘත කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු තාක්ෂණ සමාගම බවට Sinhala

කප්රුකා ඉතිහාසය රචනා කරයි — AI නියෝජිතයන්ට මාර්ගගත වෙළඳසැල විවෘත කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු තාක්ෂණ සමාගම බවට

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ඊ-වාණිජ්‍ය වේදිකාව වන කප්රුකා, කෘත්‍රිම බුද්ධි නියෝජිතයන්ට (AI agents) තම මාර්ගගත වෙළඳසැල විවෘත කළ පළමු දේශීය තාක්ෂණ සමාගම ලෙස රටේ තාක්ෂණ…

13 Jun 2026 Discuss
මැදපෙරදිග උද්වේගය ශ්‍රී ලංකාවේ ටාර් සැපයුම සිඳලයි — මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අවදානමට Sinhala

මැදපෙරදිග උද්වේගය ශ්‍රී ලංකාවේ ටාර් සැපයුම සිඳලයි — මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අවදානමට

මැදපෙරදිග දිගින් දිගටම ගිනිගෙන යන ගැටුම් තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්‍රය කෙරෙහි දැවැන්ත සෙවනැල්ලක් සේ වැටෙන්නට පටන් ගෙන ඇති අතර, ටාර් ආනයනය බාධාවට…

13 Jun 2026 Discuss
බටහිර ආසියා ගැටුමේ ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 14ක් ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් බිලියන 4ක් සූදානම් කරයි Sinhala

බටහිර ආසියා ගැටුමේ ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 14ක් ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් බිලියන 4ක් සූදානම් කරයි

කලාපීය සංවර්ධන බැංකුව විශාල මූල්‍ය ආරක්ෂණ කඳවුරක් ස්ථාපිත කරයි බටහිර ආසියාවේ කඳවුරු ගැටුම හේතුවෙන් ඇතිවන ආර්ථික කම්පන වලින් ශ්‍රී ලංකාව සහ අවදානමට ලක්විය හැකි…

13 Jun 2026 Discuss