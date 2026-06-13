කප්රුකා ඉතිහාසය රචනා කරයි — AI නියෝජිතයන්ට මාර්ගගත වෙළඳසැල විවෘත කළ ශ්රී ලංකාවේ පළමු තාක්ෂණ සමාගම බවට
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ ඊ-වාණිජ්ය වේදිකාව වන කප්රුකා, කෘත්රිම බුද්ධි නියෝජිතයන්ට (AI agents) තම මාර්ගගත වෙළඳසැල විවෘත කළ පළමු දේශීය තාක්ෂණ සමාගම ලෙස රටේ තාක්ෂණ ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව සටහන් කර ගෙන ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් වාණිජ්ය ක්ෂේත්රයේ සුවිශේෂී이정표 සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකාවේ ඊ-වාණිජ්යය සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක්
මෙම පියවර තුළින් කප්රුකා, AI බලයෙන් ක්රියාත්මක නියෝජිතයන් මිනිස් පරිශීලකයන් වෙනුවෙන් භාණ්ඩ බ්රවුස් කිරීමට, තෝරාගැනීමට සහ මිලදී ගැනීමට යොදාගැනෙන ලෝකය පුරා වේගයෙන් ව්යාප්ත වෙමින් පවතින ප්රවණතාවයේ මූල්යස්ථානයට පත්වේ. මෙම බුද්ධිමත් පද්ධතිවලට තම වේදිකාව විවෘත කිරීමෙන් කප්රුකා, ශ්රී ලාංකික ව්යාපාර ඊළඟ පරම්පරාවේ තාක්ෂණය වැළඳගන්නා ආකාරය සම්බන්ධයෙන් නිර්භීත ඉදිරි පියවරක් තබන බව ප්රකාශ කරයි.
මෙය සාප්පු සවාරිකරුවන්ට හා ව්යාපාරවලට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
AI නියෝජිතයන් යනු, පරිශීලකයන්ගේ උපදෙස් හෝ ඉගෙනගත් මනාපයන් මත පදනම්ව මාර්ගගත සාප්පු සවාරිය ඇතුළු කාර්යයන් ස්වයංක්රීයව ඉටු කිරීමේ හැකියාව ඇති මෘදුකාංග පද්ධති වේ. කප්රුකා දැන් එවැනි නියෝජිතයන් සඳහා පහසුකම් සලසන බැවින්, ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට ඉදිරියේදී ඔවුන්ගේ AI සහායකයින් කිසිදු අතින් මැදිහත්වීමකින් තොරව නිතිපතා මිලදී ගැනීම් සිදු කරන අනාගතයක් ළඟා විය හැකිය.
මෙම වර්ධනය දේශීය තාක්ෂණ හා සිල්ලර වෙළඳ ක්ෂේත්රවලට පුළුල් ඇඟවීම් ඇති කරයි. ඒවා අතර:
- පාරිභෝගිකයන් සඳහා වේගවත්, ස්වයංක්රීය මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම්
- AI වේදිකා සහ දේශීය ඊ-වාණිජ්ය යටිතල පහසුකම් අතර වැඩිදියුණු කළ ඒකාබද්ධතාවය
- ශ්රී ලාංකික ව්යාපාරවලට ගෝලීය ඩිජිටල් වාණිජ්ය ප්රමිතීන්ට අනුගත වීමේ නව අවස්ථා
ඉදිරි මාර්ගය පෙරලීම
කප්රුකාගේ තීරණය, වඩාත් තාක්ෂණිකව දියුණු ආර්ථිකවල දැනටමත් ගමන් ගනිමින් පවතින AI-පදනම් කරගත් වාණිජ්ය ප්රවණතාවලට ප්රතිචාර දක්වන වෙළඳපළක් ලෙස ශ්රී ලංකාව ලෝක සිතියමේ ස්ථාන ගත කරයි. AI නියෝජිත භාවිතය ලොව පුරා වර්ධනය වන විට, ඉක්මන් ක්රියාකාරිත්වය කප්රුකාට එවැනි මෙවලම් මත රඳා පවතින දේශීය හා ජාත්යන්තර පරිශීලකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ තරඟකාරී වාසියක් ලබා දිය හැකිය.
මෙම නිවේදනය ශ්රී ලංකාවේ තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ නිර්ණායක මොහොතක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන අතර, දේශීය සමාගම් ගෝලීය නව්යකරණයේ සරල නිරීක්ෂකයන් පමණක් නොව, ඩිජිටල් වෙළඳාමේ අනාගතය හැඩ ගස්වන ක්රියාකාරී සහභාගිකයන් බව එමඟින් ඔප්පු වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.