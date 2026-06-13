Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කප්රුකා ඉතිහාසය රචනා කරයි — AI නියෝජිතයන්ට මාර්ගගත වෙළඳසැල විවෘත කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු තාක්ෂණ සමාගම බවට

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කප්රුකා ඉතිහාසය රචනා කරයි — AI නියෝජිතයන්ට මාර්ගගත වෙළඳසැල විවෘත කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු තාක්ෂණ සමාගම බවට

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ඊ-වාණිජ්‍ය වේදිකාව වන කප්රුකා, කෘත්‍රිම බුද්ධි නියෝජිතයන්ට (AI agents) තම මාර්ගගත වෙළඳසැල විවෘත කළ පළමු දේශීය තාක්ෂණ සමාගම ලෙස රටේ තාක්ෂණ ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව සටහන් කර ගෙන ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් වාණිජ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂී이정표 සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊ-වාණිජ්‍යය සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක්

මෙම පියවර තුළින් කප්රුකා, AI බලයෙන් ක්‍රියාත්මක නියෝජිතයන් මිනිස් පරිශීලකයන් වෙනුවෙන් භාණ්ඩ බ්‍රවුස් කිරීමට, තෝරාගැනීමට සහ මිලදී ගැනීමට යොදාගැනෙන ලෝකය පුරා වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින ප්‍රවණතාවයේ මූල්‍යස්ථානයට පත්වේ. මෙම බුද්ධිමත් පද්ධතිවලට තම වේදිකාව විවෘත කිරීමෙන් කප්රුකා, ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාර ඊළඟ පරම්පරාවේ තාක්ෂණය වැළඳගන්නා ආකාරය සම්බන්ධයෙන් නිර්භීත ඉදිරි පියවරක් තබන බව ප්‍රකාශ කරයි.

මෙය සාප්පු සවාරිකරුවන්ට හා ව්‍යාපාරවලට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

AI නියෝජිතයන් යනු, පරිශීලකයන්ගේ උපදෙස් හෝ ඉගෙනගත් මනාපයන් මත පදනම්ව මාර්ගගත සාප්පු සවාරිය ඇතුළු කාර්යයන් ස්වයංක්‍රීයව ඉටු කිරීමේ හැකියාව ඇති මෘදුකාංග පද්ධති වේ. කප්රුකා දැන් එවැනි නියෝජිතයන් සඳහා පහසුකම් සලසන බැවින්, ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට ඉදිරියේදී ඔවුන්ගේ AI සහායකයින් කිසිදු අතින් මැදිහත්වීමකින් තොරව නිතිපතා මිලදී ගැනීම් සිදු කරන අනාගතයක් ළඟා විය හැකිය.

මෙම වර්ධනය දේශීය තාක්ෂණ හා සිල්ලර වෙළඳ ක්ෂේත්‍රවලට පුළුල් ඇඟවීම් ඇති කරයි. ඒවා අතර:

  • පාරිභෝගිකයන් සඳහා වේගවත්, ස්වයංක්‍රීය මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම්
  • AI වේදිකා සහ දේශීය ඊ-වාණිජ්‍ය යටිතල පහසුකම් අතර වැඩිදියුණු කළ ඒකාබද්ධතාවය
  • ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරවලට ගෝලීය ඩිජිටල් වාණිජ්‍ය ප්‍රමිතීන්ට අනුගත වීමේ නව අවස්ථා

ඉදිරි මාර්ගය පෙරලීම

කප්රුකාගේ තීරණය, වඩාත් තාක්ෂණිකව දියුණු ආර්ථිකවල දැනටමත් ගමන් ගනිමින් පවතින AI-පදනම් කරගත් වාණිජ්‍ය ප්‍රවණතාවලට ප්‍රතිචාර දක්වන වෙළඳපළක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ලෝක සිතියමේ ස්ථාන ගත කරයි. AI නියෝජිත භාවිතය ලොව පුරා වර්ධනය වන විට, ඉක්මන් ක්‍රියාකාරිත්වය කප්රුකාට එවැනි මෙවලම් මත රඳා පවතින දේශීය හා ජාත්‍යන්තර පරිශීලකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ තරඟකාරී වාසියක් ලබා දිය හැකිය.

මෙම නිවේදනය ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ නිර්ණායක මොහොතක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන අතර, දේශීය සමාගම් ගෝලීය නව්‍යකරණයේ සරල නිරීක්ෂකයන් පමණක් නොව, ඩිජිටල් වෙළඳාමේ අනාගතය හැඩ ගස්වන ක්‍රියාකාරී සහභාගිකයන් බව එමඟින් ඔප්පු වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැදපෙරදිග උද්වේගය ශ්‍රී ලංකාවේ ටාර් සැපයුම සිඳලයි — මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අවදානමට Sinhala

මැදපෙරදිග උද්වේගය ශ්‍රී ලංකාවේ ටාර් සැපයුම සිඳලයි — මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අවදානමට

මැදපෙරදිග දිගින් දිගටම ගිනිගෙන යන ගැටුම් තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්‍රය කෙරෙහි දැවැන්ත සෙවනැල්ලක් සේ වැටෙන්නට පටන් ගෙන ඇති අතර, ටාර් ආනයනය බාධාවට…

13 Jun 2026 Discuss
බටහිර ආසියා ගැටුමේ ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 14ක් ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් බිලියන 4ක් සූදානම් කරයි Sinhala

බටහිර ආසියා ගැටුමේ ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 14ක් ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් බිලියන 4ක් සූදානම් කරයි

කලාපීය සංවර්ධන බැංකුව විශාල මූල්‍ය ආරක්ෂණ කඳවුරක් ස්ථාපිත කරයි බටහිර ආසියාවේ කඳවුරු ගැටුම හේතුවෙන් ඇතිවන ආර්ථික කම්පන වලින් ශ්‍රී ලංකාව සහ අවදානමට ලක්විය හැකි…

13 Jun 2026 Discuss
විපක්ෂයේ 'ජෝකර්' හෙළිකරන්න ජනතාවට අභියෝග කරයි — ලාල් කාන්ත තියුණු දේශපාලන පහරක් එල්ල කරයි Sinhala

විපක්ෂයේ 'ජෝකර්' හෙළිකරන්න ජනතාවට අභියෝග කරයි — ලාල් කාන්ත තියුණු දේශපාලන පහරක් එල්ල කරයි

කැබිනට් ඇමති කේ. ඩී. ලාල් කාන්ත මහතා මෑතකදී පැවති පොදු අවස්ථාවක දී විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් ඉලක්ක කරගනිමින් තියුණු වාග්ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ අතර, විපක්ෂයේ සිටින "ජෝකර්"…

13 Jun 2026 Discuss