ටී20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී එංගලන්තය ශ්රී ලංකාව රන් 87කින් පරාජය කරයි
එංගලන්තය සර්වාංගීණ ප්රබල දස්කමක් දක්වමින් ටී20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී ශ්රී ලංකාව රන් 87ක විශාල පරාජයකට පත් කළ අතර, මෙම කදිම පරාජයෙන් අනතුරුව දිවයිනේ ක්රිකට් රසිකයන්ට බොහෝ දේ සිතා බැලීමට ඉතිරි කර ගියේය.
එංගලන්තය ශක්තිමත් ඉලක්කයක් තබයි
එංගලන්ත පිතිකරු පෙළ ආක්රමණශීලීව ක්රීඩා කරමින් ශ්රී ලංකාවට කිසිසේත් පහසු නොවූ රන් එකතුවක් ලකුණු පුවරුවේ තැබීය. එංගලන්ත පිතිකරුවන් ආක්රමණශීලිත්වය හා සැලකිලිමත් ලෙස දක්වන ලද ක්රීඩාව එකතු කරගනිමින්, ශ්රී ලංකාව ලුහුබැඳීම ආරම්භයේ සිටම දැඩි පීඩනයට ලක් කරමින් ශක්තිමත් රන් එකතුවක් ගොඩනැගූහ.
ශ්රී ලංකා පිතිකරණ කඩාවැටීම
ශ්රී ලංකාව පිතිකරණයට පිවිසෙත්ම, එංගලන්ත පිතිකරුවන් නොකඩවා පීඩනය යෙදීමත් සමග ඉනිම ඉතා ඉක්මනින් විසිරී ගියේය. දොරටු නිරන්තරව පතිත වූ අතර, ලංකා කණ්ඩායමට රන් ලුහුබැඳීමේදී කිසිවිටෙකත් ස්ථාවරත්වයක් ලබා ගත නොහැකි විය. රන් 87ක පරාජයේ ව්යාප්තිය, අවශ්ය රන් වේගය හා එංගලන්ත පන්දු යැවීමේ ප්රහාරයේ ගුණාත්මකභාවය යන දෙකම සමඟ ගැටලු මුහුණ දුන් කණ්ඩායමක කතාව පැහැදිලිව කියයි.
සිංහයන්ට දෘඪ පාඩමක්
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙම ප්රතිඵලය කෙටිම ක්රීඩා ආකෘතියේ දී කණ්ඩායම් දෙක අතර දැනට පවතින පරතරය පිළිබඳ කල්පනාකාරී අනතුරු ඇඟවීමකි. තරගාවලියේ ඉතිරි කොටසේදී තරගකාරීව ක්රීඩා කිරීමට නම්, කණ්ඩායමට ඉතා ඉක්මනින් නැවත සංවිධානය වීම අවශ්ය වනු ඇත.
- එංගලන්තය තරගය රන් 87කින් ජය ගත්තේය
- තරගය ටී20 ලෝක කුසලානයේ කොටසක් ලෙස පැවැත්විණි
- ශ්රී ලංකාවට තරගකාරී රන් ලුහුබැඳීමක් ගෙනයාමට නොහැකි විය
ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රිකට් සහෝදරයන් ජාතික කණ්ඩායම ශක්තිමත්ව නැවත නැඟිටිනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන අතර, ටී20 ලෝක කුසලාන ව්යාපාරය දිගටම කෙරෙමින් පවතින විට, මෙම දස්කමෙන් ලද පාඩම් ඉදිරි ගමනට යොදා ගනු ඇතැයිද ඔවුහු විශ්වාස කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.