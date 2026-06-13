බටහිර ආසියා ගැටුමේ ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 14ක් ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් බිලියන 4ක් සූදානම් කරයි
කලාපීය සංවර්ධන බැංකුව විශාල මූල්ය ආරක්ෂණ කඳවුරක් ස්ථාපිත කරයි
බටහිර ආසියාවේ කඳවුරු ගැටුම හේතුවෙන් ඇතිවන ආර්ථික කම්පන වලින් ශ්රී ලංකාව සහ අවදානමට ලක්විය හැකි අනෙකුත් රටවල් දහතුනක් ආරක්ෂා කිරීමට ආධාර කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන හතරක් වටිනා සැලකිය යුතු මූල්ය පැකේජයක් යොදවා ඇති බව වාර්තා වේ.
ශ්රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
ඓතිහාසික ණය අර්බුදයකින් අනතුරුව තවමත් අස්ථිර ආර්ථික ය立直ව්යාව කරා ගමන් කරන ශ්රී ලංකාවට, ඉහළ යන තෙල් මිල, කඩාකප්පල් වූ වාණිජ මාර්ග සහ ශක්තිමත් වන ගෝලීය මූල්ය තත්ත්වයන් වැනි බාහිර කම්පන ස්ථාවරත්වයට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරයි. ADB මැදිහත්වීම, ආසියා-පැසිෆික් කලාපයේ කුඩා, යළිනැගිටිනා ආර්ථිකයන්ට ඔවුන්ගේ සීමාවෙන් ඔබ්බෙහි ඇතිවන භූ-දේශපාලනික කැළඹීම්වලට එරෙහිව ආරක්ෂිත මූල්ය කොට්ඨාශයක් අවශ්ය බව පිළිගැනීමේ ප්රකාශනයකි.
බටහිර ආසියා ගැටුම දැනටමත් ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩ වෙළඳපොළවල් පුරා රැළි ඇවිස්සීමට හේතු වී ඇති අතර, මෑත මාසවලදී ඉන්ධන මිල සහ නෞකා ගාස්තු ඉහළ ගොස් ඇත. බලශක්ති ආනයනය මත දැඩිව රඳාපවතින ශ්රී ලංකාව එවැනි උච්චාවචනයන්ට විශේෂයෙන්ම නිරාවරණය වී ඇත.
ADB පැකේජයේ විෂය පථය
ඩොලර් බිලියන හතරේ යෙදවීම, ගැටුමේ ආර්ථික ද්විතීයික ප්රතිඵල හේතුවෙන් ඉහළ අවදානමක් ඇති බව හඳුනාගත් රටවල් දහහතරක් හරහා පැතිරී ඇත. එක් එක් රටකට වෙන් කෙරෙන මුදල්වල නිශ්චිත විස්තරය සම්පූර්ණයෙන් ප්රකාශයට පත් කර නොමැති නමුත්, රජයේ අයවැය සහාය කිරීමට, වෙළඳ මූල්යකරණය ස්ථාවර කිරීමට සහ අවශ්ය තැනදී විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කිරීමට නිර්මාණය කළ විවිධ මූල්ය උපකරණ රාශියක් මෙම පැකේජයේ අඩංගු බව වටහාගෙන ඇත.
- ආසියා-පැසිෆික් කලාපය පුරා රටවල් දහහතරක් මෙම පැකේජය යටතේ ආවරණය වේ
- ශ්රී ලංකාව නම් කරන ලද ප්රතිලාභීන් අතර වේ
- ඉහළ යන වෙළඳ භාණ්ඩ පිරිවැය සහ වෙළඳ කඩාකප්පල්කම්වල බලපෑම අවම කිරීමට මෙම අරමුදල් ඉලක්ක කෙරේ
- ආධාරක යාන්ත්රණවලට ප්රදාන සහ සහන ණය පහසුකම් යන දෙකම ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය
කලාපීය ස්ථාවරත්වයේ ADB හි පුළුල් භූමිකාව
මනිලා මූලස්ථානය කරගත් මෙම බහුපාර්ශ්වීය ණය දෙන ආයතනය, සිය සාමාජික රාජ්යයන්ට බලපාන ආර්ථික අර්බුදවලට ප්රථම ප්රතිචාරකයා ලෙස ක්රමයෙන් ස්ථානගත කරගෙන ඇත. මෙම නවතම යෙදවීම, ණය ලබාගන්නා සාමාජිකයන්ගේ සංවර්ධන ප්රගතිය අස්ථිර කිරීමට බාහිර සාධක තර්ජනය කරන විට, ඉක්මන්, පරිමාණය කළ හැකි සහාය ලබාදීමේ ADB ප්රතිශ්රුතිය තහවුරු කරයි.
අස්ථිර ආර්ථිකයන් බාහිර කම්පන වලින් ආරක්ෂා කිරීම, සමෘද්ධිමත්, සර්වසම්පන්න සහ තිරසාර ආසියා-පැසිෆික් කලාපයක් සාක්ෂාත් කිරීමේ තම නියෝගයේ කේන්ද්රීය කාරණයක් බව ADB අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිපත්ති立案 සම්පාදකයින් සහ මූල්ය බලධාරීන් සඳහා, රටේ 2022 අර්බුදයේ උච්ච අවධියෙන් පසු ලබාගත් මධ්යස්ථ ආර්ථික ලාභ ආරක්ෂා කරගනිමින්, රාජ්ය මූල්ය විනය පවත්වාගෙන ගොස්, ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනගා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව කටයුතු කරන විට, එවැනි බහුපාර්ශ්වීය සහාය සඳහා ප්රවේශය ලබාගැනීම ඉතා තීරණාත්මක වනු ඇත. මෙම අරමුදල් ජාතික මට්ටමෙන් කෙතරම් ඉක්මනින් ප්රවේශ වී යොදවනු ලබනවාද යන්න නිරීක්ෂකයෝ සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.