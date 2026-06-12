තායි කුමාරිය බජ්රකිතියාභා වසර තුනක කෝමා තත්ත්වයෙන් අනතුරුව අභාවප්රාප්ත වෙයි
තායිලන්තයේ කුමාරිය බජ්රකිතියාභා වසර තුනකට අධික කාලයක් කෝමා තත්ත්වයේ සිටීමෙන් අනතුරුව 47 වන වියේදී අභාවප්රාප්ත වූ බව තායි රාජකීය නිවාසය නිල වශයෙන් නිවේදනය කර ඇත.
2022 දෙසැම්බර් මාසයේදී කුමාරිය සිය සුනඛයන් සමඟ ඇවිදිමින් සිටියදී හදිසියේ බිම ඇද වැටීමත් සමඟ ඇය රෝගාතුර විය. ඇයට ප්රතිකාර කළ වෛද්ය කණ්ඩායම් මෙම සිදුවීම, මයිකොප්ලාස්මා සම්බන්ධ රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ඇති වූ බරපතළ හෘද ස්පන්දන අක්රමිකතාවකට ආරෝපණය කළහ.
දිගු සටනක්
ඇය ඇද වැටුණු මොහොතේ සිටම කුමාරිය බජ්රකිතියාභා කෝමා තත්ත්වයේ රැඳී සිටි අතර, තායි රාජකීය පවුල සහ මුළු රාජ්යය ඇයගේ සුවය ලැබීම පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවෙන් ගත කළ වසර ගණනාවකි. නිරන්තර වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා දුන්නද ඇයට සිහිය ලබා ගැනීමට නොහැකි විය. ඇයගේ අභාවය, දිගු කලක් රටේ අවධානය දිනාගත් වේදනාකාරී රෝගී සටනකට තිත තැබීය.
කුමාරිය රජු වජිරාලොංකෝර්න්ගේ වැඩිමල් දියණිය වූ අතර, ඇය තායි රාජකීය පවුල තුළ ප්රමුඛ පෙළේ පෞද්ගලිකත්වයක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනී සිටියාය. ඇයගේ අභාවය මුළු තායිලන්තය පුරාම දැඩි ශෝකයකට හේතු වී ඇත.
රාජ්යය ශෝකයෙන්
රාජකීය නිවාසයේ නිවේදනය තායි ජනතාව ගැඹුරු දුකකට පත් කර ඇති අතර, ඔවුන් අතරින් බොහෝ දෙනෙක් වසර තුනකට පෙර ඇය හදිසියේ ඇද වැටුණු දා සිට මහත් කනස්සල්ලෙන් ඇයගේ සෞඛ්ය තත්ත්වය පිළිබඳ තොරතුරු අනුගමනය කර සිටියහ.
කුමාරිය බජ්රකිතියාභා අභාවප්රාප්ත වන විට 47 වන වියේ පසු වූවාය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.