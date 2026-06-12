Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තායි කුමාරිය බජ්‍රකිතියාභා වසර තුනක කෝමා තත්ත්වයෙන් අනතුරුව අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තායි කුමාරිය බජ්‍රකිතියාභා වසර තුනක කෝමා තත්ත්වයෙන් අනතුරුව අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

තායිලන්තයේ කුමාරිය බජ්‍රකිතියාභා වසර තුනකට අධික කාලයක් කෝමා තත්ත්වයේ සිටීමෙන් අනතුරුව 47 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වූ බව තායි රාජකීය නිවාසය නිල වශයෙන් නිවේදනය කර ඇත.

2022 දෙසැම්බර් මාසයේදී කුමාරිය සිය සුනඛයන් සමඟ ඇවිදිමින් සිටියදී හදිසියේ බිම ඇද වැටීමත් සමඟ ඇය රෝගාතුර විය. ඇයට ප්‍රතිකාර කළ වෛද්‍ය කණ්ඩායම් මෙම සිදුවීම, මයිකොප්ලාස්මා සම්බන්ධ රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ඇති වූ බරපතළ හෘද ස්පන්දන අක්‍රමිකතාවකට ආරෝපණය කළහ.

දිගු සටනක්

ඇය ඇද වැටුණු මොහොතේ සිටම කුමාරිය බජ්‍රකිතියාභා කෝමා තත්ත්වයේ රැඳී සිටි අතර, තායි රාජකීය පවුල සහ මුළු රාජ්‍යය ඇයගේ සුවය ලැබීම පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවෙන් ගත කළ වසර ගණනාවකි. නිරන්තර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දුන්නද ඇයට සිහිය ලබා ගැනීමට නොහැකි විය. ඇයගේ අභාවය, දිගු කලක් රටේ අවධානය දිනාගත් වේදනාකාරී රෝගී සටනකට තිත තැබීය.

කුමාරිය රජු වජිරාලොංකෝර්න්ගේ වැඩිමල් දියණිය වූ අතර, ඇය තායි රාජකීය පවුල තුළ ප්‍රමුඛ පෙළේ පෞද්ගලිකත්වයක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනී සිටියාය. ඇයගේ අභාවය මුළු තායිලන්තය පුරාම දැඩි ශෝකයකට හේතු වී ඇත.

රාජ්‍යය ශෝකයෙන්

රාජකීය නිවාසයේ නිවේදනය තායි ජනතාව ගැඹුරු දුකකට පත් කර ඇති අතර, ඔවුන් අතරින් බොහෝ දෙනෙක් වසර තුනකට පෙර ඇය හදිසියේ ඇද වැටුණු දා සිට මහත් කනස්සල්ලෙන් ඇයගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ තොරතුරු අනුගමනය කර සිටියහ.

කුමාරිය බජ්‍රකිතියාභා අභාවප්‍රාප්ත වන විට 47 වන වියේ පසු වූවාය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දිස්ත්‍රික්ක හතරකට නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් — අධික වර්ෂාව හමුවේ බෑවුම් කඩා වැටීමේ අවදානම ඉහළට Sinhala

දිස්ත්‍රික්ක හතරකට නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් — අධික වර්ෂාව හමුවේ බෑවුම් කඩා වැටීමේ අවදානම ඉහළට

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇති අතර, පවතින තෙත් කාලගුණික…

12 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද-ඉරාන යුද්ධයේ ආර්ථික අනතුරු මධ්‍යේ Fitch ආයතනය ගෝලීය ස්වෛරී අපේක්ෂාව 'පිරිහෙමින් පවතී' යනුවෙන් අවනත කරයි Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන යුද්ධයේ ආර්ථික අනතුරු මධ්‍යේ Fitch ආයතනය ගෝලීය ස්වෛරී අපේක්ෂාව 'පිරිහෙමින් පවතී' යනුවෙන් අවනත කරයි

ගෝලීය ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන Fitch Ratings, එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර පවතින ගැටුමේ දුරදිග යන ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක හේතු කොටගෙන, 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ස්වෛරී…

12 Jun 2026 Discuss
වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 341 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 341 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ඊළඟ අවප්‍රමාණ වීමේ ප්‍රවණතාව දිගටම පවත්වාගෙන යන අතර, සඳුදා (12) දින රටපුරා වාණිජ බැංකු විනිමය අනුපාතයේ තවදුරටත්…

12 Jun 2026 Discuss