Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සබඳතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට — IIF වාර්තාව

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සබඳතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට — IIF වාර්තාව

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සබඳතා ක්ෂේත්‍රයේ කැපී පෙනෙන ප්‍රගතියක් අත්කරගෙන ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය (IIF) විසින් නිකුත් කරන ලද මෑත කාලීන වාර්තාවක, තක්සේරුවට ලක් කරන ලද රටවල් අතරින් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළම සමස්ත ලකුණු වැඩිවීමක් සටහන් කළ රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පිළිගැනීමට ලක්ව ඇත.

පෙර තක්සේරු කාලය හා සසඳන විට වඩාත්ම සැලකිය යුතු වැඩිදියුණුවීම් දක්වූ රටවල් අතර වියට්නාමය, බෙලීස් සහ මොසැම්බික් යන රටවල් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ද ඉස්මතු කොට දැක්වීම, ජාත්‍යන්තර ආයෝජන ප්‍රජාව ශ්‍රී ලංකාව දෙස බලන ආකාරයේ අර්ථවත් වෙනසක් සංඥා කරයි.

වැඩිදියුණුවීමේ හදවත: විනිවිදභාවය

මෙම ප්‍රගතිය බොහෝ දුරට ආරෝපණය වන්නේ විනිවිදභාවය ඉහළ නැංවීමට ය — ස්වෛරී ණය ගැනුම්කරුවන් ඇගයීමේ දී ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින් සහ ණය හිමියන් ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකන ඉතා තීරණාත්මක සාධකයකි. වැඩිදියුණු කළ තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීමේ පිළිවෙත් සහ ආර්ථික හා මූල්‍ය දත්ත ඉදිරිපත් කිරීමේ වැඩි විවෘතතාවය ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් ඉහළ යාමට හේතු වූ බව වටහාගෙන ඇත.

ස්වෛරී ණය පැහැරහැරීමක් සහ අඛණ්ඩ ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් ඇතුළු, මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම අභියෝගාත්මක ආර්ථික කාලපරිච්ඡේදයක් හරහා ගමන් කරන රටකට, මෙම පිළිගැනීම ගෝලීය වෙළෙඳපොළවලට ධනාත්මක සංඥාවක් නියෝජනය කරයි.

ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීම මධ්‍යයේ කාලෝචිත දිරිගැන්වීමක්

2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුව ණය හිමියන්ගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට ශ්‍රී ලංකාව කටයුතු කරමින් සිටී. එම අර්බුදය හේතුවෙන් විදේශ සංචිත කඩාවැටී, අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ පුළුල් ලෙස හිඟ වූ අතර, රට IMF ආධාරය අයදින තත්ත්වයට පත් විය. ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීම රජයේ ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්‍රීය කුළුණක් වී ඇත.

IIF ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළම ප්‍රගතිකරුවන් අතර නම් කෙරීම, ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් ණය විසඳුම් ප්‍රයත්නයන්හි කොටසක් ලෙස බැඳුම්කර හිමියන් සහ ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන් සමඟ සාකච්ඡා හා සම්බන්ධතා ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙනයන අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවරය ශක්තිමත් කිරීමට ඉඩ ඇත.

කලාපීය හා ගෝලීය සන්දර්භය

මූල්‍ය ආයතනවල ගෝලීය සංගමයක් වන IIF, ස්වෛරී රාජ්‍යයන්ගේ ආයෝජක සබඳතා පිළිවෙත්වල ගුණාත්මකභාවය නිතිපතා තක්සේරු කරයි. වේගයෙන් වර්ධනය වන නැගී එන වෙළෙඳපොළක් වන වියට්නාමය සමඟ ම, තමන්ගේ ම ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලීන්ට භාජනය වූ බෙලීස් සහ මොසැම්බික් සමඟ ද ශ්‍රී ලංකාව කාණ්ඩගත කිරීම, අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික කළමනාකරණය සන්දර්භය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රගතියේ අදාළත්වය තවදුරටත් අවධාරණය කරයි.

ඉදිරි වසරවලදී අනුකූල කොන්දේසි යටතේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළවලට නැවත ප්‍රවේශය ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට විනිවිදභාවය සහ ආයෝජක සන්නිවේදනය දිගටම වැඩිදියුණු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.

  • IIF ආයෝජක සබඳතා තක්සේරුවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉහළම සමස්ත ලකුණු වැඩිවීම් අතරට ඇතුළත් විය
  • වියට්නාමය, බෙලීස් සහ මොසැම්බික් සමඟ රට පිළිගැනීමට ලක් විය
  • විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු කිරීම ශ්‍රේණිගත කිරීම් ලාභයන්හි ප්‍රධාන原動力 ලෙස හඳුනාගෙන ඇත
  • ශ්‍රී ලංකාව අර්බුදයෙන් පසු ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙනයන අතරතුරදී මෙම පිළිගැනීම ලැබිණ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රයත්නයන් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ධනාත්මක ලෙස ලියාපදිංචි වීමට පටන් ගෙන ඇති බවේ ස

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: රෝගීන් 82,000 ඉක්මවා, ජීවිත හානි 61ක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: රෝගීන් 82,000 ඉක්මවා, ජීවිත හානි 61ක්

දිවයිනපුරා ඩෙංගු තත්ත්වය භයාවහ මට්ටමකට නවතම සෞඛ්‍ය දත්තයන්ට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 82,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, මරණ සංඛ්‍යාව 61 දක්වා ඉහළ ගොස්…

27 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම නොසැලකිලිමත් ව්‍යාප්තිය, ඉහළ යන වියදම් සහ නායකත්ව අර්බුදය හේතුවෙන් දැඩි විවේචනයට ලක්වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම නොසැලකිලිමත් ව්‍යාප්තිය, ඉහළ යන වියදම් සහ නායකත්ව අර්බුදය හේතුවෙන් දැඩි විවේචනයට ලක්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම, විවේචකයන් විසින් අහංකාරත්වය මත පදනම් වූ යැයි හඳුන්වන යානා ඵලක ව්‍යාප්ති අභිලාෂයන්, භයානක ලෙස…

27 Jul 2026 Discuss
රුපියල් මිලියන 20ක කොල්ල කෑමේ නඩුවේ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා ඇප මත මුදා හරී Sinhala

රුපියල් මිලියන 20ක කොල්ල කෑමේ නඩුවේ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා ඇප මත මුදා හරී

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාරගේ පුත් අනූද බණ්ඩාර, රුපියල් මිලියන 20ක කොල්ල කෑමේ නඩුවකට සම්බන්ධ සැකකරුවන් පස් දෙනෙකු සමඟ ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය විසින් ඇප මත…

27 Jul 2026 Discuss