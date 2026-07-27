Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුපියල් මිලියන 20ක කොල්ල කෑමේ නඩුවේ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා ඇප මත මුදා හරී

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුපියල් මිලියන 20ක කොල්ල කෑමේ නඩුවේ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා ඇප මත මුදා හරී

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාරගේ පුත් අනූද බණ්ඩාර, රුපියල් මිලියන 20ක කොල්ල කෑමේ නඩුවකට සම්බන්ධ සැකකරුවන් පස් දෙනෙකු සමඟ ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය විසින් ඇප මත මුදා හරින ලදී.

සැකකරුවන් සදෙනා මුදා හැරීමට අධිකරණ නියෝගය

අධිකරණය අද නිකුත් කළ ඇප නියෝගය මගින් මෙම කතාබහට ලක් වූ කොල්ල කෑමේ නඩුවට සම්බන්ධ සැකකරුවන් සදෙනාම මුදා හැරීමට අවසර ලබා දෙන ලදී. සිය පියාගේ දේශපාලන තත්ත්වය හේතුවෙන් මහජන අවධානයට ලක් ව සිටි අනූද බණ්ඩාරද නඩු විභාගය ඉදිරියට යන තෙක් ඇප මත මුදා හැරීමට නියෝග ලත් අය අතර වේ.

නඩුවේ පසුබිම

සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ගේ අනන්‍යතාවය හේතුවෙන් දැඩි අවධානයට ලක් ව ඇති මෙම නඩුව, රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා සම්පත් කොල්ල කෑමේ චෝදනාව මත පදනම් වේ. ඇප ලබා දීමට අධිකරණය තීරණය කිරීමට පෙර සැකකරුවන් සදෙනාම අත්අඩංගුවට ගෙන සිටියේය.

දේශපාලන සම්බන්ධය පරීක්ෂාවට ලක් වේ

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකුගේ පුත්‍රයෙකු මෙවැනි අපරාධ නඩුවකට සම්බන්ධ වීම, සැලකිය යුතු මහජන හා දේශපාලන විමර්ශනයකට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශාන්ත බණ්ඩාර ඊට පෙර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු ලෙස කටයුතු කළ අතර, ඔහුගේ පුත්‍රයා අත්අඩංගුවට ගැනීම දිවයිනේ සෑම දෙසකම දැඩි අවධානයක් ඇති කළේය.

සැකකරුවන් සදෙනාම ඇප මත මුදා හැරී ඇති අතර, නඩු කටයුතු අධිකරණ ක්‍රියාවලිය තුළ ඉදිරියට ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: රෝගීන් 82,000 ඉක්මවා, ජීවිත හානි 61ක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: රෝගීන් 82,000 ඉක්මවා, ජීවිත හානි 61ක්

දිවයිනපුරා ඩෙංගු තත්ත්වය භයාවහ මට්ටමකට නවතම සෞඛ්‍ය දත්තයන්ට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 82,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, මරණ සංඛ්‍යාව 61 දක්වා ඉහළ ගොස්…

27 Jul 2026 Discuss
විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සබඳතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට — IIF වාර්තාව Sinhala

විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සබඳතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට — IIF වාර්තාව

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සබඳතා ක්ෂේත්‍රයේ කැපී පෙනෙන ප්‍රගතියක් අත්කරගෙන ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය (IIF) විසින් නිකුත් කරන ලද මෑත කාලීන වාර්තාවක,…

27 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම නොසැලකිලිමත් ව්‍යාප්තිය, ඉහළ යන වියදම් සහ නායකත්ව අර්බුදය හේතුවෙන් දැඩි විවේචනයට ලක්වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම නොසැලකිලිමත් ව්‍යාප්තිය, ඉහළ යන වියදම් සහ නායකත්ව අර්බුදය හේතුවෙන් දැඩි විවේචනයට ලක්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම, විවේචකයන් විසින් අහංකාරත්වය මත පදනම් වූ යැයි හඳුන්වන යානා ඵලක ව්‍යාප්ති අභිලාෂයන්, භයානක ලෙස…

27 Jul 2026 Discuss