රුපියල් මිලියන 20ක කොල්ල කෑමේ නඩුවේ හිටපු රාජ්ය අමාත්යවරයාගේ පුත්රයා ඇප මත මුදා හරී
හිටපු රාජ්ය අමාත්ය ශාන්ත බණ්ඩාරගේ පුත් අනූද බණ්ඩාර, රුපියල් මිලියන 20ක කොල්ල කෑමේ නඩුවකට සම්බන්ධ සැකකරුවන් පස් දෙනෙකු සමඟ ශ්රී ලංකා අධිකරණය විසින් ඇප මත මුදා හරින ලදී.
සැකකරුවන් සදෙනා මුදා හැරීමට අධිකරණ නියෝගය
අධිකරණය අද නිකුත් කළ ඇප නියෝගය මගින් මෙම කතාබහට ලක් වූ කොල්ල කෑමේ නඩුවට සම්බන්ධ සැකකරුවන් සදෙනාම මුදා හැරීමට අවසර ලබා දෙන ලදී. සිය පියාගේ දේශපාලන තත්ත්වය හේතුවෙන් මහජන අවධානයට ලක් ව සිටි අනූද බණ්ඩාරද නඩු විභාගය ඉදිරියට යන තෙක් ඇප මත මුදා හැරීමට නියෝග ලත් අය අතර වේ.
නඩුවේ පසුබිම
සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ගේ අනන්යතාවය හේතුවෙන් දැඩි අවධානයට ලක් ව ඇති මෙම නඩුව, රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා සම්පත් කොල්ල කෑමේ චෝදනාව මත පදනම් වේ. ඇප ලබා දීමට අධිකරණය තීරණය කිරීමට පෙර සැකකරුවන් සදෙනාම අත්අඩංගුවට ගෙන සිටියේය.
දේශපාලන සම්බන්ධය පරීක්ෂාවට ලක් වේ
හිටපු රාජ්ය අමාත්යවරයෙකුගේ පුත්රයෙකු මෙවැනි අපරාධ නඩුවකට සම්බන්ධ වීම, සැලකිය යුතු මහජන හා දේශපාලන විමර්ශනයකට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශාන්ත බණ්ඩාර ඊට පෙර රාජ්ය අමාත්යවරයකු ලෙස කටයුතු කළ අතර, ඔහුගේ පුත්රයා අත්අඩංගුවට ගැනීම දිවයිනේ සෑම දෙසකම දැඩි අවධානයක් ඇති කළේය.
සැකකරුවන් සදෙනාම ඇප මත මුදා හැරී ඇති අතර, නඩු කටයුතු අධිකරණ ක්රියාවලිය තුළ ඉදිරියට ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.