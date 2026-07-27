ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: රෝගීන් 82,000 ඉක්මවා, ජීවිත හානි 61ක්
දිවයිනපුරා ඩෙංගු තත්ත්වය භයාවහ මට්ටමකට
නවතම සෞඛ්ය දත්තයන්ට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව 82,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, මරණ සංඛ්යාව 61 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. ශීඝ්රයෙන් ඉහළ යන මෙම සංඛ්යා, රට පුරා පොදු සෞඛ්ය නිලධාරීන් සහ වෛද්ය වෘත්තිකයන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.
හැඩගැසෙමින් පවතින පොදු සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
ඩෙංගු ආසාදන ශීඝ්රයෙන් ව්යාප්ත වීම, සියලු පළාත්වල දැඩි වැළැක්වීමේ පියවර ගැනීමේ හදිසි අවශ්යතාව ඉස්මතු කරයි. මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය දිගින් දිගටම ව්යාප්ත වෙමින් නාගරික හා ග්රාමීය යන දෙඅංශයේම ප්රජාවන් ආශ්රිතව පැතිරෙද්දී, සෞඛ්ය බලධාරීන් ඉහළ අවධානයකින් කටයුතු කරමින් සිටිති.
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් සංක්රමණය වන ඩෙංගු උණ, නිසි කලට හඳුනා නොගෙන ප්රතිකාර නොකළහොත්, ඩෙංගු රක්තපාත උණ සහ ඩෙංගු කම්පන සින්ඩ්රෝමය වැනි ජීවිතයට තර්ජනාත්මක තත්ත්වයන් දක්වා වර්ධනය විය හැකිය. මෙවර වසරේ දක්වා වාර්තා වූ මරණ 61 ෙමම රෝගය කාලෝචිතව ප්රතිකාර නොකළ විට ඇති කළ හැකි මාරාන්තික බව ඉස්මතු කරයි.
මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
සෞඛ්ය නිලධාරීන්, ජනතාව තම නිවාස සහ කාර්යස්ථාන අවට මදුරු බෝවීමේ ස්ථාන තුරන් කිරීමට ක්රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස අඛණ්ඩව ඉල්ලා සිටිති. ප්රධාන වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග අතර:
- බඳුන්, මල් පැළ භාජන සහ රබර් රෝද ආදියෙහි රැඳී ඇති සිරවූ ජලය ඉවත් කිරීම
- ජල ගබඩා භාජන සෑම විටෙකම තදින් වැසී තබා ගැනීම
- විශේෂයෙන් අළුයම් හා සන්ධ්යා වේලාවන්හිදී මදුරු විකර්ෂක ද්රව්ය සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- දැඩි උණ, දරුණු හිසේ කැක්කුම සහ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබුණහොත් වහාම වෛද්ය ආධාර ලබා ගැනීම
ප්රතිචාරය තීව්ර කිරීමට බලධාරීන්ට බලකිරීම
රෝගීන් සංඛ්යාව දිනෙන් දින ඉහළ යෙද්දී, සෞඛ්ය වෘත්තිකයන් සහ ප්රජා නියෝජිතයන්, දුම් දැමීමේ මෙහෙයුම්, මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර සහ දෛශික පාලන වැඩසටහන් තීව්ර කරන ලෙස ස්ථානීය බලධාරීන්ට බලකරමින් සිටිති. දිවයිනේ රෝහල් ද වැඩිවෙමින් පවතින රෝගී බරට මුහුණ දීමට ප්රමාණවත් සූදානමක් සහතික කර ගන්නා ලෙස දැඩිව කෙරෙන ඉල්ලා සිටිනු ලබයි.
මෝසම් කාලගුණය තුළ සහ ඉන් අනතුරුව ඩෙංගු රෝගය ඉහළ යාම ශ්රී ලංකාවේ ඓතිහාසික රටාවකි; වර්ෂාව මදුරුවන් බෝ වීමට හිතකර තත්ත්වයන් රාශියක් නිර්මාණය කරයි. මෙම වැළැක්විය හැකි රෝගයේ ව්යාප්තිය හිමිකර ගැනීමේ වඩාත් ඵලදායී ක්රමය සාමූහික වගකීම බව පුරවැසියන්ට සහ ස්ථානීය රජයේ ආයතනවලට නිරන්තරයෙන් මතක් කර දෙනු ලබයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.