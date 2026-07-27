ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම නොසැලකිලිමත් ව්යාප්තිය, ඉහළ යන වියදම් සහ නායකත්ව අර්බුදය හේතුවෙන් දැඩි විවේචනයට ලක්වේ
ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම, විවේචකයන් විසින් අහංකාරත්වය මත පදනම් වූ යැයි හඳුන්වන යානා ඵලක ව්යාප්ති අභිලාෂයන්, භයානක ලෙස ඉහළ යන නඩත්තු වියදම් සහ ආයතනයේ ශීර්ෂ ස්ථානයේ ස්ථිර නායකත්වයක් නොමැතිකම හේතුවෙන් වැඩෙමින් පවතින විවේචනයකට මුහුණ දෙමින් සිටී.
ව්යාප්ති සැලසුම් දැඩි විවේචනයට ලක්වේ
පාර්ශ්වකරුවන් සහ කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සමාගමේ වර්ධන උපාය මාර්ගය පිළිබඳ බරපතල සැකයන් මතු කර ඇති අතර, විවේචකයන් ව්යාප්ති යෝජනා "මමත්වය මත පදනම් වූ" ඒවා ලෙස හඳුන්වමින් ඒවා දක්ෂ වාණිජමය තර්කනයක් මත නොගොඩනැගී ඇති බව පෙන්වා දේ. ගුවන් යාන ඵලකය ව්යාප්ත කිරීමට සහ මාර්ග පුළුල් කිරීමට ගනු ලබන මෙම ප්රයත්නය ප්රශ්නයට ලක්ව ඇත්තේ, සමාගම ආර්ථිකමය වශයෙන් දිගින් දිගටම දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙමින් සිටින අතරේ ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථිකය ද සැලකිය යුතු පීඩනයකට ලක්ව ඇති කාලවකවානුවකදීය.
ලාභදායිත්වය සඳහා පැහැදිලි මාර්ගයක් නොමැතිව ආශාවාදී ව්යාප්ති සැලසුම්වලට කැපවීම, සමාගමේ දීර්ඝකාලීන මූල්ය ගැටලු තවත් ගැඹුරු කළ හැකි අතර, පාඩු ලබන සමාගම නැවත ගොඩගැනීමට වාරයෙන් වාරය කැඳවනු ලබන රාජ්යය මත අමතර බරක් ද පැටවිය හැකි බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවයි.
නඩත්තු වියදම් අනතුරු සංඥා මතු කරයි
මෙම මතභේදයට තවදුරටත් දායක වන්නේ ගුවන් යාන නඩත්තු වියදම් ඉහළ යාමයි; ඒ සඳහා රජයේ නිලධාරීන් සහ මූල්ය අධීක්ෂණ ආයතන යන දෙඅංශයෙන්ම අවධානය යොමු වී ඇත. නඩත්තු වියදම අසමාන හා දුර්වල ලෙස කළමනාකරණය කෙරෙන බවත්, සමාගමේ තාක්ෂණික අංශය තුළ ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය සහ අධීක්ෂණය පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරන බවත් විවේචකයන් තර්ක කරයි.
ශ්රී ලංකාව, ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආධාර ලබා ගැනීමට සහ රාජ්ය ආයතන පුරා ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ ක්රමෝපායන් ක්රියාත්මක කිරීමට සිදු කළ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් යථාතත්ත්වයට පත්වෙමින් සිටින ඉතා සංවේදී කාලයකදී, නඩත්තු වියදම ඉහළ යාම සිදුව ඇත.
ප්රධාන විධායක නිලධාරී තනතුරේ හිස්ව තිබීම පාලනය පිළිබඳ සැකයන් තීව්ර කරයි
පාලනය පිළිබඳ ක්ෂේත්රයේ පෙනී සිටින්නන්ට සැබවින්ම කලකිරීමක් ඇති කරන කරුණ නම්, ප්රධාන විධායක නිලධාරී ස්ථානය දිගටම හිස්ව පවතීම යි. ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම සැලකිය යුතු කාලයක් තිස්සේ ස්ථිර ප්රධාන විධායක නිලධාරියකු නොමැතිව ක්රියාත්මක වෙමින් සිටින අතර, සමාගමේ ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ප්රයත්නවල තීරණාත්මක හරවතේදී මෙය සමාගම දිශාවිහීන තත්ත්වයකට ඇද දැමීමට හේතු වී ඇතැයි විවේචකයන් පවසයි.
ස්ථිර හා වගකිවයුතු නායකත්වයක් නොමැතිකම, ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය බිඳ දමන ප්රධාන සාධකයක් ලෙස සහ සමාගමේ මෙහෙයුම් හා මූල්ය කටයුතු සුසම්බද්ධ හා විනිවිද පෙනෙනා ලෙස ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ප්රයත්නයන්ට බාධාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
වගවීම හා ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ඉල්ලීම්
ගුවන් සේවා ක්ෂේත්රය හා සිවිල් සමාජය තුළ සිටින නියෝජිතයන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, පහත සඳහන් ක්රියාමාර්ග ඇතුළත් හදිසි නිවැරදි කිරීමේ පියවර ගන්නා ලෙසයි:
- තවදුරටත් ප්රමාද නොකර සුදුසුකම් ලත් හා පළපුරුදු ස්ථිර ප්රධාන විධායක නිලධාරියකු පත් කිරීම
- නඩත්තු ගිවිසුම් හා වියදම් පිළිබඳ ස්වාධීන විගණනයක් සිදු කිරීම
- කිසිදු කැපවීමකට පෙර යානා ඵලක ව්යාප්ති සැලසුම් දැඩි මූල්ය විමර්ශනයකට ලක් කිරීම
- වාණිජමය ශක්යතාවය වෙනුවට කීර්තිය මත ගනු ලබන තීරණ වළකවා ගැනීම සඳහා බෝඩ් සභාවේ අධීක්ෂණ භූමිකාව ශක්තිමත් කිරීම
ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම ද
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.