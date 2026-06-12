දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ශානකියන් බ්රසල්ස් හිදී EU නිලධාරියෙකු සමඟ පැවති හමුවේදී PTA සහ හිප්-හොප් ශිල්පියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ සැලකිල්ල යොමු කරයි
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි (ITAK) පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ නායක සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ශානකියන් රාසමානිකම්, බ්රසල්ස් වෙත සිදු කළ සංචාරයකදී ජ්යෙෂ්ඨ යුරෝපීය සංගම් නිලධාරියෙකුගේ අවධානයට ශ්රී ලංකාවේ මතභේදාත්මක ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) සහ හිප්-හොප් සංගීතඥයෙකු මෑතකදී අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කළේය.
PTA ගිනිඅවුළු ලක්ෂ්යයක් ලෙස පවතී
මෙම ද්විපාර්ශ්වික හමුව ඔස්සේ, PTA ක්රියාත්මක කිරීම අඛණ්ඩව සිදුවෙමින් ගැටලු සහගත ලෙස පවතින බව ඔහු විස්තර කළ අතර, එම නීතිය දශක ගණනාවක් තිස්සේ බලාත්මකව ඇති අතර, ප්රමාණවත් අධිකරණ අධීක්ෂණයකින් තොරව පුද්ගලයන් රඳවා ගැනීමට භාවිතා කරන බව විවේචකයන් තර්ක කරන, පුළුල් හා ආවරණශීලී බලතල හේතුවෙන් එය මානව හිමිකම් සංවිධාන, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ජාත්යන්තර ආයතනවල දීර්ඝකාලීන විවේචනයට ලක් වී ඇත.
ශ්රී ලංකාව, දශක ගණනාවක් පුරා ක්රියාත්මක වෙමින් රටේ දෙමළ හා මුස්ලිම් ප්රජාවන්ට අසමාන ලෙස බලපා ඇති මෙම පනත අහෝසි කිරීමට හෝ අර්ථවත් ලෙස ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට දිගින් දිගටම ජාත්යන්තර පීඩනයට ලක් වෙමින් සිටී.
හිප්-හොප් ශිල්පියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම ජාත්යන්තර අවධානයට
ශානකියන් ශ්රී ලාංකික හිප්-හොප් ගායකයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමේ කරුණ ද EU නිලධාරියාගේ අවධානයට යොමු කළ අතර, පවතින ආරක්ෂක නීති යටතේ ශිල්පීන් හා ක්රියාකාරිකයන් සමඟ සැලකීම සහ අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ නිදහස පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවක කොටසක් ලෙස එම සිද්ධිය ඉදිරිපත් කළේය.
සංගීතඥයාගේ සිද්ධිය ඉස්මතු කිරීමට මන්ත්රීවරයා ගත් තීරණය, ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක නීති නිර්මාණශීලී ප්රකාශනය හා විරෝධය යටපත් කරන ආකාරයෙන් යොදා ගැනෙමින් ඇතැයි යන, සිවිල් සමාජය හා සුළුතර ප්රජා නියෝජිතයන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල උද්දීපනය කරයි.
EU සමඟ සම්බන්ධතාව
බ්රසල්ස් හමුව, ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකම්, නීතියේ ආධිපත්යය සහ ප්රජාතන්ත්රවාදී නිදහස සම්බන්ධ ප්රශ්න පිළිබඳව දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් යුරෝපීය ආයතන සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීමේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන් පිළිඹිඹු කරයි. යුරෝපීය සංගමය මීට පෙර GSP+ යෝජනා ක්රමය යටතේ වෙළඳ වරප්රසාද මානව හිමිකම් කැපවීම් සම්බන්ධ මැනිය හැකි ප්රගතිය සමඟ සම්බන්ධ කර ඇති හෙයින්, එවැනි සාකච්ඡාවලට සැලකිය යුතු ආර්ථික හා රාජ්යතාන්ත්රික බරක් ලැබේ.
ශානකියන්ගේ සංචාරය, ආණ්ඩුව අර්ථවත් නීති ප්රතිසංස්කරණ සනාථ කිරීමට රටතුළ හා විදේශයන්හිදී යන දෙඅතරම පීඩනයට ලක් වෙමින් සිටින මෙකල, ජාත්යන්තර මට්ටමින් ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් වාර්තාව පිළිබඳ අඛණ්ඩ විමර්ශනය සංඥා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.