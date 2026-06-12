Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගිගුරුම් විදුලි ගැසීමෙන් හදිසි ගොඩබෑමකට ලක්වූ ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානය කොළඹට ආපසු පැමිණේ

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගිගුරුම් විදුලි ගැසීමෙන් හදිසි ගොඩබෑමකට ලක්වූ ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානය කොළඹට ආපසු පැමිණේ

පිටත්ව ගිය ටික වේලාවකින් සිඩ්නි බලා යන ගුවන් යානයට ගිගුරුම් විදුලි ගැසේ

සිඩ්නි බලා ගමන් කළ ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානයක් ප්‍රයාණය ආරම්භ කර ටික වේලාවකින් ගිගුරුම් විදුලියකට ලක්වීම හේතුවෙන්, ඊයේ රාත්‍රී යන්ත්‍රොපකරණ කටුනායකේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට (BIA) ආපසු හැරී හදිසි ගොඩබෑමක් සිදු කිරීමට සිදු විය.

ආරක්ෂක පියවර සක්‍රිය කෙරේ

ගුවන් යානයේ කාර්ය මණ්ඩලය මෙම සිදුවීමට වහාම ප්‍රතිචාර දක්වමින්, සම්මත ගුවන් සේවා ආරක්ෂක නිර්දේශ අනුගමනය කරමින් ගුවන් තදබදය පාලනය දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව ගුවන්තොටුපළට ආරක්ෂිතව ආපසු හැරුණි. ගුවන් යානය ගොඩ බසිද්දී BIA හි හදිසි සේවාවන් සූදානම් තත්ත්වයේ තබා ගන්නා ලදී.

ගුවන් යානය ආරක්ෂිතව ගොඩ බැස්සේ වන අතර, මෙම සිදුවීමෙන් මගීන්ට හෝ කාර්ය මණ්ඩලයට කිසිදු තුවාලයක් සිදු නොවූ බව වාර්තා විය. යානය තුළ සිටි සියලු දෙනා හඳුනාගෙන ඔවුන් සුවසේ සිටින බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

මගීන් ආරක්ෂිතව බාගත කෙරේ

හදිසි ගොඩබෑමෙන් පසුව BIA හිදී මගීන් ගුවන් යානයෙන් බාගත කරන ලදී. ගුවන්තොටුපළ භූමි කාර්ය මණ්ඩලය සහ ගුවන් සේවා නියෝජිතයන් මගීන් සඳහා සහය ලබා දෙද්දී, ගුවන් යානය ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා සහතික කළ පසු ගමනාන්තය කරා ගමන් කිරීමේ ඊළඟ කටයුතු සළසා දෙනු ඇතැයි ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගමෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.

ගුවන් යානාවලට ගිගුරුම් විදුලි ගැසීම සාපේක්ෂව දුර්ලභ සිදුවීමක් වුවද, ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ දී හඳුනාගත් සාමාන්‍ය සිද්ධියකි. වාණිජ ගුවන් යාන නිර්මාණය හා සහතික කිරීම සිදු කර ඇත්තේ එවැනි ගිගුරුම් විදුලි ගැසීම් ඔරොත්තු දෙන ආකාරයට වන අතර, දැඩි ආරක්ෂක මාර්ගෝපදේශ අනුව එවැනි තත්ත්වයන් කළමනාකරණය කිරීමට ගුවන් නියමුවන් පුහුණු කර ඇත.

විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ

ගුවන් යානය නැවත ගමන් ආරම්භ කිරීමට පෙර, ගිගුරුම් විදුලි ගැසීමෙන් සිදු විය හැකි ඕනෑම හානියක් තක්සේරු කිරීම සඳහා ගුවන් යානයේ තාක්ෂණික පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලදී. සම්මත කටයුතු වලට අනුකූලව මෙම සිදුවීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ සමාලෝචනයක් පවත්වාලීමට අදාළ ගුවන් සේවා බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.

බලපෑමට ලක්වූ සිඩ්නි සේවාව නැවත කාලසටහන් කිරීමේ කාලරාමුව හෝ ගුවන් යානයට සිදු වූ තාක්ෂණික හානියේ ප්‍රමාණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දිස්ත්‍රික්ක හතරකට නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් — අධික වර්ෂාව හමුවේ බෑවුම් කඩා වැටීමේ අවදානම ඉහළට Sinhala

දිස්ත්‍රික්ක හතරකට නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් — අධික වර්ෂාව හමුවේ බෑවුම් කඩා වැටීමේ අවදානම ඉහළට

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇති අතර, පවතින තෙත් කාලගුණික…

12 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද-ඉරාන යුද්ධයේ ආර්ථික අනතුරු මධ්‍යේ Fitch ආයතනය ගෝලීය ස්වෛරී අපේක්ෂාව 'පිරිහෙමින් පවතී' යනුවෙන් අවනත කරයි Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන යුද්ධයේ ආර්ථික අනතුරු මධ්‍යේ Fitch ආයතනය ගෝලීය ස්වෛරී අපේක්ෂාව 'පිරිහෙමින් පවතී' යනුවෙන් අවනත කරයි

ගෝලීය ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන Fitch Ratings, එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර පවතින ගැටුමේ දුරදිග යන ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක හේතු කොටගෙන, 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ස්වෛරී…

12 Jun 2026 Discuss
වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 341 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 341 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ඊළඟ අවප්‍රමාණ වීමේ ප්‍රවණතාව දිගටම පවත්වාගෙන යන අතර, සඳුදා (12) දින රටපුරා වාණිජ බැංකු විනිමය අනුපාතයේ තවදුරටත්…

12 Jun 2026 Discuss