කොළඹ-සිඩ්නි ගුවන් සේවයේ අකුණු සැර ගැසීමේ වාර්තා සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් ප්රතිචාර දක්වයි
සිඩ්නි බලා පිටත්ව ගිය තම ජාත්යන්තර ගුවන් යානයකට අකුණු සැරයක් ගැසුණු බවට වාර්තා වීමත් සමඟ මහජන කනස්සල්ල මතු වූ පසුබිමේ, ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම නිල නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.
සිදු වූ දෙය
ජූලි 12 වැනිදා අලුයම කොළඹ සිට පිටත්ව ගිය UL606 ගුවන් යානයට, ඕස්ට්රේලියාවේ සිඩ්නි බලා ගමන් කරමින් සිටියදී එහි එන්ජිමකට අකුණු සැරයක් ගැසුණු බවට වාර්තා ඉදිරිපත් විය.
ජාතික ගුවන් සේවාව, ව්යාප්ත වෙමින් පැවති එම වාර්තාවලට ඉක්මනින් ප්රතිචාර දක්වමින්, සිදුවීම වටා පවතින තත්ත්වය පැහැදිලි කිරීමට සහ මගීන් හා ගමන් කරන ජනතාව නිරවද්ය කිරීමට නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.
ගුවන් සේවයේ ප්රතිචාරය
ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම තහවුරු කළේ, UL606 ගුවන් යානය කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපළෙන් පිටත්ව ගිය අනතුරුව සඳහන් සිදුවීමට මුහුණ දුන් බවයි. එම තත්ත්වයට ප්රතිචාර වශයෙන් ගුවන් සේවා කාර්ය මණ්ඩලය හා මෙහෙයුම් කණ්ඩායම් සම්මත ගුවන් සේවා පරිචයන් අනුගමනය කළ බවද සමාගම ප්රකාශ කළේය.
අපගේ මගීන්ගේ හා කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව අපගේ ඉහළම ප්රමුඛතාවය වන අතර, සිදුවීම සිදු වූ අවස්ථාව පුරාම තහවුරු කරන ලද සියලු ක්රියා පටිපාටිවලට අනුකූලව කටයුතු කරන ලදී.
සිදු වූ හානියේ ප්රමාණය හෝ ගුවන් ගමනේ කුමන අවස්ථාවේදී සිදුවීම සිදු වූවාද යන්න සම්බන්ධ වැඩිදුර තාක්ෂණික තොරතුරු සමාගම ආරම්භයේදීම හෙළිදරව් නොකළේය.
මගී ආරක්ෂාව හා කර්මාන්ත සන්දර්භය
වාණිජ ගුවන් යානාවලට අකුණු සැර ගැසීම මහජනතාව කලබල කළත්, ගුවන් සේවා ක්ෂේත්රයේ එය ඉතා දුර්ලභ සිදුවීමක් නොවේ. නවීන වාණිජ ගුවන් යානා, මගී ගුවන් යානා සියල්ල අකුණු සැරවලට ආරක්ෂිතව හසුරුවා ගත හැකි බවට දැඩි ජාත්යන්තර ගුවනට සුදුසු බව පිළිබඳ ප්රමිතීන් යටතේ, අකුණු සැර ඔරොත්තු දීමට ඉඩ සලසා ගොඩනගා සහ සහතික කර ඇත.
ගුවන් සේවා අධිකාරීන් සාමාන්යයෙන් අදාළ ගුවන් යානය නැවත සේවයට යොදවීමට පෙර, ගුවන් සේවා සමාගම් විස්තීරණ සිදුවීමෙන් පසු පරීක්ෂාවන් සිදු කරන ලෙස නියම කරයි.
ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම, තත්ත්වය වර්ධනය වන විට සහ ගුවන් යානය පිළිබඳ ඕනෑම තාක්ෂණික තක්සේරුවක් සම්පූර්ණ වන විට, වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.