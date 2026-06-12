Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 341 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 341 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ඊළඟ අවප්‍රමාණ වීමේ ප්‍රවණතාව දිගටම පවත්වාගෙන යන අතර, සඳුදා (12) දින රටපුරා වාණිජ බැංකු විනිමය අනුපාතයේ තවදුරටත් පහත වැටීමක් වාර්තා කර ඇත.

විකුණුම් අනුපාතය රු. 341 දක්වා ඉහළ යයි

වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 341 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, පෙර වෙළඳ සැසිවලදී දක්නට ලැබුණු අනුපාත හා සැසඳීමේදී දේශීය මුදලේ අඛණ්ඩ දුර්වල වීමක් මෙමඟින් සලකුණු වේ. නවතම අගයන් මඟින් රටේ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළේ රුපියලට දිගින් දිගටම එල්ල වන පීඩනය පිළිබිඹු වේ.

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ඉහළ ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතයක් ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට මෙන්ම ව්‍යාපාරිකයන්ටද සෘජු ලෙස බලපායි. එමඟින් වඩාත්ම打ිකර ලෙස පීඩාවට පත් වන්නන් අතර:

  • වැඩි පිරිවැයකට මුහුණ දෙන අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ, ඉන්ධන සහ අමුද්‍රව්‍ය ආනයනකරුවන්
  • අධ්‍යාපන හෝ වෛද්‍ය අරමුණු සඳහා විදේශ රටවලට මුදල් යවන සිසුන් සහ පවුල්
  • ඩොලර් මත පදනම් වූ ගනුදෙනු සහ ආනයන මත රඳා පවතින ව්‍යාපාර

පුළුල් ආර්ථික පසුබිම

මෑත වසරවලදී රටට බරපතල ලෙස බලපෑ දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව දුෂ්කර ආර්ථික ය立ළිදත නැවතත් සුවය ලැබීමේ ගමනක් ගෙන යමින් සිටී. ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ක්‍රියාවලියේ ඇතැම් කාල පරිච්ඡේදවලදී රුපියල ස්ථාවර වීමේ ලකුණු පෙන්නුම් කළද, විනිමය අනුපාතයේ උච්චාවචනයන් ප්‍රතිපත්ති立立立ාකයන්ට සහ සාමාන්‍ය ජනතාවට ප්‍රධාන ගැටළුවක්ව පවතී.

රටේ අඛණ්ඩ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහනට සහාය වෙමින් මූල්‍ය ස්ථායිතාව පවත්වා ගැනීමේ පුළුල් උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඩොලර් අනුපාතයේ චලනය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

විදේශ මුදල් ගනුදෙනුවල නිරත සාමාන්‍ය ජනතාවට සහ ව්‍යාපාරිකයන්ට නවතම අනුපාත සඳහා තම තමන්ගේ වාණිජ බැංකු සමඟ සෘජුව පරීක්ෂා කරන ලෙස උපදෙස් දෙන අතර, වෙළඳ දිනය පුරා ආයතන අතර අනුපාත වෙනස් විය හැකිය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දිස්ත්‍රික්ක හතරකට නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් — අධික වර්ෂාව හමුවේ බෑවුම් කඩා වැටීමේ අවදානම ඉහළට Sinhala

දිස්ත්‍රික්ක හතරකට නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් — අධික වර්ෂාව හමුවේ බෑවුම් කඩා වැටීමේ අවදානම ඉහළට

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇති අතර, පවතින තෙත් කාලගුණික…

12 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද-ඉරාන යුද්ධයේ ආර්ථික අනතුරු මධ්‍යේ Fitch ආයතනය ගෝලීය ස්වෛරී අපේක්ෂාව 'පිරිහෙමින් පවතී' යනුවෙන් අවනත කරයි Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන යුද්ධයේ ආර්ථික අනතුරු මධ්‍යේ Fitch ආයතනය ගෝලීය ස්වෛරී අපේක්ෂාව 'පිරිහෙමින් පවතී' යනුවෙන් අවනත කරයි

ගෝලීය ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන Fitch Ratings, එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර පවතින ගැටුමේ දුරදිග යන ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක හේතු කොටගෙන, 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ස්වෛරී…

12 Jun 2026 Discuss
දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානකියන් බ්‍රසල්ස් හිදී EU නිලධාරියෙකු සමඟ පැවති හමුවේදී PTA සහ හිප්-හොප් ශිල්පියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ සැලකිල්ල යොමු කරයි Sinhala

දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානකියන් බ්‍රසල්ස් හිදී EU නිලධාරියෙකු සමඟ පැවති හමුවේදී PTA සහ හිප්-හොප් ශිල්පියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ සැලකිල්ල යොමු කරයි

ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි (ITAK) පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ නායක සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානකියන් රාසමානිකම්, බ්‍රසල්ස් වෙත සිදු කළ සංචාරයකදී ජ්‍යෙෂ්ඨ යුරෝපීය සංගම්…

12 Jun 2026 Discuss