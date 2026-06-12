වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 341 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග රුපියල තවදුරටත් අවප්රමාණ වෙයි
ශ්රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ඊළඟ අවප්රමාණ වීමේ ප්රවණතාව දිගටම පවත්වාගෙන යන අතර, සඳුදා (12) දින රටපුරා වාණිජ බැංකු විනිමය අනුපාතයේ තවදුරටත් පහත වැටීමක් වාර්තා කර ඇත.
විකුණුම් අනුපාතය රු. 341 දක්වා ඉහළ යයි
වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 341 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, පෙර වෙළඳ සැසිවලදී දක්නට ලැබුණු අනුපාත හා සැසඳීමේදී දේශීය මුදලේ අඛණ්ඩ දුර්වල වීමක් මෙමඟින් සලකුණු වේ. නවතම අගයන් මඟින් රටේ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළේ රුපියලට දිගින් දිගටම එල්ල වන පීඩනය පිළිබිඹු වේ.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ඉහළ ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතයක් ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට මෙන්ම ව්යාපාරිකයන්ටද සෘජු ලෙස බලපායි. එමඟින් වඩාත්ම打ිකර ලෙස පීඩාවට පත් වන්නන් අතර:
- වැඩි පිරිවැයකට මුහුණ දෙන අත්යවශ්ය භාණ්ඩ, ඉන්ධන සහ අමුද්රව්ය ආනයනකරුවන්
- අධ්යාපන හෝ වෛද්ය අරමුණු සඳහා විදේශ රටවලට මුදල් යවන සිසුන් සහ පවුල්
- ඩොලර් මත පදනම් වූ ගනුදෙනු සහ ආනයන මත රඳා පවතින ව්යාපාර
පුළුල් ආර්ථික පසුබිම
මෑත වසරවලදී රටට බරපතල ලෙස බලපෑ දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව දුෂ්කර ආර්ථික ය立ළිදත නැවතත් සුවය ලැබීමේ ගමනක් ගෙන යමින් සිටී. ප්රකෘතිමත් වීමේ ක්රියාවලියේ ඇතැම් කාල පරිච්ඡේදවලදී රුපියල ස්ථාවර වීමේ ලකුණු පෙන්නුම් කළද, විනිමය අනුපාතයේ උච්චාවචනයන් ප්රතිපත්ති立立立ාකයන්ට සහ සාමාන්ය ජනතාවට ප්රධාන ගැටළුවක්ව පවතී.
රටේ අඛණ්ඩ ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහනට සහාය වෙමින් මූල්ය ස්ථායිතාව පවත්වා ගැනීමේ පුළුල් උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඩොලර් අනුපාතයේ චලනය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.
විදේශ මුදල් ගනුදෙනුවල නිරත සාමාන්ය ජනතාවට සහ ව්යාපාරිකයන්ට නවතම අනුපාත සඳහා තම තමන්ගේ වාණිජ බැංකු සමඟ සෘජුව පරීක්ෂා කරන ලෙස උපදෙස් දෙන අතර, වෙළඳ දිනය පුරා ආයතන අතර අනුපාත වෙනස් විය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.