දිස්ත්රික්ක හතරකට නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් — අධික වර්ෂාව හමුවේ බෑවුම් කඩා වැටීමේ අවදානම ඉහළට
ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්රී ලංකාවේ දිස්ත්රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇති අතර, පවතින තෙත් කාලගුණික තත්ත්වයන් හමුවේ භූමි අස්ථාවරත්වයේ අවදානම ඉහළ ගොස් ඇති බව පදිංචිකරුවන්ට සහ බලධාරීන්ට අවධානය යොමු කරවා ඇත.
අනතුරු ඇඟවීමේ කාල සීමාව සහ බලපෑමට ලක් වන ප්රදේශ
මෙම අනතුරු ඇඟවීම් 2026 ජූනි මස 12 වැනි සිකුරාදා පෙරවරු 4.00 සිට 2026 ජූනි මස 13 වැනි සෙනසුරාදා පෙරවරු 4.00 දක්වා බලාත්මක වේ. අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇති දිස්ත්රික්ක වන්නේ කළුතර, මහනුවර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර යන්නයි — මේ සියල්ල කඳුකර හා කදුළු භූමියක් හේතුවෙන් නාය යෑමට ඉතා ගොදුරු වන ප්රදේශ ලෙස පිළිගැනෙන ස්ථාන වේ.
ප්රකාශිත අනතුරු ඇඟවීමේ මට්ටම
NBRO විසින් මෙම අනතුරු ඇඟවීම් මට්ටම I (කහ) නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් ලෙස වර්ග කර ඇත. මෙම මට්ටම, විශේෂයෙන් තියුණු බෑවුම් සහිත, ලිහිල් පසක් ඇති, හෝ පෙර භූමි චලනයන්ගේ ඉතිහාසයක් ඇති ප්රදේශවල දේශීය නාය යෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම් සහ ඒ ආශ්රිත භූමි චලනයන් සිදු විය හැකි බව සංඥා කරයි.
පදිංචිකරුවන් සඳහා උපදෙස්
- බලපෑමට ලක් වූ දිස්ත්රික්කවල බෑවුම් මත හෝ ඒ අසල පදිංචිව සිටින පදිංචිකරුවන් සැවොම අවධානයෙන් සිට තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරන ලෙස දැඩිව ඉල්ලා සිටී.
- ඉහළ අවදානම් සහිත ප්රදේශ ලෙස හඳුනාගත් ප්රදේශවල සිටින අය, තත්ත්වය නරක අතට හැරෙන්නේ නම් ආරක්ෂිත ස්ථානවලට යාමට සූදානමින් සිටිය යුතුය.
- ප්රජා සාමාජිකයින්ට, දේශීය බලධාරීන් සහ ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් විසින් නිකුත් කරන උපදෙස් අනුගමනය කරන ලෙස උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබේ.
මට්ටම I කහ අනතුරු ඇඟවීම් දේශීය භූමි චලනයන් ඇති වීමේ වැඩි ඉඩකඩක් ඇති බව පෙන්නුම් කරන අතර, ප්රජාවන් සහ හදිසි ප්රතිචාර දක්වන්නන් සිය සූක්ෂ්මතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ලබා දෙන ප්රාථමික උපදේශනයක් ලෙස සේවය කරයි.
NBRO සංවිධානය, නාය යෑමේ සිදුවීම් හේතුවෙන් සිදු වන ජීවිත හා දේපළ හානිය අවම කිරීම සඳහා කාලෝචිත අනතුරු ඇඟවීම් ලබා දීම පිණිස, විශේෂයෙන් නිරිත දිග මෝසම් සෘතුව තුළ, දිවයිනේ සියලු ප්රදේශවල වර්ෂාපතන රටා සහ පස් සංතෘප්ත මට්ටම් නිරන්තරව අධීක්ෂණය කරයි.
කළුතර, මහනුවර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර යන දිස්ත්රික්කවල පදිංචිකරුවන් නිල රජයේ නාලිකා හරහා යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා ගනිමින්, අනතුරු ඇඟවීමේ කාල සීමාව පුරාවටම ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස දැඩිව ශෝධනය කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.