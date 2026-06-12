Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දිස්ත්‍රික්ක හතරකට නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් — අධික වර්ෂාව හමුවේ බෑවුම් කඩා වැටීමේ අවදානම ඉහළට

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දිස්ත්‍රික්ක හතරකට නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් — අධික වර්ෂාව හමුවේ බෑවුම් කඩා වැටීමේ අවදානම ඉහළට

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇති අතර, පවතින තෙත් කාලගුණික තත්ත්වයන් හමුවේ භූමි අස්ථාවරත්වයේ අවදානම ඉහළ ගොස් ඇති බව පදිංචිකරුවන්ට සහ බලධාරීන්ට අවධානය යොමු කරවා ඇත.

අනතුරු ඇඟවීමේ කාල සීමාව සහ බලපෑමට ලක් වන ප්‍රදේශ

මෙම අනතුරු ඇඟවීම් 2026 ජූනි මස 12 වැනි සිකුරාදා පෙරවරු 4.00 සිට 2026 ජූනි මස 13 වැනි සෙනසුරාදා පෙරවරු 4.00 දක්වා බලාත්මක වේ. අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇති දිස්ත්‍රික්ක වන්නේ කළුතර, මහනුවර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර යන්නයි — මේ සියල්ල කඳුකර හා කදුළු භූමියක් හේතුවෙන් නාය යෑමට ඉතා ගොදුරු වන ප්‍රදේශ ලෙස පිළිගැනෙන ස්ථාන වේ.

ප්‍රකාශිත අනතුරු ඇඟවීමේ මට්ටම

NBRO විසින් මෙම අනතුරු ඇඟවීම් මට්ටම I (කහ) නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් ලෙස වර්ග කර ඇත. මෙම මට්ටම, විශේෂයෙන් තියුණු බෑවුම් සහිත, ලිහිල් පසක් ඇති, හෝ පෙර භූමි චලනයන්ගේ ඉතිහාසයක් ඇති ප්‍රදේශවල දේශීය නාය යෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම් සහ ඒ ආශ්‍රිත භූමි චලනයන් සිදු විය හැකි බව සංඥා කරයි.

පදිංචිකරුවන් සඳහා උපදෙස්

  • බලපෑමට ලක් වූ දිස්ත්‍රික්කවල බෑවුම් මත හෝ ඒ අසල පදිංචිව සිටින පදිංචිකරුවන් සැවොම අවධානයෙන් සිට තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරන ලෙස දැඩිව ඉල්ලා සිටී.
  • ඉහළ අවදානම් සහිත ප්‍රදේශ ලෙස හඳුනාගත් ප්‍රදේශවල සිටින අය, තත්ත්වය නරක අතට හැරෙන්නේ නම් ආරක්ෂිත ස්ථානවලට යාමට සූදානමින් සිටිය යුතුය.
  • ප්‍රජා සාමාජිකයින්ට, දේශීය බලධාරීන් සහ ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් විසින් නිකුත් කරන උපදෙස් අනුගමනය කරන ලෙස උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබේ.
මට්ටම I කහ අනතුරු ඇඟවීම් දේශීය භූමි චලනයන් ඇති වීමේ වැඩි ඉඩකඩක් ඇති බව පෙන්නුම් කරන අතර, ප්‍රජාවන් සහ හදිසි ප්‍රතිචාර දක්වන්නන් සිය සූක්ෂ්මතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ලබා දෙන ප්‍රාථමික උපදේශනයක් ලෙස සේවය කරයි.

NBRO සංවිධානය, නාය යෑමේ සිදුවීම් හේතුවෙන් සිදු වන ජීවිත හා දේපළ හානිය අවම කිරීම සඳහා කාලෝචිත අනතුරු ඇඟවීම් ලබා දීම පිණිස, විශේෂයෙන් නිරිත දිග මෝසම් සෘතුව තුළ, දිවයිනේ සියලු ප්‍රදේශවල වර්ෂාපතන රටා සහ පස් සංතෘප්ත මට්ටම් නිරන්තරව අධීක්ෂණය කරයි.

කළුතර, මහනුවර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්කවල පදිංචිකරුවන් නිල රජයේ නාලිකා හරහා යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා ගනිමින්, අනතුරු ඇඟවීමේ කාල සීමාව පුරාවටම ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස දැඩිව ශෝධනය කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපද-ඉරාන යුද්ධයේ ආර්ථික අනතුරු මධ්‍යේ Fitch ආයතනය ගෝලීය ස්වෛරී අපේක්ෂාව 'පිරිහෙමින් පවතී' යනුවෙන් අවනත කරයි Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන යුද්ධයේ ආර්ථික අනතුරු මධ්‍යේ Fitch ආයතනය ගෝලීය ස්වෛරී අපේක්ෂාව 'පිරිහෙමින් පවතී' යනුවෙන් අවනත කරයි

ගෝලීය ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන Fitch Ratings, එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර පවතින ගැටුමේ දුරදිග යන ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක හේතු කොටගෙන, 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ස්වෛරී…

12 Jun 2026 Discuss
වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 341 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 341 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ඊළඟ අවප්‍රමාණ වීමේ ප්‍රවණතාව දිගටම පවත්වාගෙන යන අතර, සඳුදා (12) දින රටපුරා වාණිජ බැංකු විනිමය අනුපාතයේ තවදුරටත්…

12 Jun 2026 Discuss
දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානකියන් බ්‍රසල්ස් හිදී EU නිලධාරියෙකු සමඟ පැවති හමුවේදී PTA සහ හිප්-හොප් ශිල්පියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ සැලකිල්ල යොමු කරයි Sinhala

දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානකියන් බ්‍රසල්ස් හිදී EU නිලධාරියෙකු සමඟ පැවති හමුවේදී PTA සහ හිප්-හොප් ශිල්පියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ සැලකිල්ල යොමු කරයි

ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි (ITAK) පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ නායක සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානකියන් රාසමානිකම්, බ්‍රසල්ස් වෙත සිදු කළ සංචාරයකදී ජ්‍යෙෂ්ඨ යුරෝපීය සංගම්…

12 Jun 2026 Discuss