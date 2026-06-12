Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ව්‍යාජ රාජතාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍රය සම්බන්ධ නඩුවේ ශශී වීරවංශගේ වරදකාරිත්වය කොළඹ මහාධිකරණය විසින් තහවුරු කෙරේ

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ව්‍යාජ රාජතාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍රය සම්බන්ධ නඩුවේ ශශී වීරවංශගේ වරදකාරිත්වය කොළඹ මහාධිකරණය විසින් තහවුරු කෙරේ

ව්‍යාජ තොරතුරු සපයා රාජතාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශගේ බිරිඳ වන ශශී වීරවංශ මහත්මිය වෙත නියම කරන ලද වසර දෙකක සිර දඬුවම සහ රුපියල් ලක්ෂයක දඩ මුදලට එරෙහිව ඇය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනය කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

මහාධිකරණය විසින් අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

ශශී වීරවංශ මහත්මිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනය却下 කරමින් මූලික වරදකාරිත්වය තහවුරු කරමින් ඊයේ (අදාළ දිනය) අධිකරණය තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කළේය. පහළ අධිකරණය විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද සිර දඬුවම සහ මූල්‍ය දඩ මුදල නීත්‍යානුකූල බව මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල විසින් තහවුරු කරන ලදී.

නඩුවේ පසුබිම

නිල රාජ්‍ය හෝ රාජතාන්ත්‍රික කටයුතුවල නියුතු පුද්ගලයින් සඳහා පමණක් නිකුත් කෙරෙන රාජතාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ශශී වීරවංශ මහත්මිය විසින් ව්‍යාජ තොරතුරු ඉදිරිපත් කළ බවට නඟන ලද චෝදනා මෙම නඩුවේ මූලික අංගය වේ. අධිකරණ ක්‍රියාවලිය හරහා නඩු කටයුතු ගෙනයාමෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍රකාශ කෙරුණු වරදකාරිත්වය අභියාචනා ක්‍රියාවලිය හරහා අවලංගු කිරීමට ඇය අසමත් විය.

ඇගේ ස්වාමිපුරුෂයා වන විමල් වීරවංශ, ශ්‍රී ලංකාවේ කැපී පෙනෙන සහ සමහරවිට මතභේදාත්මක දේශපාලන චරිතයක් වන අතර, ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායකත්වය දරමින් ජාතික පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යභාරය ඉටු කළ ඔහු, පාර්ලිමේන්තු ධුර කිහිපයක් සේවය කර ඇත.

තීරණයේ වැදගත්කම

රාජතාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍ර ක්‍රමය අවභාවිත කිරීමේ උත්සාහයන් අධිකරණය විසින් බරපතල ලෙස සලකනු ඇති බව මෙම වරදකාරිත්වය තහවුරු කිරීමේ මහාධිකරණ තීරණය ඇඟවුම් කරයි. රාජතාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍ර දරන්නන්ට ත්වරිත ගමනාගමනය සහ ඇතැම් විශේෂාධිකාර ඇතුළු සැලකිය යුතු වරප්‍රසාද හිමිවන බැවින්, එවැනි ලේඛන ව්‍යාජ ලෙස ලබා ගැනීම ප්‍රසිද්ධ උනන්දුවක් දක්වන කාරණාවකි.

සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ගේ ප්‍රකට ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම තීරණය දැඩි අවධානයට ලක්වනු ඇති අතර, දේශපාලන කවයන් හා සම්බන්ධ පිරිස් භුක්ති විඳින වරප්‍රසාද කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතා අවධානය ඉහළ මට්ටමක පවතින කාලපරිච්ඡේදයකදී මෙය ප්‍රකාශයට පත් වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් සඳහා ETA ගාස්තු අහෝසි කරයි: අමුත්තන් දැනගත යුතු කරුණු Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් සඳහා ETA ගාස්තු අහෝසි කරයි: අමුත්තන් දැනගත යුතු කරුණු

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගමන් අනුමැතිය (ETA) ගාස්තු අහෝසි කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ ඉතා වැදගත් සංචාරක කර්මාන්තය යළි පණ ගැන්වීමට සහ…

12 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ජූනි 16 වැනිදා පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම අ除幕කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජූනි 16 වැනිදා පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම අ除幕කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාව 2026–2030 ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම (NEDP) ජූනි 16 වැනිදා දියත් කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිතිති. ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ රටේ අපනයන අංශය ශක්තිමත් කර…

12 Jun 2026 Discuss
උත්තමාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය තවමත් නැත Sinhala

උත්තමාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය තවමත් නැත

උත්තමාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය සේවය කරන විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය තවමත් ලබාගෙන නොමැති බව අධිකරණ හා…

12 Jun 2026 Discuss