ව්යාජ රාජතාන්ත්රික ගමන් බලපත්රය සම්බන්ධ නඩුවේ ශශී වීරවංශගේ වරදකාරිත්වය කොළඹ මහාධිකරණය විසින් තහවුරු කෙරේ
ව්යාජ තොරතුරු සපයා රාජතාන්ත්රික ගමන් බලපත්රයක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී විමල් වීරවංශගේ බිරිඳ වන ශශී වීරවංශ මහත්මිය වෙත නියම කරන ලද වසර දෙකක සිර දඬුවම සහ රුපියල් ලක්ෂයක දඩ මුදලට එරෙහිව ඇය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනය කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ප්රතික්ෂේප කර ඇත.
මහාධිකරණය විසින් අභියාචනය ප්රතික්ෂේප කෙරේ
ශශී වීරවංශ මහත්මිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනය却下 කරමින් මූලික වරදකාරිත්වය තහවුරු කරමින් ඊයේ (අදාළ දිනය) අධිකරණය තීරණය ප්රකාශයට පත් කළේය. පහළ අධිකරණය විසින් ප්රකාශ කරන ලද සිර දඬුවම සහ මූල්ය දඩ මුදල නීත්යානුකූල බව මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල විසින් තහවුරු කරන ලදී.
නඩුවේ පසුබිම
නිල රාජ්ය හෝ රාජතාන්ත්රික කටයුතුවල නියුතු පුද්ගලයින් සඳහා පමණක් නිකුත් කෙරෙන රාජතාන්ත්රික ගමන් බලපත්රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ශශී වීරවංශ මහත්මිය විසින් ව්යාජ තොරතුරු ඉදිරිපත් කළ බවට නඟන ලද චෝදනා මෙම නඩුවේ මූලික අංගය වේ. අධිකරණ ක්රියාවලිය හරහා නඩු කටයුතු ගෙනයාමෙහි ප්රතිඵලයක් ලෙස ප්රකාශ කෙරුණු වරදකාරිත්වය අභියාචනා ක්රියාවලිය හරහා අවලංගු කිරීමට ඇය අසමත් විය.
ඇගේ ස්වාමිපුරුෂයා වන විමල් වීරවංශ, ශ්රී ලංකාවේ කැපී පෙනෙන සහ සමහරවිට මතභේදාත්මක දේශපාලන චරිතයක් වන අතර, ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායකත්වය දරමින් ජාතික පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යභාරය ඉටු කළ ඔහු, පාර්ලිමේන්තු ධුර කිහිපයක් සේවය කර ඇත.
තීරණයේ වැදගත්කම
රාජතාන්ත්රික ගමන් බලපත්ර ක්රමය අවභාවිත කිරීමේ උත්සාහයන් අධිකරණය විසින් බරපතල ලෙස සලකනු ඇති බව මෙම වරදකාරිත්වය තහවුරු කිරීමේ මහාධිකරණ තීරණය ඇඟවුම් කරයි. රාජතාන්ත්රික ගමන් බලපත්ර දරන්නන්ට ත්වරිත ගමනාගමනය සහ ඇතැම් විශේෂාධිකාර ඇතුළු සැලකිය යුතු වරප්රසාද හිමිවන බැවින්, එවැනි ලේඛන ව්යාජ ලෙස ලබා ගැනීම ප්රසිද්ධ උනන්දුවක් දක්වන කාරණාවකි.
සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ගේ ප්රකට ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම තීරණය දැඩි අවධානයට ලක්වනු ඇති අතර, දේශපාලන කවයන් හා සම්බන්ධ පිරිස් භුක්ති විඳින වරප්රසාද කෙරෙහි ශ්රී ලංකාවේ ජනතා අවධානය ඉහළ මට්ටමක පවතින කාලපරිච්ඡේදයකදී මෙය ප්රකාශයට පත් වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.