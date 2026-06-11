Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාස හතරක් තුළ රාජ්‍ය සේවකයන් පස්විස්සක් අල්ලස් චෝදනාවලට හසු වෙයි — දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව හෙළිකරයි

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාස හතරක් තුළ රාජ්‍ය සේවකයන් පස්විස්සක් අල්ලස් චෝදනාවලට හසු වෙයි — දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව හෙළිකරයි

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතර තුළ, එනම් ජනවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා වූ කාලය තුළ, අල්ලස් සම්බන්ධ චෝදනා මත රජයේ නිලධාරීන් පස්විස්සක් (25) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) නිකුත් කළ සංඛ්‍යාලේඛනවලින් අනාවරණය වේ.

රාජ්‍ය අංශය තුළ කලකිරවනසුලු ප්‍රවණතාවක්

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් රාජ්‍ය අංශය තුළ දූෂිත පිළිවෙත්වලට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වර්ධනශීලී ප්‍රයත්නයන් ඉස්මතු කරයි. රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලබන අල්ලස් වරදවල් විමර්ශනය කර නඩු පවරන ප්‍රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය වන CIABOC විසින් ක්‍රියාශීලී බලාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන බව මෙම සංඛ්‍යාලේඛනවලින් පැහැදිලි වේ.

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාවය හා නිශ්චිත තනතුරු සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, නිල රාජකාරි ඉටු කිරීමේදී අල්ලස් පිළිගැනීම ඇතුළත් සිද්ධීන් සම්බන්ධව නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වටහාගෙන ඇත.

දූෂණ විරෝධී ව්‍යාපාරය වේගයක් ලබයි

මෑත වර්ෂ කිහිපය තුළ ජාතික දේශපාලන සංවාදයේ කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් හිමිකරගත් රජයේ ආයතනවල දූෂණය සම්බන්ධ ප්‍රසිද්ධ පරීක්‍ෂා-නිරීක්‍ෂාව තීව්‍ර වී ඇති පසුබිමක මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වී ඇත. රාජ්‍ය ආයතන පුරා විනිවිදභාවය හා වගවීම වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාව පාලනමය ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

CIABOC සිය බලාත්මක කිරීමේ කටයුතුවලදී ඉතා ක්‍රියාශීලී ලෙස ඉදිරිපත් වෙමින් සිටින අතර, නවතම සංඛ්‍යාලේඛනවලින් ද රාජ්‍ය සේවකයන් අතර වැරදි ක්‍රියා හඹා යාමේ අඛණ්ඩ ක්‍රියාත්මක රිද්මයක් ඇති බව ඉඟි වේ.

සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා යහපාලන පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක් තිස්සේ අල්ලස් ගැනීම් සම්බන්ධව දෘඪ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටි අතර, රාජ්‍ය අංශයේ දූෂණය සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ලබාදීම දුර්වල කරන බවත්, රාජ්‍ය ආයතන කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය ඛාදනය කරන බවත් ඔවුහු තර්ක කරති.

නීතිය පවසන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලාංකික නීතිය යටතේ, අල්ලස් පිළිගැනීම වරදකරුවෙකු ලෙස සිද්ධ වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සිරදඬුවම් හා රාජ්‍ය තනතුරු දැරීමෙන් අවලංගු කිරීම ඇතුළු දැඩි දඬුවම් ලැබිය හැකිය. අල්ලස් පනත හා දේපළ හා වගකීම් ප්‍රකාශ කිරීමේ නීතිය යටතේ අල්ලස් හා දූෂණ වරදවලට චෝදනා ලද පුද්ගලයන් විමර්ශනය කිරීමට, අත්අඩංගුවට ගැනීමට හා නඩු පැවරීමට CIABOC ට බලය පවරා ඇත.

රාජ්‍ය සේවය තුළ අඛණ්ඩතාව තහවුරු කිරීමේ කැපවීම නැවත තහවුරු කරමින්, ජනතාවගේ නිල මාර්ග ඔස්සේ අල්ලස් සිදුවීම් වාර්තා කරන ලෙස කොමිෂන් සභාව ඉල්ලීමක් කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නියඟ තර්ජනය උග්‍ර වෙත්ම පානීය ජලය සුරක්ෂිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව අ淡水化 තාක්ෂණය සලකා බලයි Sinhala

නියඟ තර්ජනය උග්‍ර වෙත්ම පානීය ජලය සුරක්ෂිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව අ淡水化 තාක්ෂණය සලකා බලයි

නියඟ තර්ජනය වැඩිවෙමින් පවතින අතර මිරිදිය සම්පත් මත පීඩනය තීව්‍ර වෙත්ම, සමුද්‍ර ජලය පානීය ජලයට පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාව ශ්‍රී ලංකාව දැනට විමර්ශනය කරමින් සිටී.…

11 Jun 2026 Discuss
හේලා අැපරල් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම් තහනමට මුහුණ දෙයි — විගණකයින් අභිමතය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකේ Sinhala

හේලා අැපරල් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම් තහනමට මුහුණ දෙයි — විගණකයින් අභිමතය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකේ

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ලැයිස්තුගත ශ්‍රී ලාංකික ඇඟළුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන හේලා අැපරල් හෝල්ඩිංස්, සමාගමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් බාහිර විගණකයින් විසින් අභිමත…

11 Jun 2026 Discuss
වාහන ආනයනයේ බදු හිදැස වසා නොගතහොත් 2026 දී රුපියල් බිලියන 40ක් අහිමිවේ — CMTA අනතුරු අඟවයි Sinhala

වාහන ආනයනයේ බදු හිදැස වසා නොගතහොත් 2026 දී රුපියල් බිලියන 40ක් අහිමිවේ — CMTA අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුම ඉතිහාසය සහිත මෝටර් රථ කර්මාන්ත සංගමය වන සිලෝන් මෝටර් ට්‍රේඩර්ස් අසෝසියේෂන් (CMTA), සහ සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් හි අනුබද්ධ සංවිධානයක් ලෙස,…

11 Jun 2026 Discuss