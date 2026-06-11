Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගාලු මුවදොර ඛේදවාචකය: එක් දරුවෙකු මියගොස්, තවත් දරුවෙකු තවමත් අතුරුදහන්

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගාලු මුවදොර ඛේදවාචකය: එක් දරුවෙකු මියගොස්, තවත් දරුවෙකු තවමත් අතුරුදහන්

කොළඹ ගාලු මුවදොර මුහුදේ ස්නානය කරමින් සිටියදී බලවත් රළ පහරින් දරුවන් දෙදෙනෙකු ගසාගෙන යෑමත් සමඟ ඇතිවූ ඛේදජනක සිදුවීමකදී තරුණ පිරිමි දරුවෙකු මියගොස් තවත් දරුවෙකු තවමත් අතුරුදහන්ව සිටී.

රෝහල් ප්‍රතිකාර මධ්‍යේ දරුවා මරණයට

ගාලු මුවදොර සිදුවීමෙන් අනතුරුව මුහුදින් බේරාගනු ලැබූ මාලිගාවත්තේ වයස අවුරුදු 11 ක පිරිමි දරුවෙකු රෝහලට ඇතුළත් කරන ලදී. වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දුන් නමුත් දරුවා ඉතා ඛේදජනක ලෙස මරණයට පත්වූ අතර, ඒ හේතුවෙන් ඔහුගේ පවුල සහ ප්‍රජාව දැඩි ශෝකයට පත්ව සිටී.

අතුරුදහන් දරුවා සෙවීම අඛණ්ඩව

එකම සිදුවීමේදී ගසාගෙන ගිය තවත් දරුවෙකු තවමත් සොයාගෙන නොමැති අතර, ඔහු සෙවීම සඳහා බලධාරීන් සිය සෙවීම් කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටී. අතුරුදහන් දරුවා සොයා ගැනීම සඳහා ගාලු මුවදොර ජල මාර්ගයේ සෙවීම් හා බේරාගැනීමේ කණ්ඩායම් යොදවා ඇත.

වෙරළ සැරිසරන්නන්ට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක්

මෙම ඛේදවාචකය නිසා කොළඹ ජනප්‍රියතම පොදු රැස්වීමේ ස්ථානයක් වන ගාලු මුවදොර වෙරළ තීරයේ මුහුදේ ඇති භයානකකම කෙරෙහි නැවත වරක් අවධානය යොමුව ඇත. එම ප්‍රදේශයේ බලවත් ජල ධාරා සහ අනපේක්ෂිත රළ, විශේෂයෙන් දරුවන් සඳහා, දිගුකාලීන ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ලක් ලෙස පැවතී ඇත.

  • මාලිගාවත්තේ වයස අවුරුදු 11 ක දරුවෙකු රෝහල්ගත කිරීමෙන් අනතුරුව මරණයට පත්ව ඇත
  • සිදුවීමෙන් පසු දෙවන දරුවෙකු තවමත් අතුරුදහන්ව සිටී
  • ගාලු මුවදොර මුහුදේ ස්නානය කරමින් සිටියදී සිදුවීම සිදු විය
  • සෙවීම් හා බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාශීලීව සිදු කෙරේ

කොළඹ අවට ගාලු මුවදොර ඇතුළු ආරක්ෂක නිලධාරීන් නොමැති වෙරළ ප්‍රදේශවල දරුවන් මුහුදට යෑම වළකාලන ලෙසත්, දෙමාපියන් සහ භාරකරුවන් ඇතුළු මහජනතාවට අතිශය පරිස්සමින් කටයුතු කරන ලෙසත් බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති. සිදුවීම සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තත්ත්වය තවමත් පරීක්ෂා කෙරෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නියඟ තර්ජනය උග්‍ර වෙත්ම පානීය ජලය සුරක්ෂිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව අ淡水化 තාක්ෂණය සලකා බලයි Sinhala

නියඟ තර්ජනය උග්‍ර වෙත්ම පානීය ජලය සුරක්ෂිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව අ淡水化 තාක්ෂණය සලකා බලයි

නියඟ තර්ජනය වැඩිවෙමින් පවතින අතර මිරිදිය සම්පත් මත පීඩනය තීව්‍ර වෙත්ම, සමුද්‍ර ජලය පානීය ජලයට පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාව ශ්‍රී ලංකාව දැනට විමර්ශනය කරමින් සිටී.…

11 Jun 2026 Discuss
හේලා අැපරල් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම් තහනමට මුහුණ දෙයි — විගණකයින් අභිමතය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකේ Sinhala

හේලා අැපරල් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම් තහනමට මුහුණ දෙයි — විගණකයින් අභිමතය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකේ

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ලැයිස්තුගත ශ්‍රී ලාංකික ඇඟළුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන හේලා අැපරල් හෝල්ඩිංස්, සමාගමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් බාහිර විගණකයින් විසින් අභිමත…

11 Jun 2026 Discuss
වාහන ආනයනයේ බදු හිදැස වසා නොගතහොත් 2026 දී රුපියල් බිලියන 40ක් අහිමිවේ — CMTA අනතුරු අඟවයි Sinhala

වාහන ආනයනයේ බදු හිදැස වසා නොගතහොත් 2026 දී රුපියල් බිලියන 40ක් අහිමිවේ — CMTA අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුම ඉතිහාසය සහිත මෝටර් රථ කර්මාන්ත සංගමය වන සිලෝන් මෝටර් ට්‍රේඩර්ස් අසෝසියේෂන් (CMTA), සහ සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් හි අනුබද්ධ සංවිධානයක් ලෙස,…

11 Jun 2026 Discuss