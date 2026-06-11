Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝජිත ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා පාලම: දිවයිනේ අනාගතය වෙනස් කළ හැකි යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධතාවක්

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෝජිත ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා පාලම: දිවයිනේ අනාගතය වෙනස් කළ හැකි යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධතාවක්

දශක ගණනාවක් පුරා පැවති දැක්මක්

පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර භෞතික ගොඩබිම් සම්බන්ධතාවක් පිළිබඳ අදහස මහා අභිලාෂකාමී සිහිනයන්ගේ ලෝකයේ රැඳී තිබුණි. එහෙත් දැන්, අලුත් දේශපාලන ගම්‍යතාවක් හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිතභාව යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් වර්ධනය වන කලාපීය උනන්දුවක් සමඟ, එකිනෙකාට යාබද මෙම දෙරටක් සම්බන්ධ කරන පාලමක් පිළිබඳ ඉදිරිදර්ශනය නැවත වරක් බරපතල අවධානයට ලක් වෙමින් පවතී — ඒ සමඟම, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා භූ දේශපාලන ඉරනම මූලිකවම ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවද ඉස්මතු වෙමින් තිබේ.

මෙම සම්බන්ධතාවෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ කුමක්ද

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ස්ථිර සම්බන්ධතාවක් — එය පාලමක් ස්වරූපයෙන් වේවා, උමං මාර්ගයක් ස්වරූපයෙන් වේවා, නැතහොත් දෙකේම සංයෝජනයක් ස්වරූපයෙන් වේවා — දකුණු ආසියාවේ මෙතෙක් ගනු ලැබූ ඉතාමත් පරිවර්තනකාරී යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘතිවලින් එකක් නියෝජනය කරනු ඇත. විශ්ලේෂකයන් සහ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත්තේ, එවැනි සම්බන්ධතාවක් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා අතිවිශාල ආර්ථික හැකියාවක් විවෘත කළ හැකි බවත්, ප්‍රකාණ්ඩ ඉන්දීය වෙළෙඳ පොළට සෘජු ගොඩබිම් ප්‍රවේශයක් සලසා දෙමින් දිවයින පුළුල් කලාපය තුළ තීරණාත්මක සංක්‍රාන්ති කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ස්ථානගත කළ හැකි බවත්ය.

එහි ඇඟවුම් වෙළෙඳාමෙන් ඔබ්බට දිව යනු ඇත. සංචාරක කර්මාන්තය, ශ්‍රම සංචලනය සහ ආයෝජන ප්‍රවාහයන් සියල්ලටම විශාල ප්‍රවර්ධනයක් ලැබිය හැකි අතර, මෑත වසරවල රට විඳදරාගත් දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සුවය ලඟා කිරීම සඳහා නැවුම් මාර්ග ලබා දෙනු ඇත.

පාක් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා සම්බන්ධතාව

එවැනි සම්බන්ධතාවක් සඳහා බහුලව සාකච්ඡා කෙරෙන මාර්ගය ගමන් කරන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු වෙරළෙන් ඉන්දියාවේ දකුණු ඉඟිල්ල වෙන් කරන සංකීර්ණ ජලකාය වන පාක් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහාය. කෙටිම හරස් ස්ථානය පිහිටන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ තලෛමන්නාරය සහ ඉන්දියාවේ දෙමළ නාඩු ප්‍රාන්තයේ රාමේශ්වරම් අතර — භූගෝලීය වශයෙන් සාමාන්‍ය දුරක් වුවද, සැලකිය යුතු ඉංජිනේරු, පාරිසරික සහ මූල්‍ය අභියෝග ඉදිරිපත් කරන අන්තරාලයකි.

පෙර타당ශාස්ත‍්‍රීය අධ්‍යයනවල දී, නොගැඹුරු ජලය, කලාපයේ භූ කම්පන ක්‍රියාකාරකම් සහ මන්නාරම් ගොදුරු මුහුදේ ආරක්ෂිත ජලය ඇතුළු ආශ්‍රිත සාගර පරිසරයේ පාරිසරික සංවේදිතාව ඇතුළු සාධක උපුටා දක්වමින්, එවැනි ව්‍යාපෘතියක තාක්ෂණික සංකීර්ණතාව ඉස්මතු කර ඇත.

ආර්ථික අවස්ථා සහ ගැටලු

ව්‍යාපෘතියේ පෙරළිකාරයන් විසින් එවැනි සම්බන්ධතාවක් යථාර්ථයක් වුවහොත් ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය සඳහා ශුභවාදී චිත්‍රයක් ඇඳ පෙන්වනු ලැබේ. ඉදිරිපත් කෙරෙන ලැබිය හැකි ප්‍රතිලාභ අතර:

  • ඉන්දීය උප මහාද්වීපයට සෘජු මාර්ග සහ දුම්රිය සම්බන්ධිතභාවය, රාශිය ගණන MilliarD පාරිභෝගිකයින් සිටින වෙළෙඳ පොළකට ප්‍රවේශය විවෘත කිරීම
  • ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් සඳහා භාරගත කිරීමේ වියදම් සහ සංක්‍රාන්ති කාලය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීම
  • සංචාරක කර්මාන්තය, විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නිකුත් ස්ථානයන්ගෙන් එකක් වන ඉන්දියාවෙන් එන සංචාරකයන් සඳහා ප්‍රධාන ආරම්භකයකු
  • වැඩිදියුණු කළ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය සහ කලාපීය ඒකාබද්ධතාව මගින් ආකර්ෂණය වන විදේශ ප්‍රත්‍යක්ෂ ආයෝජන වැඩිවීම

කෙසේ වෙතත්, සියලු දෙනා උද්‍යෝගිමත් නොවෙති. විවේචකයන් සහ ආර්ථිකවේදීන් දේශීය කර්මාන්ත මත ඇති විය හැකි බලපෑම සම්බන්ධව කනස්සල්ල ඉදිරිපත් කරමින්, ලෙහෙසි ප්‍රවේශය ශ්‍රී ලාංකික වෙළෙඳ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාea රේගු දෙපාර්තමේන්තුව මාස පහේ එකතු කිරීම්වල 44%ක ඉහළ යෑමක් සමඟ ආදායම් ඉලක්ක බිඳ දමමින් ඉදිරියට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාea රේගු දෙපාර්තමේන්තුව මාස පහේ එකතු කිරීම්වල 44%ක ඉහළ යෑමක් සමඟ ආදායම් ඉලක්ක බිඳ දමමින් ඉදිරියට

රේගු ආදායම් කාර්යසාධනය අපේක්ෂාවන් ඉක්මවා යයි ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට සැලකිය යුතු ශක්තිමත් දායකත්වයක් සපයමින්, මැයි මාසය සඳහා නියම කළ…

11 Jun 2026 Discuss
පරාසයේ බලාගාර වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන 50ක් ගිල දමමින් ශ්‍රී ලංකාවේ LNG උපාය මාර්ගයට දැඩි විවේචන Sinhala

පරාසයේ බලාගාර වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන 50ක් ගිල දමමින් ශ්‍රී ලංකාවේ LNG උපාය මාර්ගයට දැඩි විවේචන

මිල අධික සූදානම් මෙහෙයුම් ශක්ති සැලසුම් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම් මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ දිය කළ ස්වාභාවික වායු (LNG) උපාය මාර්ගය දැඩි විමර්ශනයකට ලක්වෙමින් තිබේ.…

11 Jun 2026 Discuss
ට්‍රම්ප් ජනාධිපති ඉරානයට නැවතත් පහරදීමට තර්ජනය කරයි - හමුදා ගැටුම උත්සන්න වෙමින් Sinhala

ට්‍රම්ප් ජනාධිපති ඉරානයට නැවතත් පහරදීමට තර්ජනය කරයි - හමුදා ගැටුම උත්සන්න වෙමින්

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඉරානයට එරෙහිව දිගින් දිගටම හමුදා මෙහෙයුම් සිදුකරන බව අනතුරු අඟවයි එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් බදාදා ප්‍රකාශ කළේ, ඇමෙරිකානු හමුදා…

11 Jun 2026 Discuss