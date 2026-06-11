ඔමේගා කාමරය: ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ට එරෙහිව රාජ්ය මුදල් යොදාගෙන මිලිටරි බුද්ධි අංශය මඩ ව්යාපාර පවත්වාගෙන ගිය බවට පුපුරා ගිය චෝදනා
ශ්රී ලංකාවේ මිලිටරි බුද්ධි අංශය විසින් ස්ථාපිත කරන ලද බවට කියනු ලබන රහස් ව්යාපාරයක් ඔස්සේ, රාජ්ය මුදල් භාවිතයෙන්, ජ්යෙෂ්ඨ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු වන අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් දිලීප පෙරේරා සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (CID) අධ්යක්ෂ, ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර යන දෙදෙනාට එරෙහිව ඉලක්කගත මඩ ව්යාපාර සංවිධානය කිරීමට එය යොදාගත් බවට පුපුරා ගිය චෝදනා මතු වී තිබේ.
ඔමේගා කාමරය යනු කුමක්ද?
චෝදනාවලට අනුව, ආයතනය තුළ "ඔමේගා කාමරය" ලෙස හඳුන්වනු ලබන රහස් ඒකකයක් ඔස්සේ මෙම ක්රියාව සිදු කෙරී ඇත. ආරක්ෂක ස්ථාපනය තුළ ක්ෂමතාවත් බලවතුන්ට අපහසු යැයි සැලකෙන නිශ්චිත පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරගත් හානිකර අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කර ව්යාප්ත කිරීමේ කාර්යය ඔප්පු කෙරුණු කළු ප්රචාරක කොටසක් ලෙස මෙම ඒකකය කටයුතු කළ බව කියනු ලැබේ.
රාජ්ය සම්පත් අවභාවිතය සහ සංවේදී විමර්ශන හසුරවමින් සිටි නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන්ට එරෙහිව බුද්ධි යන්ත්රණය අවි ලෙස යොදාගත් ප්රමාණය පිළිබඳව මෙම චෝදනා ගැඹුරු සහ කලකිරවනසුලු ප්රශ්න මතු කරයි.
ඉලක්ක:著名 නීතික හා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ක්ෂේත්රයේ ප්රමුඛ පෞද්ගලයන් දෙදෙනෙක්
අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් දිලීප පෙරේරා සහ ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර අහඹු ලෙස ඉලක්ක වූ පුද්ගලයන් නොවේ. හිටපු රජය සමඟ සම්බන්ධ ක්ෂමතාවත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධ විය හැකි ඉහළ මට්ටමේ අපරාධ හා දූෂණ විමර්ශනවලට දෙදෙනාම සම්බන්ධ වී සිටියහ.
විශේෂයෙන් ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අබේසේකර, CID විසින් පවත්වන ලද ඉහළ ඓතිහාසික විමර්ශන කිහිපයකම කේන්ද්රීය චරිතයක් ව සිටි අතර, ඒ අතර කොල්ලකෑම් සහ අධිකාරික නොවන ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ විමර්ශනද ඇතුළත් විය. ඔහුගේ කාර්යය ජාතික අවධානය දිනාගත් අතර, මෙම නවතම චෝදනාවලට අනුව, ඔහුට එරෙහිව බුද්ධි සම්පත් යෙදවීමේ හැකියාව ඇතිවූ අයගේ දැඩි විරෝධයටද ලක්විය.
රාජ්ය මුදල් ව්යාජ තොරතුරු ව්යාපාරය සඳහා යොමු කළ බවට චෝදනා
සමහරවිට මෙම චෝදනාවල වඩාත් භීතිකර මානය වන්නේ, මඩ ව්යාපාරයේ මූල්ය අවශ්යතා සඳහා බදු ගෙවන්නන්ගේ මුදල් යොදාගත් බවට කරනු ලබන කියමනයි. ඔප්පු කළ හැකි නම්, මෙය රාජ්ය මුදලේ බරපතල අවභාවිතයක් සහ ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි තැබූ විශ්වාසයේ මූලික කඩ කිරීමක් ලෙස සැලකෙනු ඇත.
- ඔමේගා කාමරය, මිලිටරි බුද්ධි රාමුව තුළ ව්යුහගත අණ දෙන දාමයක් සමඟ ක්රියාත්මක වූ බව කියනු ලැබේ.
- ඉලක්කගත නිලධාරීන් අපකීර්තියට පත් කිරීම සඳහා විවිධ නාලිකා හරහා ව්යාජ ලෙස සකස් කරන ලද හෝ හැසිරවූ අන්තර්ගතයන් නිෂ්පාදනය කර බෙදා හරිනු ලැබූ බව කියනු ලැබේ.
- මෙම ව්යාපාරය දිගු කාලයක් තිස්සේ ක්රියාත්මක වූ බව කියනු ලබන අතර, එය හුදකලා පුද්ගල ක්රියාවකට වඩා ආයතනික සහාය සහිත ක්රියාවක් බව ඉඟි කරයි.
ආයතනික අඛණ්ඩතාව සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
මෙම චෝදනා සනාථ වුවහොත්, මෑත ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ සිවිල් යුක්ති නිලධාරීන්ට එරෙහිව ආරක්ෂක යන්ත්රණය අභ්යන්තරව යොදාගත් බරපතලතම අවස්ථාවලින් එකක් ලෙස ඒවා නිරූපණය කෙරෙනු ඇත. ඒවා, නඩු විභාග කරන්නන් සහ විමර්ශකයන් ක්ෂමතාවතුන් ළඟට ඕනෑවට වැඩි සමීප වූ විට ඔවුන්ම ඉලක්ක බවට පත් කරන ලද හැසිරීමේ රටාවකට ඇඟිල්ල දිගු කරයි.
නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන්ට එරෙහිව කීර්තිනාශ හානි නිෂ්පාදනය කිරීමට කැපවූ බුද්ධි ඒකකයක් භාවිතා කළ බවට කියනු ලබන ස
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.