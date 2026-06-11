නියඟ තර්ජනය උග්ර වෙත්ම පානීය ජලය සුරක්ෂිත කිරීමට ශ්රී ලංකාව අ淡水化 තාක්ෂණය සලකා බලයි
නියඟ තර්ජනය වැඩිවෙමින් පවතින අතර මිරිදිය සම්පත් මත පීඩනය තීව්ර වෙත්ම, සමුද්ර ජලය පානීය ජලයට පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාව ශ්රී ලංකාව දැනට විමර්ශනය කරමින් සිටී.
විජලීකරණය පිළිබඳ බැරෑරුම් සලකා බැලීමක්
රටේ පානීය ජල අභියෝගවලට දිගුකාලීන විසඳුමක් ලෙස සමුද්ර ජල විජලීකරණය දැන් බලධාරීන් බරපතල ලෙස සලකා බලමින් සිටිති. දූපත පුරා වර්ෂාපතනයට බාධා කරමින් දිගටම වෙනස් වන කාලගුණ රටා හමුවේ සාම්ප්රදායික ජල ප්රභවයන්ගේ විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳව ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන් අතර වැඩෙන කනස්සල්ල මෙම පියවරෙන් පිළිබිඹු වේ.
සිංගප්පූරුව, සෞදි අරාබිය සහ ඕස්ට්රේලියාව ඇතුළු ජල හිඟයෙන් පීඩිත රාජ්යයන් කිහිපයක් ලොව පුරා දැනටමත් විජලීකරණය — සමුද්ර ජලය මිනිස් පරිභෝජනයට සුදුසු කිරීම සඳහා ලවණ හා ද්රාවිත ඛනිජ ඉවත් කිරීමේ ක්රියාවලිය — අනුගමනය කර ඇත. සියලු දෙසින් සාගරයෙන් වටවූ ශ්රී ලංකාව, මෙම මාර්ගය අනුගමනය කිරීමට තෝරා ගත හොත් සැලකිය යුතු භූගෝලීය වාසියක් ලබා සිටී.
නියඟ බිය ප්රතිපත්ති නැවත සිතා බැලීමට තල්ලු කරයි
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී නැවත නැවත නියඟ තත්ත්වයන්ට මුහුණ දී ඇති අතර, ප්රදේශ කිහිපයක ජලාශ හා භූගත ජල මට්ටම් බරපතල ලෙස පහත වැටී ඇත. ග්රාමීය ආර්ථිකයේ ශිලා කොනක් ව පවතින කෘෂිකර්මය දැඩිතම打击 ලද අතරම, නාගරික හා ග්රාමීය ප්රජාවන් දෙකෙහිම ගෘහස්ත ජල සැපයුමද පීඩනයට ලක්ව ඇත.
දේශගුණ විපර්යාසය නිසා අංශයකින් හෝ හේතු වන, වඩාත් නිතර හා දරුණු වියළි කාලපරිච්ඡේදයන් ඇතිවීමේ ඉදිරිදර්ශනය, ජලාශ පුළුල් කිරීම හා වර්ෂා ජල රැස් කිරීම වැනි සාම්ප්රදායික විසඳුම් ඔබ්බෙහි බැලීමට ජල සම්පත් සැලසුම්කරුවන් පෙළඹවී ඇත.
ඉදිරියේ ඇති අභියෝග
සාගරය පානීය ජලය සඳහා ප්රයෝජනයට ගැනීමේ අදහස ප්රතිශ්රුතිදායක වුවද, විජලීකරණය සැලකිය යුතු අභියෝග රැසක් සමඟ ගෙන එන බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති. ඒවා නම්:
- විජලීකරණ පැල ඉදිකිරීම හා නඩත්තු කිරීම සම්බන්ධ ඉහළ ප්රාග්ධන හා මෙහෙයුම් පිරිවැය
- දැනටමත් පීඩනයට ලක්ව ඇති ශ්රී ලංකාවේ විදුලිබල ජාලයට බරක් විය හැකි සැලකිය යුතු ශක්ති පරිභෝජනය
- සාන්ද්රිත ලුණු ජල ද්රාවණය නැවත සාගරයට බැහැර කිරීම සම්බන්ධ පාරිසරික ගැටලු
- එවැනි යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණය සඳහා දක්ෂ තාක්ෂණික ප්රවීණත්වයේ අවශ්යතාව
උපායමාර්ගික අවස්ථාවක්
මෙම බාධක තිබියදීත්, විජලීකරණයට දැන් ආයෝජනය කිරීම අනාගතයේ දිගුකාලීන ජල හිඟයේ ආර්ථික හා මානවීය ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දීමට වඩා බෙහෙවින් අඩු වියදමකින් ඉටුවිය හැකි බව ප්රවර්ධකයෝ තර්ක කරති. කිලෝමීටර් 1,300 කට අධික ශ්රී ලංකාවේ දිගු වෙරළ තීරය, ගොඩනැගිලි ස්ථාන බොහොමයක් ඇති බව අදහස් කරයි.
දේශගුණ පීඩනය තීව්ර වෙත්ම, සියලු ශ්රී ලාංකිකයන්ට ආරක්ෂිත පානීය ජලය සුරක්ෂිත කිරීම ජාතික ප්රමුඛතාවයක් බවට පත් විය යුතු අතර — ශක්ය කිසිදු විකල්පයක් මේසයෙන් ඉවත් නොකළ යුතුය.
රජය තවමත් මෙම කරුණ පිළිබඳ විධිමත් ප්රතිපත්ති තීරණයක් හෝ කාල රේඛාවක් ප්රකාශ කර නැතත්, විජලීකරණය දැන් ජාතික සංවාදයේ කොටසක් වී ඇති බව ශ්රී ලංකාව තම ජල සුරක්ෂිතතා අනාගතය ගැන සිතීමේ ක්රමයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සංඥා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.