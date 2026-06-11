Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නියඟ තර්ජනය උග්‍ර වෙත්ම පානීය ජලය සුරක්ෂිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව අ淡水化 තාක්ෂණය සලකා බලයි

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නියඟ තර්ජනය උග්‍ර වෙත්ම පානීය ජලය සුරක්ෂිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව අ淡水化 තාක්ෂණය සලකා බලයි

නියඟ තර්ජනය වැඩිවෙමින් පවතින අතර මිරිදිය සම්පත් මත පීඩනය තීව්‍ර වෙත්ම, සමුද්‍ර ජලය පානීය ජලයට පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාව ශ්‍රී ලංකාව දැනට විමර්ශනය කරමින් සිටී.

විජලීකරණය පිළිබඳ බැරෑරුම් සලකා බැලීමක්

රටේ පානීය ජල අභියෝගවලට දිගුකාලීන විසඳුමක් ලෙස සමුද්‍ර ජල විජලීකරණය දැන් බලධාරීන් බරපතල ලෙස සලකා බලමින් සිටිති. දූපත පුරා වර්ෂාපතනයට බාධා කරමින් දිගටම වෙනස් වන කාලගුණ රටා හමුවේ සාම්ප්‍රදායික ජල ප්‍රභවයන්ගේ විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳව ප්‍රතිපත්ති立案 කරන්නන් අතර වැඩෙන කනස්සල්ල මෙම පියවරෙන් පිළිබිඹු වේ.

සිංගප්පූරුව, සෞදි අරාබිය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ඇතුළු ජල හිඟයෙන් පීඩිත රාජ්‍යයන් කිහිපයක් ලොව පුරා දැනටමත් විජලීකරණය — සමුද්‍ර ජලය මිනිස් පරිභෝජනයට සුදුසු කිරීම සඳහා ලවණ හා ද්‍රාවිත ඛනිජ ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය — අනුගමනය කර ඇත. සියලු දෙසින් සාගරයෙන් වටවූ ශ්‍රී ලංකාව, මෙම මාර්ගය අනුගමනය කිරීමට තෝරා ගත හොත් සැලකිය යුතු භූගෝලීය වාසියක් ලබා සිටී.

නියඟ බිය ප්‍රතිපත්ති නැවත සිතා බැලීමට තල්ලු කරයි

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී නැවත නැවත නියඟ තත්ත්වයන්ට මුහුණ දී ඇති අතර, ප්‍රදේශ කිහිපයක ජලාශ හා භූගත ජල මට්ටම් බරපතල ලෙස පහත වැටී ඇත. ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ ශිලා කොනක් ව පවතින කෘෂිකර්මය දැඩිතම打击 ලද අතරම, නාගරික හා ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් දෙකෙහිම ගෘහස්ත ජල සැපයුමද පීඩනයට ලක්ව ඇත.

දේශගුණ විපර්යාසය නිසා අංශයකින් හෝ හේතු වන, වඩාත් නිතර හා දරුණු වියළි කාලපරිච්ඡේදයන් ඇතිවීමේ ඉදිරිදර්ශනය, ජලාශ පුළුල් කිරීම හා වර්ෂා ජල රැස් කිරීම වැනි සාම්ප්‍රදායික විසඳුම් ඔබ්බෙහි බැලීමට ජල සම්පත් සැලසුම්කරුවන් පෙළඹවී ඇත.

ඉදිරියේ ඇති අභියෝග

සාගරය පානීය ජලය සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ අදහස ප්‍රතිශ්‍රුතිදායක වුවද, විජලීකරණය සැලකිය යුතු අභියෝග රැසක් සමඟ ගෙන එන බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති. ඒවා නම්:

  • විජලීකරණ පැල ඉදිකිරීම හා නඩත්තු කිරීම සම්බන්ධ ඉහළ ප්‍රාග්ධන හා මෙහෙයුම් පිරිවැය
  • දැනටමත් පීඩනයට ලක්ව ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිබල ජාලයට බරක් විය හැකි සැලකිය යුතු ශක්ති පරිභෝජනය
  • සාන්ද්‍රිත ලුණු ජල ද්‍රාවණය නැවත සාගරයට බැහැර කිරීම සම්බන්ධ පාරිසරික ගැටලු
  • එවැනි යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණය සඳහා දක්ෂ තාක්ෂණික ප්‍රවීණත්වයේ අවශ්‍යතාව

උපායමාර්ගික අවස්ථාවක්

මෙම බාධක තිබියදීත්, විජලීකරණයට දැන් ආයෝජනය කිරීම අනාගතයේ දිගුකාලීන ජල හිඟයේ ආර්ථික හා මානවීය ප්‍රතිවිපාකවලට මුහුණ දීමට වඩා බෙහෙවින් අඩු වියදමකින් ඉටුවිය හැකි බව ප්‍රවර්ධකයෝ තර්ක කරති. කිලෝමීටර් 1,300 කට අධික ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු වෙරළ තීරය, ගොඩනැගිලි ස්ථාන බොහොමයක් ඇති බව අදහස් කරයි.

දේශගුණ පීඩනය තීව්‍ර වෙත්ම, සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ආරක්ෂිත පානීය ජලය සුරක්ෂිත කිරීම ජාතික ප්‍රමුඛතාවයක් බවට පත් විය යුතු අතර — ශක්‍ය කිසිදු විකල්පයක් මේසයෙන් ඉවත් නොකළ යුතුය.

රජය තවමත් මෙම කරුණ පිළිබඳ විධිමත් ප්‍රතිපත්ති තීරණයක් හෝ කාල රේඛාවක් ප්‍රකාශ කර නැතත්, විජලීකරණය දැන් ජාතික සංවාදයේ කොටසක් වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකාව තම ජල සුරක්ෂිතතා අනාගතය ගැන සිතීමේ ක්‍රමයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සංඥා කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හේලා අැපරල් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම් තහනමට මුහුණ දෙයි — විගණකයින් අභිමතය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකේ Sinhala

හේලා අැපරල් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම් තහනමට මුහුණ දෙයි — විගණකයින් අභිමතය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකේ

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ලැයිස්තුගත ශ්‍රී ලාංකික ඇඟළුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන හේලා අැපරල් හෝල්ඩිංස්, සමාගමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් බාහිර විගණකයින් විසින් අභිමත…

11 Jun 2026 Discuss
වාහන ආනයනයේ බදු හිදැස වසා නොගතහොත් 2026 දී රුපියල් බිලියන 40ක් අහිමිවේ — CMTA අනතුරු අඟවයි Sinhala

වාහන ආනයනයේ බදු හිදැස වසා නොගතහොත් 2026 දී රුපියල් බිලියන 40ක් අහිමිවේ — CMTA අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුම ඉතිහාසය සහිත මෝටර් රථ කර්මාන්ත සංගමය වන සිලෝන් මෝටර් ට්‍රේඩර්ස් අසෝසියේෂන් (CMTA), සහ සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් හි අනුබද්ධ සංවිධානයක් ලෙස,…

11 Jun 2026 Discuss
ගමන් බලපත්‍ර වංචා නඩුවේ සිර දඬුවමට එරෙහිව ශශී වීරවංශ ගොනු කළ අභියාචනය කොළඹ මහාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

ගමන් බලපත්‍ර වංචා නඩුවේ සිර දඬුවමට එරෙහිව ශශී වීරවංශ ගොනු කළ අභියාචනය කොළඹ මහාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ගමන් බලපත්‍රයට සම්බන්ධ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් ශශී වීරවංශට පෙර පනවන ලද අවුරුදු දෙකක සිර දඬුවම සහ දඩ මුදල් තහවුරු කරමින්, ඇය ගොනු කළ අභියාචනය කොළඹ මහාධිකරණය…

11 Jun 2026 Discuss