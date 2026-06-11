Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දමිළ රැපර්ගේ PTA අත්අඩංගුව සම්බන්ධයෙන් මනෝ ගනේෂන් NPP රජය දැඩි ලෙස විවේචනය කරයි — ද්විත්ව ප්‍රමිතීන් හෙළිදරව් කරයි

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දමිළ රැපර්ගේ PTA අත්අඩංගුව සම්බන්ධයෙන් මනෝ ගනේෂන් NPP රජය දැඩි ලෙස විවේචනය කරයි — ද්විත්ව ප්‍රමිතීන් හෙළිදරව් කරයි

දමිළ ප්‍රගතිශීලී සන්ධානයේ (TPA) නායක හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනෝ ගනේෂන්, දමිළ රැපර් සංගීත්සන් ගනේස්කුමාර් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් බලයේ සිටින ජාතික ජනතා බලවේගය (NPP) රජයට දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරමින්, එය නග්න දෙබිඩිකමක් බව චෝදනා කර ඇත.

හුරුපුරුදු නීතියක්, හුරුපුරුදු නිශ්ශබ්දතාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සුළුතර කොටස්වල අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් දශක ගණනාවක් පෙනී සිටි ගනේෂන්, NPP ක්‍රියාකලාපයේ ඇති ප්‍රකට පරස්පර විරෝධිතාවක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේය. TPA නායකයා පෙන්වා දුන්නේ NPP ය කලින් PTA ය විවේචනය කළ පක්ෂයක් ලෙස ස්ථාවරගත ව සිටි බවත්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්, මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ දමිළ ප්‍රජා නායකයින් සුළු ජාතීන්ට හා දේශපාලන විරුද්ධවාදීන්ට එරෙහිව අවභාවිතා කිරීම යයි ව්‍යාපකව හෙළා දකින මෙම නීතිය, එම කණ්ඩායම් ද විවේචනය කළ බවත්ය.

දැන් NPP බලය අතට ගෙන ඇති බැවින්, කලින් ප්‍රකාශිත ඒ දෙවැනි කළ නීතිය ම — මෙවර දමිළ කලාකරුවෙකුට එරෙහිව — භාවිතා කිරීමට රජය කැමැත්ත දක්වන බව ගනේෂන් තර්ක කළේය.

논란이 되는 ත්‍රස්ත නීතිය යටතේ රැපර් අත්අඩංගුවට

දමිළ රැපර් සංගීත්සන් ගනේස්කුමාර්, ප්‍රමාණවත් අධිකරණ අධීක්ෂණයකින් තොරව දිගු කාලීන රඳවා තැබීමට ඉඩ සලසන නිසා ව්‍යාපකව විවේචනයට ලක් ව ඇති ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය. PTA ය ඓතිහාසිකව ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු හා නැගෙනහිර දමිළ පුද්ගලයින්ට අසමාන ලෙස බලපාන ආකාරයෙන් භාවිතා කර ඇති අතර, එය දමිළ ප්‍රජාවන් හා අනුප්‍රාප්තික රජයන් අතර ගැඹුරු අවිශ්වාසය ඇති කිරීමට හේතු වී ඇත.

මෙම අත්අඩංගුව, දමිළ දේශපාලන නියෝජිතයින් හා සිවිල් සමාජය අතර PTA ය අර්ථවත් ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට හෝ අහෝසි කිරීමට වත්මන් රජය අදහස් කරන්නේ ද, නැතිනම් එවැනි පොරොන්දු හුදෙක් මැතිවරණ දේශකතාවක් පමණක් ද යන්න පිළිබඳ කලකිරීම් නැවත ඇවිළවා ඇත.

ගනේෂන් වගවීම ඉල්ලා සිටී

මන්ත්‍රී ගනේෂන් මෙම සිදුවීම NPP රජය වගකීමට කැඳවීමේ අවස්ථාවක් ලෙස භාවිත කළ අතර, විපක්ෂයේ දී ලබා දුන් පොරොන්දු බලය ලද පසු ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු බව අවධාරණය කළේය. රැපර්කෙනෙකුට එරෙහිව PTA ය ක්‍රියාත්මක කිරීම, ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාලනය හා සිවිල් නිදහස් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශිත ස්ථාවරයන් සමඟ කෙසේ ගැළපෙන්නේ ද යන්න පැහැදිලි කරන ලෙස ඔහු රජයට අභියෝග කළේය.

TPA නායකයාගේ ප්‍රකාශ, රජය ආවේනික වී ඇතත් දමිළ හඬ යටපත් කිරීම හා ඒ ඒ ආශ්‍රිත රාජ්‍ය බලාධිකාරය භාවිත කිරීම දිගටම සිදු වෙමින් ඇති බව දකින දමිළ දේශපාලන කවයන් අතර ව්‍යාප්ත කලකිරීමක් පිළිබිඹු කරයි.

දමිළ ප්‍රජා සබඳතාවලට පළල් ඇඟවුම්

මෙම ආන්දෝලනය, NPP රජය මැතිවරණ ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරුව සුළු ජාතීන් සමඟ විශ්වාසය ගොඩ නගා ගැනීමේ මුල් උත්සාහයන් ගෙන යන සංවේදී මොහොතක ආරම්භ වී ඇත. බොහෝ දමිළයින් සඳහා PTA ය ගැඹුරු සංකේතාත්මක ගැටලුවක් ව පවතී — දශක ගණනාවක ගැටුම්, අත්තනෝමතික රඳවා තැබීම් හා වගවීමේ ඇතැයි සිතන හිඟකම සමඟ බැඳුණු ගැටලුවක්.

කොළඹ බලය අතේ ඇත්තේ කුමන පක්ෂය වූව ද, සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් කෙලෙස ලෙස සලකනු ලබන බව සිතේ නම් දමිළ දේශපාලන නායකයින් නිශ්ශබ්ද නොවන බව ගනේෂන්ගේ මැදිහත්වීම සංඥා කරයි. දමිළ ඡන්දය ලබා දූ අයගේ සාත්තු රජය ක්ෂය කර ගැනීමේ අවදානමක් ඇතැයි දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති, ඒ රජය පෙර රජයන්ගේ පිළිවෙත්වලින් පැහැදිලි ලෙස බැහැරවීමක් ප්‍රකට කිරීමට අපොහොසත් නම්.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව සහ තවත් රටවල් 36කට නොමිලේ ETA — ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ක්ෂේත්‍රය නංවාලීමට විශාල පියවරක් Sinhala

එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව සහ තවත් රටවල් 36කට නොමිලේ ETA — ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ක්ෂේත්‍රය නංවාලීමට විශාල පියවරක්

එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, ජර්මනිය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ඇතුළු ප්‍රධාන සංචාරක වෙළඳපොළ සහිත රටවල් 40ක් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික සංචාරක අධිකරණය (ETA) ගාස්තු…

11 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව නව貨物 ගුවන් සේවාව WEAIR සාදරයෙන් පිළිගනී — රටේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කර්මාන්තයට ශක්තිමත් ඉදිරි පිම්මක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නව貨物 ගුවන් සේවාව WEAIR සාදරයෙන් පිළිගනී — රටේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කර්මාන්තයට ශක්තිමත් ඉදිරි පිම්මක්

ලක්සෙම්බර්ග් මූලස්ථානයක් සහිත ආයෝජන සමාගමක් විසින් පිටුබලය දෙනු ලබන, ශ්‍රී ලංකාවේ මූලස්ථානය තබාගත් අලුත්貨物 ගුවන් සේවාවක් වන WEAIR නිල වශයෙන් දියත් කිරීමත් සමඟ,…

11 Jun 2026 Discuss
හෝම් ලෑන්ඩ්ස් ග්‍රෑප් ආයතනය පෝට් සිටි කොළඹේ ද්විත්ව කුළුණු ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ඉලක්ක කරමින් ඩොලර් මිලියන 150ක් ඔට්ටු තබයි Sinhala

හෝම් ලෑන්ඩ්ස් ග්‍රෑප් ආයතනය පෝට් සිටි කොළඹේ ද්විත්ව කුළුණු ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ඉලක්ක කරමින් ඩොලර් මිලියන 150ක් ඔට්ටු තබයි

හෝම් ලෑන්ඩ්ස් ග්‍රෑප් ආයතනය පෝට් සිටි කොළඹ තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 150ක් වටිනා ද්විත්ව කුළුණු නේවාසික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් හෙළිදරව් කිරීමට සූදානම් වෙමින්…

11 Jun 2026 Discuss