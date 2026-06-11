හෝම් ලෑන්ඩ්ස් ග්රෑප් ආයතනය පෝට් සිටි කොළඹේ ද්විත්ව කුළුණු ව්යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ඉලක්ක කරමින් ඩොලර් මිලියන 150ක් ඔට්ටු තබයි
හෝම් ලෑන්ඩ්ස් ග්රෑප් ආයතනය පෝට් සිටි කොළඹ තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 150ක් වටිනා ද්විත්ව කුළුණු නේවාසික සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් හෙළිදරව් කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටීම හමුවේ ශ්රී ලංකාවේ ඉඩම් දේපළ අංශය ඓතිහාසික මොහොතකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙමින් සිටී. මෙය රටේ ඉතිහාසයේ විශාලතම පෞද්ගලික ඉඩම් දේපළ ආයෝජනය බවට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පෝට් සිටි හි හැකියාව කෙරෙහි අධිකතර ඔට්ටුවක්
මෙම ගිනිජාලා ව්යාපෘතිය, ගාලු මුවදොර මුහුදු පෙරමුණ ඔස්සේ ඉදිකෙරෙමින් පවතින කඩා ගත් ඉඩම් සංවර්ධනයක් වන පෝට් සිටි කොළඹ කෙරෙහි ශක්තිමත් විශ්වාසයක ප්රකාශනයකි. සිංගප්පූරුව හා දුබායි වැනි කලාපීය මූල්ය හා ව්යාපාරික කේන්ද්රස්ථානවලට ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිචාරය ලෙස ස්ථානගත කර ඇති මෙම ව්යාපෘතිය සඳහා මෙතරම් විශාල මුදලක් ආයෝජනය කිරීමට හෝම් ලෑන්ඩ්ස් ග්රෑප් ආයතනය ගත් තීරණය, ශ්රී ලංකාව යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ පුළුල් ගමන් මගේ දී පවා ශක්තිමත් ජාත්යන්තර දේපළ ප්රාග්ධනය ආකර්ෂණය කර ගත හැකි බවට සමාගමේ විශ්වාසය ප්රකාශ කරයි.
ද්විත්ව කුළුණු නේවාසික සංකීර්ණය ළඟදීම නිල වශයෙන් නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ව්යාපෘතිය ඉලක්ක කරන්නේ ස්වදේශීය ඉහළ ශුද්ධ වටිනාකමක් සහිත ගෙවනුලබන්නන් පමණක් නොව, පෝට් සිටි හි විශේෂ ආර්ථික කලාප රාමුව තුළ අවස්ථා සොයන ගෝලීය දේපළ ආයෝජකයින් ද වේ.
විදේශ ආයෝජක රුචිකත්වය පරීක්ෂාවට ලක්වේ
ආයෝජනයේ පරිමාණය, පෝට් සිටි කොළඹ විදේශ ඉඩම් දේපළ ප්රාග්ධනය සඳහා විශ්වාසදායක ගමනාන්තයක් ලෙස සාර්ථකව ස්ථානගත කර ගත හැකිද යන්නේ ප්රධාන දර්ශකයක් ලෙස සේවය කරනු ඇති බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් පෙන්වා දෙති. පසුගිය වසරවල ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික කැළඹිලි විදේශ ආයෝජකයින් සැළකිල්ලෙන් කටයුතු කිරීමට හේතු වී ඇති අතර, මෙවැනි ප්රමාණයේ සංවර්ධන ව්යාපෘති සංකේතාත්මක මෙන්ම මූල්යමය බරක් ද දරයි.
- ආයෝජනය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 150ක් දක්වා ළඟා වන අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ මෙතෙක් සිදු වූ විශාලතම පෞද්ගලික ඉඩම් දේපළ කැපවීම බවට පත්වේ
- සංවර්ධනය පෝට් සිටි කොළඹ තුළ පිහිටි ද්විත්ව නේවාසික කුළුණු දෙකකින් සමන්විත වේ
- හෝම් ලෑන්ඩ්ස් ග්රෑප් ආයතනය ස්වදේශීය හා ජාත්යන්තර දේපළ ආයෝජකයින් දෙඅංශය ම ඉලක්ක කරයි
හෝම් ලෑන්ඩ්ස් ග්රෑප් හි වර්ධනය වන ව්යාප්තිය
හෝම් ලෑන්ඩ්ස් ග්රෑප් ආයතනය දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම ඉඩම් දේපළ සංවර්ධකයින්ගෙන් එකක් ලෙස සිටි අතර, දිවයිනේ නේවාසික හා වාණිජ ව්යාපෘති හරහා ඔප්පු කළ track record එකක් සතු වෙයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම නවතම ව්යාපෘතිය ප්රමාණය හා අභිලාෂය අතින් සැලකිය යුතු පිළිවෙතකින් ඉදිරියට ඇදී යන අතර, ශ්රේෂ්ඨ, ජාත්යන්තරව නැඹුරු ඉඩම් දේපළ ආයෝජනයක් සඳහා ගමනාන්තයක් ලෙස රට ප්රතිනිර්මාණය කිරීමේ ජාතික උත්සාහයේ පෙරමුණට සමාගම ශක්තිමත් ලෙස ස්ථානගත කරයි.
ද්විත්ව කුළුණු ව්යාපෘතිය ළඟදී හෙළිදරව් කිරීම ආසියාව හා ඉන් ඔබ්බෙහි දේපළ ආයෝජකයින්ගේ සැලකිය යුතු අවධානය ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඊළඟ පරම්පරාවේ නාගරික හා මූල්ය දිස්ත්රිකයක් ලෙස පෝට් සිටි කොළඹ සිය ජනප්රියතාවය ගොඩනඟා ගනිමින් සිටී.
ශ්රී ලංකාව සඳහා, මෙවැනි ව්යාපෘතිවල සාර්ථකත්වය හෝ අසාර්ථකත්වය, ආයෝජක විශ්වාසය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට හා දිගුකාලීන ආර්ථික පුනරුත්ථාපනය සඳහා අත්යවශ්ය ලෙස පවතින විදේශ ප්ර
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.