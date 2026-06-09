ජාත්යන්තර වංචා ජාල නව කලාපීය කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව ඉලක්ක කිරීමත් සමග රට අවදානම් තත්ත්වයේ
සංවිධානාත්මක සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් මගින් දූපත් රාජ්යය ක්රමයෙන් ඉලක්ක කෙරේ
දිගු කලක් තිස්සේ අග්නිදිග ආසියාවට විපත්තියක් වී ඇති දැඩි ලෙස සංවිධානගත වංචා ජාල, ශ්රී ලංකාව නව කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස සලකා බලමින් සිටීම කලාපය පුරා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සහ ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.
සංවිධානාත්මක වංචාවේ වෙනස්වන ස්වභාවය
ඓතිහාසිකව මියන්මාරය, කාම්බෝජය සහ පිලිපීනයේ ඇතැම් ප්රදේශවලට සීමා වී තිබූ ආසියාවේ සයිබර් වංචා කර්මාන්තය, තම බලපෑම් ප්රදේශය පුළුල් කරගැනීමේ ලකුණු දක්වයි. කලාපීය වශයෙන් වාසිදායක පිහිටීම, වර්ධනය වන ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ දිගු මූල්ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ඇති වූ ආර්ථික අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන්, නව රාජ්ය භූමි ඉලක්ක කරන අපරාධ සංවිධාන සඳහා ශ්රී ලංකාව ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් බවට පත්ව ඇත.
ඉහළ විරැකියාව, නියාමන අධීක්ෂණයේ පරතරයන් සහ සයිබර් අපරාධ පිළිබඳ සීමිත මහජන දැනුවත්භාවය යන, අනෙකුත් රටවල් දුර්වල කළ එම තත්ත්වයන්ම දැනට ශ්රී ලංකාවේ ද පවතින බව, සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායම් ක්රියාකාරීව ඉලක්ක කිරීමට ඉඩකඩ සලසන මට්ටමින් ඇති බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
මෙම ජාල ක්රියාත්මක වන ආකාරය
මෙම වංචා ව්යාපාර සාමාන්යයෙන් ක්රියාත්මක වන්නේ, ජාවාරම්කරුවන් විසින් රැගෙන ආ පුද්ගලයන් ප්රේම වංචා, ගුප්ත මුදල් ආයෝජන වංචා සහ ලොව පුරා වින්දිතයන් ඉලක්ක කරගත් අනන්යතා සොරකම් ඇතුළු සබැඳි වංචා සිදු කිරීමට බල කෙරෙන විශාල සංකීර්ණ හරහා ය. ජාවාරම්කරුවන්ගේ වින්දිතයන් බොහෝ විට රැකියා පිළිබඳ මිත්යා පොරොන්දු ලබාදී රවටා ගෙනැවිත්, පසුව ප්රචණ්ඩත්වයේ තර්ජන යටතේ අපරාධ කටයුතුවලට යොදා ගනු ලැබේ.
- ප්රේම හා සම්බන්ධතා පදනම් කරගත් මූල්ය වංචා
- ව්යාජ ගුප්ත මුදල් ආයෝජන වේදිකා
- රජයේ නිලධාරීන් සහ මූල්ය ආයතනවල නම් හිමිකර ගැනීම
- දේශීය මූල්ය නාලිකා හරහා මුදල් විශුද්ධිකරණය
කලාපීය පීඩනය නිසා සංවිධාන නව භූමි සොයයි
විශේෂයෙන් මියන්මාරය සහ කාම්බෝජය තුළ දැඩි ව කෙරෙන මර්දන මෙහෙයුම් හේතුවෙන් මෙම අපරාධ ජාල විකල්ප ස්ථාන සොයා ගවේෂණය කිරීමට ඇදී යමින් ඇත. ශ්රී ලංකාවේ සාපේක්ෂ ප්රවේශශීලිත්වය, ඉංග්රීසි භාෂාව දන්නා ජනගහනය සහ යළි ගොඩ නැගෙමින් ද තවමත් අස්ථිර ව පවතින ආර්ථිකය, ඒ සංවිධානවල රාඩාරයේ රටව ස්ථානගත කර ඇතැයි වාර්තා වේ.
ක්ෂිප්ර ක්රියාශීලී පියවර නොගතහොත්, ලොව පුරා කෝටිගණන් ඩොලර් අලාභ ඇති කළ ජාත්යන්තර අපරාධ ජාලයක වැදගත් ගැටිත්තක් බවට ශ්රී ලංකාව පත්වීමේ අවදානම ඇති බව ආරක්ෂක විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
සීරුවෙන් සිටීමට සහ ශක්තිමත් ආරක්ෂාකාරී ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ඇරයුම
නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන, ශ්රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ දේශසීමා පාලනය ශක්තිමත් කිරීමට, ආයතන අතර සහයෝගිතාව වැඩිදියුණු කිරීමට සහ සංවිධානාත්මක සයිබර් අපරාධ සම්බන්ධ සැක සහිත ක්රියාකාරකම් හඳුනාගෙන වාර්තා කිරීමට පුරවැසියන්ට උපකාර කිරීම සඳහා මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර දියත් කිරීමට ය.
එසේ ම, ස්ථානිකව හෝ ජාත්යන්තරව ජීවිත විනාශ කරන වංචා මෙහෙයුම්වල නව රැකවරණයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව යොදා ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා බුද්ධිමය තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම පිණිස ඉන්ටර්පෝල් ඇතුළු ජාත්යන්තර ආයතන සහ කලාපීය සහකරුවන් සමග සමීපව කටයුතු කිරීමට ද රජය දිරිගන්වනු ලැබේ.
තර්ජන භූ දර්ශනය අඛණ්ඩව විකාශනය වෙත්ම, ආසියාවේ දිනෙන් දිනයෙන් ඉදිරියට යන සයිබර් වංචා අර්බුදයේ ඊළඟ පරිච්ඡේදය ශ්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.