Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වර්ෂාපාතයෙන් බාධා වූ තෙවන එක්දින තරඟය සෑහීමකට ද — ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ඓතිහාසික තරඟාවලි ජයක් අත්කරගනී

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වර්ෂාපාතයෙන් බාධා වූ තෙවන එක්දින තරඟය සෑහීමකට ද — ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ඓතිහාසික තරඟාවලි ජයක් අත්කරගනී

වර්ෂාපාතය හේතුවෙන් තෙවන හා අවසාන එක්දින තරඟය කෙටි කරනු ලැබූ අතර, ශ්‍රී ලංකාව කැරිබියන් රටවල් තුළ වසර 13ක නියඟයකට අවසන් කරමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව අමතක නොවන එක්දින තරඟාවලි ජයක් සුරක්ෂිත කරගෙන ඇත.

දිගු කලක් බලා සිටි ජයග්‍රහණයක්

1-0 ක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ජය ගැනීමෙන් අවසන් වූ මෙම තරඟාවලිය, දශකයකට වැඩි කාලයක් කැරිබියන් රණ්ඩුවේ තරඟාවලි ජයක් ලබාගත නොහැකි ව සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා වැදගත්이정표යක් සනිටුහන් කරයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තුළ ප්‍රතිනවීකරණය වූ තරඟකාරී හැඟීමක් අවධාරණය කරමින්, මෑත කාලීන ශ්‍රී ලංකා කිකට් ක්‍රීඩාවේ වඩාත් අර්ථවත් ජයග්‍රහණයන්ගෙන් එකක් ලෙස මෙම ප්‍රතිඵලය සමරනු ලැබේ.

අවසාන තීරණය වර්ෂාපාතයට

තෙවන එක්දින තරඟය නිරන්තර වර්ෂාපාතය හේතුවෙන් කඩාකප්පල් වූ අතර, එය අවසානයේ තරඟය සම්පූර්ණ නිමාවකට ළඟා වීම වැළැක්වීය. තරඟය සම්පූර්ණ ව නැරඹීමේ අවස්ථාව රසිකයන්ට අහිමි වුවද, ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟාවලි ජය තහවුරු කිරීමට ප්‍රතිඵලය ප්‍රමාණවත් විය; ඊට පෙර ලැබූ ජය තීරණාත්මක සාධකය ලෙස ඔප්පු විය.

ශ්‍රී ලංකා කිකට් ක්‍රීඩාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද

මෙම ප්‍රතිඵලයේ වැදගත්කම අවතක්සේරු නොකළ යුතුය. ජය පිළිබඳ ප්‍රධාන කරුණු අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  • වසර 13කට පසු වෙස්ට් ඉන්ඩීස් රටේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු එක්දින තරඟාවලි ජය
  • අවසාන තරඟය කාලගුණ හේතුවෙන් බලපෑමකට ලක් වුවද 1-0 ක් ලෙස තරඟාවලි ජය සනිටුහන් කිරීම
  • ඉදිරි ජාත්‍යන්තර වගකීම්වලට පෙර ඔද වැඩෙන සංචාරක ප්‍රතිඵලයක්
මෙම ජය ශ්‍රී ලංකා කදවුර තුළ වර්ධනය වන විශ්වාසය සංඥා කරන අතර, ඉදිරි එක්දින ක්‍රීඩා පැවරුම් සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් ලෙස සළකනු ලැබේ.

දේශීය ශ්‍රී ලංකා කිකට් සොයුරු සොයුරියන් සඳහා, මෙම ප්‍රතිඵලය සැබෑ ශුභවාදිත්වයට හේතුවක් සපයයි. විදේශීය තත්ත්ව යටතේ අසමාන ක්‍රීඩා දස්කම් දැක්වූ වසරවලකට පසු, කැරිබියන් භූමියේ — ජය කෙතරම් සීමිත වුවද — තරඟාවලියක් දිනා ගැනීම, කණ්ඩායමට ගෙදර බිමෙන් පිටත ද තරඟ කර ජය ගැනීමේ හැකියාව ඇති බව ප්‍රදර්ශනය කරයි.

සංචාරක කණ්ඩායම දශකයකට වැඩි කාලයක් තම පූර්වගාමීන් ලඟා වීමට අපොහොසත් වූ ප්‍රතිඵලයක් ළඟා කරගනිමින්, සැලකිය යුතු ආඩම්බරයකින් ආපසු හැරෙනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ආර්ථික පීඩනය හේතුවෙන් යුවළවලට සිය විවාහ උත්සව කප්පාදු කිරීමට සිදුවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ උදාර විවාහ සම්ප්‍රදාය අභියෝගයට ලක්වේ Sinhala

ආර්ථික පීඩනය හේතුවෙන් යුවළවලට සිය විවාහ උත්සව කප්පාදු කිරීමට සිදුවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ උදාර විවාහ සම්ප්‍රදාය අභියෝගයට ලක්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ විවාහ රටාවේ වෙනස්වන මුහුණුවර පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ, ශ්‍රී ලාංකික විවාහ උත්සවය සමෘද්ධිය හා ජංගමත්වය සමඟ සමාන පදයක් ලෙස සැලකී ඇත — විශාල අමුත්තන්…

09 Jun 2026 Discuss
තලවතුගොඩ හන්දියේ අවන්හලක ඇති වූ දරුණු ගිනි ගැනීමකින් තිදෙනෙකු මියයයි Sinhala

තලවතුගොඩ හන්දියේ අවන්හලක ඇති වූ දරුණු ගිනි ගැනීමකින් තිදෙනෙකු මියයයි

තලවතුගොඩ හන්දියේ පිහිටි අවන්හලක ඇති වූ ඛේදජනක ගිනිගැනීමකින් තිදෙනෙකු මිය ගිය බව බලධාරීන් තහවුරු කළේ, ගිනිදැල් මැද තුවාල ලැබූ පීඩිතයින් සුවය නොලැබ මරණයට පත්…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ජපානය සමඟ නව දක්ෂ කම්කරු අපනයන ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජපානය සමඟ නව දක්ෂ කම්කරු අපනයන ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය, ව්‍යුහගත හා නවීකරණය කළ ශ්‍රම සංචලතා රාමුවක් යටතේ දක්ෂ ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන් අපනයනය කිරීම සඳහා ජපානය සමඟ නව ද්විපාර්ශ්වික…

09 Jun 2026 Discuss