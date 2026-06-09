Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහලේදීත් ඉරණම් වර්ජනය අඛණ්ඩව කරගෙන යයි

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහලේදීත් ඉරණම් වර්ජනය අඛණ්ඩව කරගෙන යයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ (SIS) හිටපු ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ, රෝහල් ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදීත් තම ඉරණම් වර්ජනය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන අතර, ඔහුගේ දීර්ඝ රඳවා තැබීම සහ නඩු තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් නැවුම් කනස්සල්ලක් මතුව තිබේ.

වෛද්‍ය පරිසරය මධ්‍යයේද වර්ජනය අඛණ්ඩව

ශ්‍රී ලංකාවේ බලවත්ම බුද්ධි අංශවලින් එකක් වරක් මෙහෙයවූ සල්ලේ, වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ සිටියද, සිය විරෝධතාවයෙන් ඉවත් වීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. මෙම ඉරණම් වර්ජනය, හිටපු බුද්ධි ප්‍රධානී සහ ඔහුගේ නඩුව හැසිරවන බලධාරීන් අතර ගැඹුරු වී ඇති ගැටුමේ ලකුණකි.

රෝහල් වාට්ටුවක් තුළ සිට වර්ජනය දිගටම පවත්වාගෙන යාමේ ඔහුගේ තීරණය, ඔහුගේ විරෝධතාවය පිටුපස ඇති අධිෂ්ඨානය ප්‍රකට කරන අතර, දිවයිනේ දේශපාලන නිරීක්ෂකයන්ගේ සහ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන්ගේ අවධානය ද ඒ දෙසට යොමු වී ඇත.

ආරවුලේ පසුබිම

සුරේෂ් සල්ලේ මීට පෙර රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කළ අතර, එම තනතුර ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණයේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ තැබීය. ඉන් අනතුරුව ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන, ක්‍රියාත්මක නෛතික කටයුතු මධ්‍යයේ රඳවා ගෙන සිටී.

ඔහුගේ සිර ගැනීම දේශපාලනිකව අභිප්‍රේරිත බවට ඔහුගේ සහාය දක්වන්නන් නිරන්තරයෙන් ප්‍රකාශ කරන අතර, ඒ ප්‍රකාශය,책임දාීත්වය, අධිකරණ ක්‍රියාවලිය සහ හිටපු රාජ්‍ය නිලධාරීන් සමඟ සලකන ආකාරය ඇතුළු ප්‍රශ්නවලට ස්පර්ශ වන, දැනටමත් ප්‍රසිද්ධ නඩුවට තවත් විවාදාත්මක මානයක් එකතු කර ඇත.

සෞඛ්‍යය සහ සුභසාධනය පිළිබඳ කනස්සල්ල

දිගු ඉරණම් වර්ජනය ඔහුගේ සෞඛ්‍යයට ඇති කළ හැකි බලපෑම සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය බලධාරීන් සහ සල්ලේට ආසන්න පිරිස් කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත. දැනටමත් රෝහල් ප්‍රතිකාර ලබන පුද්ගලයෙකු ආහාර ගැනීමෙන් දිගු කාලයක් වැළකී සිටීම බරපතළ වෛද්‍ය අවදානම් ගෙන දෙයි.

  • සල්ලේ දැනට රෝහල්ගත කර වෛද්‍ය නිරීක්ෂණය යටතේ සිටී.
  • ඔහුගේ තත්ත්වය තිබියදීත් ඉරණම් වර්ජනය දිගටම කරගෙන යාමට ඔහු තෝරාගෙන ඇත.
  • ඔහුගේ පැමිණිලි කෙරෙහි ක්ෂණික අවධානයක් යොමු කරන ලෙස සහාය දක්වන්නෝ ඉල්ලා සිටිති.

තත්ත්වය දියුණු වෙත්ම, හිටපු බුද්ධි ප්‍රධානීගේ විරෝධතාවය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්තිය හා නිසි නෛතික ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ඔහුගේ නඩුව මතු කළ පුළුල් ප්‍රශ්නවලට ගතයුතු පියවර මොනවාදැයි තීරණය කිරීම සඳහා සියලු දෙනාගේ ඇස් අධිකරණ බලධාරීන් සහ රජයේ නිලධාරීන් දෙසට යොමු ව ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව රටවල් 40ක පුරවැසියන්ට සංචාරක වීසා ගාස්තු අහෝසි කරමින් සාහසික සංචාරක ප්‍රවර්ධන පියවරක් ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව රටවල් 40ක පුරවැසියන්ට සංචාරක වීසා ගාස්තු අහෝසි කරමින් සාහසික සංචාරක ප්‍රවර්ධන පියවරක් ගනී

වැඩිවන විදේශීය සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට රජයේ පියවර වසර ගණනාවක් පුරා පැවති ආර්ථික කැලඹිලි අතරතුර දිරාපත් වූ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය පුනර්ජීවනය කර ශක්තිමත් කිරීම…

09 Jun 2026 Discuss
සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් ඇතුළු සැකකරුවන් දස දෙනෙකු මවුන්ට් ලැවිනියා විශේෂ වැටලීමකින් අත්අඩංගුවට Sinhala

සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් ඇතුළු සැකකරුවන් දස දෙනෙකු මවුන්ට් ලැවිනියා විශේෂ වැටලීමකින් අත්අඩංගුවට

භයානක ආයුධ සහ නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවට ගැනීමෙෙන් අනතුරුව, සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායමක කතිතාර සාමාජිකයන් ද ඇතුළුව සැකකරුවන් දස දෙනෙකු මවුන්ට්…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මිලියන ඩොලර් 85ක විදේශ විනිමය වංචාවක් හෙළිදරව් කරයි — ව්‍යාජ ආනයන ගනුදෙනු ආවරණයක් ලෙස භාවිතා වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මිලියන ඩොලර් 85ක විදේශ විනිමය වංචාවක් හෙළිදරව් කරයි — ව්‍යාජ ආනයන ගනුදෙනු ආවරණයක් ලෙස භාවිතා වේ

නීත්‍යානුකූල ආනයන ගනුදෙනු වල වේශය යටතේ රටින් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් බැහැරට ගෙන ගොස් ඇතැයි සැලකෙන, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 85ක් පමණ වටිනා දැවැන්ත විදේශ විනිමය…

09 Jun 2026 Discuss