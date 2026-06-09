හිටපු රාජ්ය බුද්ධි අංශ ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහලේදීත් ඉරණම් වර්ජනය අඛණ්ඩව කරගෙන යයි
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ (SIS) හිටපු ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේ, රෝහල් ප්රතිකාර ලබමින් සිටියදීත් තම ඉරණම් වර්ජනය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන අතර, ඔහුගේ දීර්ඝ රඳවා තැබීම සහ නඩු තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් නැවුම් කනස්සල්ලක් මතුව තිබේ.
වෛද්ය පරිසරය මධ්යයේද වර්ජනය අඛණ්ඩව
ශ්රී ලංකාවේ බලවත්ම බුද්ධි අංශවලින් එකක් වරක් මෙහෙයවූ සල්ලේ, වෛද්ය අධීක්ෂණය යටතේ සිටියද, සිය විරෝධතාවයෙන් ඉවත් වීම ප්රතික්ෂේප කර ඇත. මෙම ඉරණම් වර්ජනය, හිටපු බුද්ධි ප්රධානී සහ ඔහුගේ නඩුව හැසිරවන බලධාරීන් අතර ගැඹුරු වී ඇති ගැටුමේ ලකුණකි.
රෝහල් වාට්ටුවක් තුළ සිට වර්ජනය දිගටම පවත්වාගෙන යාමේ ඔහුගේ තීරණය, ඔහුගේ විරෝධතාවය පිටුපස ඇති අධිෂ්ඨානය ප්රකට කරන අතර, දිවයිනේ දේශපාලන නිරීක්ෂකයන්ගේ සහ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන්ගේ අවධානය ද ඒ දෙසට යොමු වී ඇත.
ආරවුලේ පසුබිම
සුරේෂ් සල්ලේ මීට පෙර රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ අධ්යක්ෂ ලෙස කටයුතු කළ අතර, එම තනතුර ඔහු ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂක යාන්ත්රණයේ කේන්ද්රස්ථානයේ තැබීය. ඉන් අනතුරුව ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන, ක්රියාත්මක නෛතික කටයුතු මධ්යයේ රඳවා ගෙන සිටී.
ඔහුගේ සිර ගැනීම දේශපාලනිකව අභිප්රේරිත බවට ඔහුගේ සහාය දක්වන්නන් නිරන්තරයෙන් ප්රකාශ කරන අතර, ඒ ප්රකාශය,책임දාීත්වය, අධිකරණ ක්රියාවලිය සහ හිටපු රාජ්ය නිලධාරීන් සමඟ සලකන ආකාරය ඇතුළු ප්රශ්නවලට ස්පර්ශ වන, දැනටමත් ප්රසිද්ධ නඩුවට තවත් විවාදාත්මක මානයක් එකතු කර ඇත.
සෞඛ්යය සහ සුභසාධනය පිළිබඳ කනස්සල්ල
දිගු ඉරණම් වර්ජනය ඔහුගේ සෞඛ්යයට ඇති කළ හැකි බලපෑම සම්බන්ධයෙන් වෛද්ය බලධාරීන් සහ සල්ලේට ආසන්න පිරිස් කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. දැනටමත් රෝහල් ප්රතිකාර ලබන පුද්ගලයෙකු ආහාර ගැනීමෙන් දිගු කාලයක් වැළකී සිටීම බරපතළ වෛද්ය අවදානම් ගෙන දෙයි.
- සල්ලේ දැනට රෝහල්ගත කර වෛද්ය නිරීක්ෂණය යටතේ සිටී.
- ඔහුගේ තත්ත්වය තිබියදීත් ඉරණම් වර්ජනය දිගටම කරගෙන යාමට ඔහු තෝරාගෙන ඇත.
- ඔහුගේ පැමිණිලි කෙරෙහි ක්ෂණික අවධානයක් යොමු කරන ලෙස සහාය දක්වන්නෝ ඉල්ලා සිටිති.
තත්ත්වය දියුණු වෙත්ම, හිටපු බුද්ධි ප්රධානීගේ විරෝධතාවය සහ ශ්රී ලංකාවේ යුක්තිය හා නිසි නෛතික ක්රියාවලිය පිළිබඳ ඔහුගේ නඩුව මතු කළ පුළුල් ප්රශ්නවලට ගතයුතු පියවර මොනවාදැයි තීරණය කිරීම සඳහා සියලු දෙනාගේ ඇස් අධිකරණ බලධාරීන් සහ රජයේ නිලධාරීන් දෙසට යොමු ව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.