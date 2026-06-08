Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉතියෝපියාවේ ප්‍රාණ ඇපකරුවන් ලෙස රඳවාගෙන සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකු බේරාගැනේ

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉතියෝපියාවේ ප්‍රාණ ඇපකරුවන් ලෙස රඳවාගෙන සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකු බේරාගැනේ

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ ප්‍රාණ ඇප ඛේදවාචකයට නිමාවක්

ඉතියෝපියාවේ ප්‍රාණ ඇපකරුවන් ලෙස රඳවාගෙන සිටි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනෙකු සාර්ථකව බේරාගෙන ඇති අතර, මෙය ඔවුන්ගේ පවුලේ අය අතර සහනයක් ජනනය කරමින්, විදේශයන්හි සේවය කරන හා සංචාරය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ නව කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.

මෙම බේරාගැනීම, සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට සහ ඔවුන්ගේ ස්වදේශයේ සිටි ආදරණීයයන්ට ඉතාමත් කම්පාජනක වූ තත්ත්වයකට සැලකිය යුතු විසඳුමක් සලසා ඇත. ප්‍රාණ ඇප තත්ත්වයට මඟ පෑ සිදුවීම් සහ වගකිවයුතු පාර්ශ්වයන්ගේ අනන්‍යතාව සම්බන්ධ සවිස්තර තොරතුරු මෙතෙක් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සම්බන්ධ ඉහළ යන කනස්සල්ල

මෙම සිදුවීම අප්‍රිකාවේ ඇතැම් කලාපවල ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් මුහුණ දෙන අවදානම් තත්ත්වයන් ඉස්මතු කරයි. එම කලාපවල දේශපාලන අස්ථාවරත්වය සහ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් මෑත වසරවල දී විදේශ සේවකයන්ට හා සංචාරකයන්ට තර්ජනයක් එල්ල කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ රැකියා අංශය වාර්ෂිකව වඩා හොඳ ආර්ථික අවස්ථා සෙවූ දහස් ගණන් පුරවැසියන් විදේශගත කරවන අතර, මෙවැනි සිදුවීම් නොස්ථාවර කලාපවල සේවය සහ සංචාරය සමඟ ඇති විය හැකි අන්තරායන් පිළිබඳ දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස කටයුතු කරයි.

ආරක්ෂාව තීව්‍ර කරන ලෙස බලධාරීන්ට බලකිරීම

සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ කනස්සල්ලෙන් පසුවන පුරවැසියන් ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් පහත කරුණු ඉල්ලා සිටිය හැකි බව අපේක්ෂා කෙරේ:

  • අවදානම් සහිත රටවල ජීවත් වන හා සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා කොන්සියුලර් සහාය තීව්‍ර කිරීම
  • සංක්‍රමණ සේවකයන් සඳහා පිටත්ව යාමට පෙර සිදු කරන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ ප්‍රවේශ දේශන වැඩිදියුණු කිරීම
  • විදේශයන්හි ප්‍රාණ ඇප හා අර්බුද තත්ත්වයන් සඳහා වේගවත් හදිසි ප්‍රතිචාර යාන්ත්‍රණ ස්ථාපිත කිරීම

බේරාගත් පුද්ගලයන් ඔවුන්ගේ ඛේදජනක අත්දැකීමෙන් පසු අවශ්‍ය සහාය හා සත්කාර ලබා ගැනීමට නියමිතය. ඔවුන්ගේ තත්ත්වය සහ බේරාගැනීමේ සිදුවීම් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, නිසි කාලයකදී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

ඩිජිටල් අපරාධයට එරෙහි සටනේදී දෙරට අතර සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ඩිජිටල් වේදිකා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ අරමුණින්, මාර්ගගත සූදුව සහ විදුලි සංදේශ…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා…

08 Jun 2026 Discuss
අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ Sinhala

අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ

2026 අප්‍රේල් මාසය තුළ ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් නිපදවන විදුලි ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිල අධික ඩීසල් බලය මත රඳා සිටීමට බල කෙරී රුපියල්…

08 Jun 2026 Discuss