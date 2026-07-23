විදුලි සහ බෝට්ටු නිර්මාණ අංශ මූලිකත්වයෙන් ජූනි මාසයේ ශ්රී ලංකාවේ භාණ්ඩ අපනයන 15%කින් ඉහළට
ශක්තිමත් අපනයන වර්ධනය ආර්ථික ගමන් වේගය සංඥා කරයි
ජූනි මාසය තුළ ශ්රී ලංකාවේ භාණ්ඩ අපනයන වාර්ෂික පදනමින් සියයට 15.09ක සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, විදුලි සහ බෝට්ටු නිර්මාණ කර්මාන්ත මෙම ආකර්ශනීය වර්ධනයට මූලික හේතුකාරක ලෙස ඉස්මතු විය.
ප්රමුඛත්වය ගන්නා ප්රධාන අංශ
මෙම කාර්යසාධනය ශ්රී ලංකාවේ අපනයන පදනම පුළුල් වෙමින් පවතින බව අවධාරණය කරන අතර, විදුලි අංශය සහ බෝට්ටු නිර්මාණ කර්මාන්තය මෙම ඉහළ යාමට කැපී පෙනෙන දායකත්වයක් ලබා දෙන්නන් ලෙස කැපී පෙනේ. මෙම අංශ දෙක, පසුගිය වසරේ එම කාලපරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව සමස්ත වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනයන අගයන් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමට දායක විය.
- විදුලි අංශය ශක්තිමත් බාහිර වෙළෙඳ ක්රියාකාරකම් ප්රදර්ශනය කළ අතර, ශ්රී ලාංකික විදුලි නිෂ්පාදන සඳහා ජාත්යන්තර ඉල්ලුම වර්ධනය වෙමින් පවතිනු පිළිබිඹු කරයි.
- බෝට්ටු නිර්මාණ කර්මාන්තය ඉහළ යාමේ ගමන් මග දිගටම පවත්වා ගනිමින්, ජූනි මාසයේ සමස්ත අපනයන ආදායම් අගයන්ට අර්ථවත් දායකත්වයක් ලබා දුන්නේය.
පුළුල් ආර්ථික ඇඟවීම්
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මෑත වසරවල දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව අභියෝගාත්මක යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගයක ගමන් කරන මේ සන්දර්භය තුළ, ශක්තිමත් අපනයන ගණන් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට සාදරයෙන් පිළිගත් සුබ ලකුණක් වේ. භාණ්ඩ අපනයනවල දෙඅංකී වර්ධන වේගයක් කර්මාන්ත නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු වෙමින් සහ විදේශ වෙළෙඳ සබඳතා ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බව පෙන්නුම් කරයි.
මාසික භාණ්ඩ අපනයනවල සියයට 15ක ඉහළ යාමක් ශ්රී ලංකාවේ වෙළෙඳ අංශය සහ පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ උත්සාහයන් සඳහා අර්ථවත් ඉදිරි ගමනක් නියෝජනය කරයි.
විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කර ඇත්තේ, විදුලි භාණ්ඩ සහ නාවික නෞකා වැනි අ-සම්ප්රදායික අපනයන අංශවල අඛණ්ඩ වර්ධනය රටේ අපනයන ආදායම් ප්රවාහයන් විවිධාංගීකරණය කිරීමට දායකවිය හැකි අතර, ඓතිහාසිකව ආධිපත්යය දරන ඇඟලුම් සහ තේ අංශ මත යැපීම අඩු කිරීමට ද ඉවහල් විය හැකි බවයි.
අනාගත දැක්ම සූක්ෂ්ම ලෙස සශ්රීකව පවතී
ජූනි මාසයේ ගණන් ප්රොත්සාහජනක වුවද, ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශයේ කල්පැවති යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ප්රවණතාවක් තහවුරු කිරීමට අඛණ්ඩ මාසික කාර්යසාධනයක් අත්යවශ්ය වනු ඇතැයි ආර්ථික විද්යාඥයන් අවවාද කරති. මෙම ගතිවේගය වර්ෂයේ දෙවන භාගය පුරාවට පවත්වා ගත හැකිද යන්න තක්සේරු කිරීම සඳහා ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන් සහ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් ඉදිරි වෙළෙඳ දත්ත සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.