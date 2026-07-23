Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විදුලි සහ බෝට්ටු නිර්මාණ අංශ මූලිකත්වයෙන් ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ අපනයන 15%කින් ඉහළට

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විදුලි සහ බෝට්ටු නිර්මාණ අංශ මූලිකත්වයෙන් ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ අපනයන 15%කින් ඉහළට

ශක්තිමත් අපනයන වර්ධනය ආර්ථික ගමන් වේගය සංඥා කරයි

ජූනි මාසය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ අපනයන වාර්ෂික පදනමින් සියයට 15.09ක සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, විදුලි සහ බෝට්ටු නිර්මාණ කර්මාන්ත මෙම ආකර්ශනීය වර්ධනයට මූලික හේතුකාරක ලෙස ඉස්මතු විය.

ප්‍රමුඛත්වය ගන්නා ප්‍රධාන අංශ

මෙම කාර්යසාධනය ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන පදනම පුළුල් වෙමින් පවතින බව අවධාරණය කරන අතර, විදුලි අංශය සහ බෝට්ටු නිර්මාණ කර්මාන්තය මෙම ඉහළ යාමට කැපී පෙනෙන දායකත්වයක් ලබා දෙන්නන් ලෙස කැපී පෙනේ. මෙම අංශ දෙක, පසුගිය වසරේ එම කාලපරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව සමස්ත වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනයන අගයන් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමට දායක විය.

  • විදුලි අංශය ශක්තිමත් බාහිර වෙළෙඳ ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර, ශ්‍රී ලාංකික විදුලි නිෂ්පාදන සඳහා ජාත්‍යන්තර ඉල්ලුම වර්ධනය වෙමින් පවතිනු පිළිබිඹු කරයි.
  • බෝට්ටු නිර්මාණ කර්මාන්තය ඉහළ යාමේ ගමන් මග දිගටම පවත්වා ගනිමින්, ජූනි මාසයේ සමස්ත අපනයන ආදායම් අගයන්ට අර්ථවත් දායකත්වයක් ලබා දුන්නේය.

පුළුල් ආර්ථික ඇඟවීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මෑත වසරවල දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව අභියෝගාත්මක යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගයක ගමන් කරන මේ සන්දර්භය තුළ, ශක්තිමත් අපනයන ගණන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට සාදරයෙන් පිළිගත් සුබ ලකුණක් වේ. භාණ්ඩ අපනයනවල දෙඅංකී වර්ධන වේගයක් කර්මාන්ත නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු වෙමින් සහ විදේශ වෙළෙඳ සබඳතා ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බව පෙන්නුම් කරයි.

මාසික භාණ්ඩ අපනයනවල සියයට 15ක ඉහළ යාමක් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළෙඳ අංශය සහ පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ උත්සාහයන් සඳහා අර්ථවත් ඉදිරි ගමනක් නියෝජනය කරයි.

විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කර ඇත්තේ, විදුලි භාණ්ඩ සහ නාවික නෞකා වැනි අ-සම්ප්‍රදායික අපනයන අංශවල අඛණ්ඩ වර්ධනය රටේ අපනයන ආදායම් ප්‍රවාහයන් විවිධාංගීකරණය කිරීමට දායකවිය හැකි අතර, ඓතිහාසිකව ආධිපත්‍යය දරන ඇඟලුම් සහ තේ අංශ මත යැපීම අඩු කිරීමට ද ඉවහල් විය හැකි බවයි.

අනාගත දැක්ම සූක්ෂ්ම ලෙස සශ්‍රීකව පවතී

ජූනි මාසයේ ගණන් ප්‍රොත්සාහජනක වුවද, ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශයේ කල්පැවති යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ප්‍රවණතාවක් තහවුරු කිරීමට අඛණ්ඩ මාසික කාර්යසාධනයක් අත්‍යවශ්‍ය වනු ඇතැයි ආර්ථික විද්‍යාඥයන් අවවාද කරති. මෙම ගතිවේගය වර්ෂයේ දෙවන භාගය පුරාවට පවත්වා ගත හැකිද යන්න තක්සේරු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති立案 කරන්නන් සහ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් ඉදිරි වෙළෙඳ දත්ත සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරග මාලාව ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව තුවාල අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි Sinhala

ඉන්දියාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරග මාලාව ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව තුවාල අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි

ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරග මාලාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ගන්නා සූදානමට දැඩි පසුබෑමක් සිදු වී ඇති අතර, තීරණාත්මක තරගාවලිය ආරම්භ වීමට ටික කලකට පෙර…

23 Jul 2026 Discuss
දශක හතරකට පසු: කළු ජූලිය 1983 හි බිහිසුණු සිදුවීම් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ හැෙළා බැලීම Sinhala

දශක හතරකට පසු: කළු ජූලිය 1983 හි බිහිසුණු සිදුවීම් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ හැෙළා බැලීම

දින හතක ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් රට කපා කෑ තුවාල ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ අඳුරුම පරිච්ඡේදයන්ගෙන් එකක් මෙරට පුරා ඇරඹී වසර හතළිස් දෙකක් ගෙවී ගොස් ඇත; එහෙත් කළු ජූලිය…

23 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති නිවාස හතක් වාණිජ කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට සැලසුම් — අගමැති පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙයි Sinhala

ජනාධිපති නිවාස හතක් වාණිජ කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට සැලසුම් — අගමැති පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙයි

රට පුරා පිහිටා ඇති ජනාධිපති නිවාස හතක් සඳහා වාණිජමය වශයෙන් ශක්‍යතාවක් ඇති භාවිතයන් ක්‍රියාශීලීව සොයා බලමින් සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය…

23 Jul 2026 Discuss