ජනාධිපති නිවාස හතක් වාණිජ කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට සැලසුම් — අගමැති පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙයි
රට පුරා පිහිටා ඇති ජනාධිපති නිවාස හතක් සඳහා වාණිජමය වශයෙන් ශක්යතාවක් ඇති භාවිතයන් ක්රියාශීලීව සොයා බලමින් සිටින බව අග්රාමාත්ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දී ඇත. මෙම දේපළ දැනට රාජ්ය මූල්යයන් මත සැලකිය යුතු හා අනාර්ථදායී බරක් ගෙනදෙන බවද ඇය ප්රකාශ කළාය.
නඩත්තු වියදම් දරාගත නොහැකි බව අගමැතිනිය අවධාරණය කරයි
පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් ආචාර්ය අමරසූරිය මහත්මිය, ජනාධිපති නිවාස හතෙහි වත්මන් තත්ත්වය විස්තර කිරීමේදී වචන සීමා නොකළ අතර, ජනතාවට ප්රතිලාභ ලබා නොදී රාජ්ය අරමුදල් පරිභෝජනය කරන රජයට අයත් වත්කම් ලෙස ඒවා සලකන බවද ඇඟවීය.
වාණිජ භාවිතයට ගැනීම සඳහා සැලසුම් සකස් කර ඇගයෙන තෙක්, මෙම දේපළවල නඩත්තු වියදම් දරා ගැනීමට රජය සූදානම් බව අග්රාමාත්යවරිය තහවුරු කළාය. එවැනි සැලසුම් අවසන් කරන හෝ ක්රියාත්මක කරන නිශ්චිත කාල සීමාවක් ප්රකාශ නොකළාය.
රාජ්ය මූල්ය වගකීම ඉලක්ක කළ පුළුල් ප්රයත්නයක්
මෙම නිවේදනය, රාජ්ය වියදම් තාර්කික කිරීමට සහ ප්රමාණවත් ලෙස භාවිත නොවන රාජ්ය වත්කම්වලින් ආර්ථික වටිනාකමක් ලබා ගැනීමට පවතින රජය ගෙන යන පුළුල් ප්රයත්නය පිළිබිඹු කරයි. දිවයිනේ විවිධ කලාපවල පිහිටා ඇති ජනාධිපති නිවාස, ශ්රී ලංකාව ක්රමාගත ආර්ථික පීඩනයකට මුහුණ දෙන සන්දර්භය තුළ, ඒවායේ නඩත්තුවට වැය කරන සම්පත් සම්බන්ධයෙන් ජනතාවගේ දීර්ඝ විවේචනයට ලක් වී ඇත.
රට පුරා ඇති ජනාධිපති නිවාස හත සඳහා වාණිජමය වශයෙන් ශක්යතාවක් ඇති භාවිතයන් සලකා බලමින්, එවැනි සැලසුම් ක්රියාත්මක වනතෙක් ඒවායේ නඩත්තු වියදම් දරා ගැනීමට රජය සූදානම් ව සිටී.
මෙම නිවාස — සංචාරක, ආග්රහශාලා, සංස්කෘතික හෝ වෙනත් වාණිජ ව්යාපාර හරහා — ආදායම් උත්පාදනය කරන වත්කම් බවට පත් කිරීමෙන්, මූල්ය බරහැල කරගනිමින් නව ආර්ථික අවස්ථා ද ගොඩනගා ගැනීම රජයේ අරමුණ වෙයි.
ජනතා හා පාර්ලිමේන්තු අවධානය
විශේෂයෙන් ජාතික ඉතිරිකිරීමේ සමයක, බහුවිධ දේදෝෂ සහිත ජනාධිපති නිවාස බදු ගෙවන්නන්ගේ මුදලින් නඩත්තු කිරීමේ යුක්සාධාරණත්වය ප්රශ්න කළ නීති立法 සභිකයන් හා සාමාන්ය ජනතාවගේ සැලකිය යුතු අවධානය මෙම හෙළිදරව්ව ආකර්ෂණය කරගනු ඇත.
ජනාධිපති නිවාස හතෙහි නිශ්චිත පිහිටීම් සහ යෝජිත වාණිජ ගිවිසුම්වල ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, රජය සිය සැලසුම් ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යත්ම ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.