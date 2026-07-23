උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයසට යෝජිත වෙනස්කම්වලට එරෙහිව විපක්ෂ පක්ෂ එකට එක් වෙයි
උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවට එරෙහිව ඒකාබද්ධ ප්රතිචාරයක් සකස් කිරීම සඳහා සියලුම විපක්ෂ පක්ෂවල නායකයන් අද, ජනවාරි 23 වැනිදා, කොළඹ, සර් මාකස් ප්රර්නාන්දු මාවතේ පිහිටි විපක්ෂ නායකයාගේ කාර්යාලයේ දී ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.
අධිකරණ මැදිහත්වීමට එරෙහිව එකමුතු පෙනුමක්
යෝජිත නීති සංශෝධනය රටේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට සෘජු තර්ජනයක් එල්ල කරන බවට දේශපාලන ක්ෂේත්රයේ සෑම දිශාවකින්ම නායකයන් එකතු වී ඇති අතර, මෙම රැස්වීම ශ්රී ලංකාවේ ඛණ්ඩිත විපක්ෂය අතර දුර්ලභ එකමුතුකමක් ප්රදර්ශනය කරයි.
උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට අපේක්ෂා කරන යෝජිත සංශෝධනය, විපක්ෂ නායකයන්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක්ව ඇත. එවැනි පියවරක් ආණ්ඩුවට හිතකර ලෙස ඉහළ අධිකරණයේ සංයුතිය හැසිරවීමේ මෙවලමක් ලෙස භාවිත කළ හැකි බව ඔවුහු තර්ක කරති.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ බිය
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ රටේ ප්රජාතන්ත්රවාදී රාමුවේ මූලික ශිලාවක් ලෙස සැලකේ. පුළුල් එකඟතාවයකින් තොරව, විශේෂයෙන් අසුන් ගෙන සිටින විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීම, විනිශ්චය මඬුල්ලේ අපක්ෂපාතිත්වය අනතුරේ හෙළිය හැකි භයානක පූර්වාදර්ශයක් ඇති කරන බව යෝජනාවේ විරොධකයන් තර්ක කරති.
යෝජිත වෙනස්කම් වළකාලීම අරමුණු කරගෙන සංසද හා මහජන මැදිහත්වීම් ඇතුළු ක්රියාමාර්ගයන් සඳහා සුනිශ්චිත සැලැස්මක් අද රැස්වීමේදී විපක්ෂ නායකයන් විසින් අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉදිරියේදී සිදුවන්නේ කුමක්ද
අද සාකච්ඡාවලදී විපක්ෂයට ලබාගත හැකි විවිධ උපායමාර්ගික ප්රතිචාර පිළිබඳ සාකච්ඡා වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර ඒවා අතර:
- යෝජිත සංශෝධනයට එරෙහිව නීතිමය අභියෝග ගොනු කිරීම
- පනත පරාජය කිරීම සඳහා එකමුතු සංසද ස්ථාවරයක් ඉදිරිපත් කිරීම
- ක්රියාමාර්ගයට එරෙහිව විරෝධය පුළුල් කිරීම සඳහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන හා නීතිඥ සංගම් සමඟ සම්බන්ධ වීම
- අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට ඇති අවදානම් ඉස්මතු කිරීම සඳහා මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාරයන් ක්රියාත්මක කිරීම
මෙම රැස්වීම නීතිඥ විශේෂඥයන්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ මහජනයා විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් ඇති අතර, ඔවුන් රාශියක් විසින් විධායකය අධිකරණය කෙරෙහි ක්රමයෙන් බලය හිස් කිරීමේ ලක්ෂණ ලෙස දකින දෑ සම්බන්ධයෙන් වර්ධනය වන නොසැසල් බවක් ප්රකාශ කර ඇත.
අද රැස්වීමේ ප්රතිඵල සහ විපක්ෂය එකඟ වූ ක්රියාමාර්ගය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු දවස අවසාන වීමට පෙර එළිවීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.