දශක හතරකට පසු: කළු ජූලිය 1983 හි බිහිසුණු සිදුවීම් පිළිබඳ ශ්රී ලංකාවේ හැෙළා බැලීම
දින හතක ප්රචණ්ඩත්වයෙන් රට කපා කෑ තුවාල
ශ්රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ අඳුරුම පරිච්ඡේදයන්ගෙන් එකක් මෙරට පුරා ඇරඹී වසර හතළිස් දෙකක් ගෙවී ගොස් ඇත; එහෙත් කළු ජූලිය කොටා ගිය තුවාල රට දිගටම හැඩගස්වමින් ජාතික සාමූහික මතකය, දේශපාලනය සහ අනන්යතාව කෙරෙහි බලපෑම් කරයි. 1983 ජූලි මාසයේ සිදු වූ දෙමළ-විරෝධී ජන ඝාතනය නිශ්චිත転換 ලක්ෂ්යයක් ලෙස ඉතිරිව ඇති අතර, ශ්රී ලාංකික සමාජය돌이킬 수 없이 වෙනස් කළ ඒ සතිය රට දශක තුනකට ආසන්න සිවිල් යුද්ධයක් කරා යොමු කළේය.
1983 ජූලි මාසයේ සිදු වූයේ කුමක්ද
1983 ජූලි 23 රාත්රියේ යාපනයේ තිරුනෙල්වේලි හිදී එළිදෙළිය ශ්රී ලංකා යාකෘ හමුදා සෙබළුන් 13 දෙනෙකු ඝාතනය කරමින් ලංකා දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි සංවිධානය සිදු කළ ෂෙල් ප්රහාරයෙන් අනතුරුව ප්රචණ්ඩත්වය දැල්වී ගියේය. මළ සිරුරු කොළඹට ගෙනා විට සහ ඔවුන්ගේ මරණ පිළිබඳ ප්රවෘත්ති පැතිරීමත් සමඟ, ජනකොළ රාජධානිය හා ඉන් ඔබ්බට දෙමළ සිවිල් ජනයා, ව්යාපාර ස්ථාන හා නිවාස ඉලක්ක කරගැනීමට ඉදිරිපත් විය.
ඉන් අනතුරුව ඇති වූයේ සෑහෙන තරම් ස්වයංසිද්ධ කැළඹිල්ලක් පමණක් නොවීය. දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති පුද්ගලයන් ඇතුළු සංවිධිත කොටස් ප්රචණ්ඩත්වය යොමු කිරීමේ හා පහසු කිරීමේ කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බව සාක්ෂ්ය දිගු කලක් තිස්සේ සිරකර ඇත. දෙමළ ජනයාගේ දේපළ හඳුනා ගැනීමට ඡන්දදායක ලේඛන භාවිත කළ බව කියැවේ. සම්පූර්ණ අසල්වැසි ප්රදේශ ගිනිබත් කෙරිණි. දෙමළ පවුල් දහස් ගණනක් ගෙයින් පළවා හරිනු ලැබූ අතර, බොහෝ දෙනෙකු කෝවිල්, පාසල් සහ පොලිස් ස්ථාන තුළ පිහිට පැතූහ.
- විවිධ වාර්තා හා විමර්ශන අනුව වෙනස් වන සංඛ්යාලේඛන සමඟ, ඝාතනය වූ දෙමළ ජනයා 400 සිට 3,000 දක්වා ඇති බව ඇස්තමේන්තු කෙරේ.
- දෙමළ සිවිල් ජනයා ආසන්න වශයෙන් 150,000 දෙනෙකු රට තුළම අවතැන් විය.
- කොළඹ සහ අනෙකුත් නගරවල දෙමළ ජනයාට අයත් ව්යාපාර ස්ථාන සහ නිවාස සිය ගණනක් ගිනිතබා හෝ කොල්ල කන්නා ලදී.
- එකම සතිය තුළදී සිදු වූ වෙනම සිදුවීම් දෙකක දී වේලිකඩේ බන්ධනාගාරය තුළ දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන් දුසිම් ගණනක් ඝාතනය කෙරිණි.
ප්රතිඵල සහ ඩයස්පෝරාව
කළු ජූලි සිදුවීම් ශ්රී ලාංකික දෙමළ ජනයා එක්සත් රාජධානිය, කැනඩාව, ඕස්ට්රේලියාව, ප්රංශය සහ ජර්මනිය ඇතුළු රටවල් කරා ගලා යාමේ සාමූහික සංක්රමණයකට හේතු විය. ඉදිරි වසරවල දී දෙමළ සටන්කාමී ව්යාපාරයට අරමුදල් සපයා ඒය ශක්තිමත් කිරීමෙහිලා මෙම ඩයස්පෝරාව සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කළ අතර, ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර ප්රතිරූපයෙන් ඔබ්බට ගිය ගැඹුරු ගැටුමකට දායක විය.
දිවයිනේ දී, කළු ජූලිය, ජ්වලිතව පැවති ජාතිවාදී තතනාව සම්පූර්ණ ධ්රැවීය සිවිල් යුද්ධයක් බවට පත් කළ උත්ප්රේරකයක් ලෙස ක්රියා කළේය. ඉන් අනතුරු සතිවල හා මාසවල දී දෙමළ සටන්කාමී කණ්ඩායම් වෙත බඳවා ගැනීම් නාටකාකාරව ඉහළ ගිය අතර, බොහෝ තරුණ දෙමළ පිරිමි හා ගැහැනුන් ජන ඝාතනය, ඒකීය ශ්රී ලාංකික රාජ්යයක් තුළ සාමකාමී සහජීවනය තවදුරටත් කළ නොහැකි යැයි ඔවුන් තීරණය කළ මොහොත ලෙස ජීවමාන කරගන ිය.
කිසිදා නොලැබුණු වගවීම
දශක ගණනකට පසු, 1983 ජූලි ප්රචණ්ඩකාරී ක්රියා සංවිධානය කිරීම හෝ මෙහෙයවීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පුද්ගලයෙකු නිල වශයෙන් දොෂ නියාය කිරීමකට ලක් වී නොමැත. දිවි ගලවා ගත් ජනතාව සහ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නෝ නිල වගවීමක්, විශ්වාසදායක විමර්ශනයක් සහ සිදු කළ ඝාතන රාජ්ය මට්ටමේ පිළිගැනීමක් ඉල්ලා සිටිමින් සිටිති. අනුක්රමික රජයන් වෙනස් මට්ටම් වලින් ඛේදවාචකය පිළිගෙන ඇතත්, අර්ථවත් යුක්තිය දිගටම අත්ල ඇරෙන ලිහිල් යයි විවේච
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.