Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරග මාලාව ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව තුවාල අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරග මාලාව ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව තුවාල අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි

ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරග මාලාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ගන්නා සූදානමට දැඩි පසුබෑමක් සිදු වී ඇති අතර, තීරණාත්මක තරගාවලිය ආරම්භ වීමට ටික කලකට පෙර කණ්ඩායමට බරපතල තුවාල අර්බුදයකට මුහුණ දීමට සිදු වී තිබේ.

කාලය ගැන කනස්සල්ල මතු වෙයි

ලෝකයේ ශක්තිමත්ම ටෙස්ට් ජාතීන්ගෙන් එකක් වන ඉන්දියාවට එරෙහිව තරගකාරී අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සූදානම් වෙමින් සිටියදී, මෙම ප්‍රවෘත්තිය ඔවුන්ට ඉතාමත් දුෂ්කර මොහොතක ලැබී ඇත. මෙම තුවාල තත්ත්වය, දෙනෙත් යොමු වන තරගාවලියකට පෙර කණ්ඩායම් තේරීමට සහ උපාය මාර්ග සැලසුම් කිරීමට බාධාවක් වනු ඇතැයි අශංකා කෙරේ.

කණ්ඩායම් ගැඹුර කෙරෙහි පීඩනය

ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයෙකු තරගාවලියෙන් බැහැර වීමත් සමඟ, හිඩැස පිරවීම සඳහා සම්පත් නැවත සකස් කර ගැනීමේ සහ සංචිත ක්‍රීඩකයන් කැඳවා ගැනීමේ අභියෝගයට කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය මුහුණ දෙයි. එසේ සිදු වන බාධාකාරී තත්ත්වයන් කණ්ඩායම් සමගිය සහ තරග උපාය මාර්ගය මත දිගු කාලීන බලපෑමක් ඇති කළ හැකි අතර, ක්‍රීඩකයන්ගේ අත්දැකීම් සහ සේනාංකය තුළ ඇති හුරුපුරුද්ද ඉතා තීරණාත්මක වන ක්‍රීඩාවේ දීර්ඝතම ආකෘතියේදී එය විශේෂයෙන් බලපෑ හැකිය.

ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවේ පරීක්ෂණයක්

මෙම පසුබෑම ජය ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව තම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ප්‍රතිභාවේ ගැඹුර ප්‍රදර්ශනය කිරීමට දැන් අපේක්ෂා කරනු ඇත. පළමු ටෙස්ට් තරගය ආරම්භ වීමට පෙර කණ්ඩායම හැකිතාක් සූදානම් සහ තරගකාරී ලෙස පවත්වා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය සහ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය ඉක්මනින් තීරණ ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලාංකික රසිකයන් සඳහා, ඉන්දියාවට එරෙහිව ශක්තිමත් ක්‍රීඩා දර්ශනයක් ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි ජාතියේ ක්‍රිකට් භක්තිකයන් ඉමහත් ආශාවෙන් බලා සිටි මෙම තරගාවලිය, දැන් ඔවුන් විශාල කනස්සල්ලෙන් නරඹනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විදුලි සහ බෝට්ටු නිර්මාණ අංශ මූලිකත්වයෙන් ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ අපනයන 15%කින් ඉහළට Sinhala

විදුලි සහ බෝට්ටු නිර්මාණ අංශ මූලිකත්වයෙන් ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ අපනයන 15%කින් ඉහළට

ශක්තිමත් අපනයන වර්ධනය ආර්ථික ගමන් වේගය සංඥා කරයි ජූනි මාසය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ අපනයන වාර්ෂික පදනමින් සියයට 15.09ක සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, විදුලි…

23 Jul 2026 Discuss
දශක හතරකට පසු: කළු ජූලිය 1983 හි බිහිසුණු සිදුවීම් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ හැෙළා බැලීම Sinhala

දශක හතරකට පසු: කළු ජූලිය 1983 හි බිහිසුණු සිදුවීම් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ හැෙළා බැලීම

දින හතක ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් රට කපා කෑ තුවාල ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ අඳුරුම පරිච්ඡේදයන්ගෙන් එකක් මෙරට පුරා ඇරඹී වසර හතළිස් දෙකක් ගෙවී ගොස් ඇත; එහෙත් කළු ජූලිය…

23 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති නිවාස හතක් වාණිජ කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට සැලසුම් — අගමැති පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙයි Sinhala

ජනාධිපති නිවාස හතක් වාණිජ කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට සැලසුම් — අගමැති පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙයි

රට පුරා පිහිටා ඇති ජනාධිපති නිවාස හතක් සඳහා වාණිජමය වශයෙන් ශක්‍යතාවක් ඇති භාවිතයන් ක්‍රියාශීලීව සොයා බලමින් සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය…

23 Jul 2026 Discuss