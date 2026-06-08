දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල
දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළදී බස් රථයක් අනතුරට පත්වීමෙන් අවම වශයෙන් දස දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ සිදුවීම
දකුණු අධිවේගී මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කරමින් සිටි බස් රථය පින්නදූව එකතැන්පළ අසළදී අනතුරට පත් වූ අතර, ගැටුමෙන් පසු හානියට පත් අය වෙත ප්රාතිචාර දැක්වූ හදිසි සේවා කණ්ඩායම් ක්ෂණිකව සිදුවූ ස්ථානයට ළඟා විය.
හානි වාර්තා වේ
මෙම සිදුවීමෙන් මුළු පුද්ගලයින් දස දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව වාර්තා විය. තුවාල ලැබූ අයගේ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් විස්තර වී නොමැති නමුත්, හදිසි ප්රතිකාර කාර්යමණ්ඩල ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක වී තුවාලකරුවන් වෛද්ය පහසුකම් වෙත ප්රවාහනය කළහ.
දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ උත්කණ්ඨා
කොළඹ සහ ශ්රී ලංකාවේ දකුණු කලාප සම්බන්ධ කරන දකුණු අධිවේගී මාර්ගය මෑත වසරවලදී රථවාහන අනතුරු කිහිපයකට ස්ථානය වී ඇති අතර, රටේ වේගවත් මාර්ග ජාලයේ රථවාහන ආරක්ෂාව හා රියදුරු හැසිරීම පිළිබඳ අඛණ්ඩ සැලකිල්ලක් ඇතිව තිබේ.
පින්නදූව අසළ සිදු වූ අනතුරේ හේතුව තීරණය කිරීම සඳහා බලධාරීන් විසින් සිදුවීම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනයක් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු එළිවනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.