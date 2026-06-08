Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළදී බස් රථයක් අනතුරට පත්වීමෙන් අවම වශයෙන් දස දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ සිදුවීම

දකුණු අධිවේගී මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කරමින් සිටි බස් රථය පින්නදූව එකතැන්පළ අසළදී අනතුරට පත් වූ අතර, ගැටුමෙන් පසු හානියට පත් අය වෙත ප්‍රාතිචාර දැක්වූ හදිසි සේවා කණ්ඩායම් ක්ෂණිකව සිදුවූ ස්ථානයට ළඟා විය.

හානි වාර්තා වේ

මෙම සිදුවීමෙන් මුළු පුද්ගලයින් දස දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව වාර්තා විය. තුවාල ලැබූ අයගේ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් විස්තර වී නොමැති නමුත්, හදිසි ප්‍රතිකාර කාර්යමණ්ඩල ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වී තුවාලකරුවන් වෛද්‍ය පහසුකම් වෙත ප්‍රවාහනය කළහ.

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ උත්කණ්ඨා

කොළඹ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු කලාප සම්බන්ධ කරන දකුණු අධිවේගී මාර්ගය මෑත වසරවලදී රථවාහන අනතුරු කිහිපයකට ස්ථානය වී ඇති අතර, රටේ වේගවත් මාර්ග ජාලයේ රථවාහන ආරක්ෂාව හා රියදුරු හැසිරීම පිළිබඳ අඛණ්ඩ සැලකිල්ලක් ඇතිව තිබේ.

පින්නදූව අසළ සිදු වූ අනතුරේ හේතුව තීරණය කිරීම සඳහා බලධාරීන් විසින් සිදුවීම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනයක් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු එළිවනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි

වර්ධනය වන ඩෙංගු තර්ජනය මැඩලීමට බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙති දිවයිනපුරා ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යාම හමුවේ, ශ්‍රී ලංකාව ස포යා ගත් ජාතික මදුරු මර්දන…

08 Jun 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි Sinhala

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ තම පළමු ශාඛාව විවෘත කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන මූල්‍ය පරිසරය තුළ තම පැතිරීම පුළුල් කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු පියවරක් ඉදිරියට…

08 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ගමනේ මූලික හවුල්කරුවන් ලෙස ඉන්දියාව හා ජපානය ඉස්මතු කරයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ගමනේ මූලික හවුල්කරුවන් ලෙස ඉන්දියාව හා ජපානය ඉස්මතු කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ හා දිගුකාලීන ප්‍රගතියේ මාර්ගයේ ඉදිරියට යන අතරතුර, ආසියාවේ වඩාත් බලගතු ජාතීන් දෙකක් වන ඉන්දියාව හා ජපානයේ දෘඩ සහාය…

08 Jun 2026 Discuss