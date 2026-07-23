Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ෆ්‍රැන්චයිසි ගිවිසුම අවසන් කිරීමෙන් පසු යාපනය කිංග්ස් කණ්ඩායමේ පාලනය Sri Lanka Cricket සහ IPG අතට

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ෆ්‍රැන්චයිසි ගිවිසුම අවසන් කිරීමෙන් පසු යාපනය කිංග්ස් කණ්ඩායමේ පාලනය Sri Lanka Cricket සහ IPG අතට

මූල්‍ය පැහැර හැරීමෙන් යාපනය කිංග්ස් නව අතකට

පෙර හිමිකරුවන් මූල්‍ය වගකීම් ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් ෆ්‍රැන්චයිසි ගිවිසුම අවසන් කිරීමට තීරණය කළ අතර, ඉන් අනතුරුව Sri Lanka Cricket (SLC) සහ IPG ආයතනය යාපනය කිංග්ස් ෆ්‍රැන්චයිසියේ පාලනය භාර ගෙන ඇත.

ෆ්‍රැන්චයිසි ගිවිසුම අවසන් කෙරේ

ගිවිසුමේ නියමයන් යටතේ ගෙවිය යුතු මුදල් ෆ්‍රැන්චයිසි හිමිකරු විසින් නොගෙවීම හේතුවෙන් ගිවිසුම අවසන් කිරීමේ තීරණය ගන්නා ලදී. කොන්ත්‍රාත් කොන්දේසි ඉෂ්ට නොවූ බැවින්, SLC සහ IPG ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් කණ්ඩායමේ අධීක්ෂණය ඉක්මනින් භාරගනිමින් තරඟාවලි ව්‍යුහය තුළ ෆ්‍රැන්චයිසියේ අඛණ්ඩතාව සුරක්ෂිත කළේය.

කිංග්ස් කණ්ඩායමේ අනාගතය තහවුරු වේ

SLC සහ IPG විසින් ගනු ලැබූ මෙම පියවර, ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්හි අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමට සහ යාපනය කිංග්ස් කණ්ඩායම හා සම්බන්ධ ක්‍රීඩකයින්, කාර්ය මණ්ඩලය සහ සුපෝෂකයින්ගේ අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීමට දක්වන කැපවීමේ ලකුණකි. තරඟාවලිය ආරම්භ වූ දා සිටම LPL හි වඩාත් කීර්තිමත් හා සාර්ථකම කණ්ඩායම් අතර ස්ථානයක් හිමිකරගත් යාපනය ෆ්‍රැන්චයිසියේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයට ඉතා වැදගත් කරුණකි.

ෆ්‍රැන්චයිසියේ දීර්ඝකාලීන හිමිකාරිත්ව ව්‍යුහය සහ මෙහෙයුම් සැලසුම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නුදුරු අනාගතයේදී Sri Lanka Cricket විසින් නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ 'නොමඟ යවන' ඩොලර් 300,000 අරමුදල් ප්‍රකාශයට යුපුන් අබේකෝන් පිළිතුරු දේ Sinhala

ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ 'නොමඟ යවන' ඩොලර් 300,000 අරමුදල් ප්‍රකාශයට යුපුන් අබේකෝන් පිළිතුරු දේ

ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම ධාවකයා වන යුපුන් අබේකෝන්, ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු විසින් ඔහුගේ ක්‍රීඩා වෘත්තිය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 300,000ක මුදලක් වෙන් කළ බවට…

23 Jul 2026 Discuss
හෝටලයක් වටලෑමේදී කිලෝ 4කට ආසන්න රනු සහ කෝටි ගණනක මුදල් සොයාගැනීමත් සමඟ සැකකරුවන් දස දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හෝටලයක් වටලෑමේදී කිලෝ 4කට ආසන්න රනු සහ කෝටි ගණනක මුදල් සොයාගැනීමත් සමඟ සැකකරුවන් දස දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

පොලිසිය හෝටල් පරිශ්‍රයක් වටලා සිදු කළ වැටලීමකදී කිලෝ හතරකට ආසන්න රන් ප්‍රමාණයක් සහ රුපියල් මිලියන දහසයකට අධික මුදල් ප්‍රමාණයක් සොයාගනිමින් පිරිමින් අට දෙනෙකු…

23 Jul 2026 Discuss
පෝට් සිටි කොළඹ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටින චීන තානාපති කාර්යාලය Sinhala

පෝට් සිටි කොළඹ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටින චීන තානාපති කාර්යාලය

පෝට් සිටි කොළඹහිදී ඇති වූ ගැටුමකට අනුගාමිව, ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිට ඇති අතර, මෙම ප්‍රමුඛ සංවර්ධන කලාපය…

23 Jul 2026 Discuss