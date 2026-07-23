ෆ්රැන්චයිසි ගිවිසුම අවසන් කිරීමෙන් පසු යාපනය කිංග්ස් කණ්ඩායමේ පාලනය Sri Lanka Cricket සහ IPG අතට
මූල්ය පැහැර හැරීමෙන් යාපනය කිංග්ස් නව අතකට
පෙර හිමිකරුවන් මූල්ය වගකීම් ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් ෆ්රැන්චයිසි ගිවිසුම අවසන් කිරීමට තීරණය කළ අතර, ඉන් අනතුරුව Sri Lanka Cricket (SLC) සහ IPG ආයතනය යාපනය කිංග්ස් ෆ්රැන්චයිසියේ පාලනය භාර ගෙන ඇත.
ෆ්රැන්චයිසි ගිවිසුම අවසන් කෙරේ
ගිවිසුමේ නියමයන් යටතේ ගෙවිය යුතු මුදල් ෆ්රැන්චයිසි හිමිකරු විසින් නොගෙවීම හේතුවෙන් ගිවිසුම අවසන් කිරීමේ තීරණය ගන්නා ලදී. කොන්ත්රාත් කොන්දේසි ඉෂ්ට නොවූ බැවින්, SLC සහ IPG ලංකා ප්රිමියර් ලීග් කණ්ඩායමේ අධීක්ෂණය ඉක්මනින් භාරගනිමින් තරඟාවලි ව්යුහය තුළ ෆ්රැන්චයිසියේ අඛණ්ඩතාව සුරක්ෂිත කළේය.
කිංග්ස් කණ්ඩායමේ අනාගතය තහවුරු වේ
SLC සහ IPG විසින් ගනු ලැබූ මෙම පියවර, ලංකා ප්රිමියර් ලීග්හි අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමට සහ යාපනය කිංග්ස් කණ්ඩායම හා සම්බන්ධ ක්රීඩකයින්, කාර්ය මණ්ඩලය සහ සුපෝෂකයින්ගේ අවශ්යතා ආරක්ෂා කිරීමට දක්වන කැපවීමේ ලකුණකි. තරඟාවලිය ආරම්භ වූ දා සිටම LPL හි වඩාත් කීර්තිමත් හා සාර්ථකම කණ්ඩායම් අතර ස්ථානයක් හිමිකරගත් යාපනය ෆ්රැන්චයිසියේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ක්ෂේත්රයට ඉතා වැදගත් කරුණකි.
ෆ්රැන්චයිසියේ දීර්ඝකාලීන හිමිකාරිත්ව ව්යුහය සහ මෙහෙයුම් සැලසුම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නුදුරු අනාගතයේදී Sri Lanka Cricket විසින් නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.