පෝට් සිටි කොළඹ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටින චීන තානාපති කාර්යාලය
පෝට් සිටි කොළඹහිදී ඇති වූ ගැටුමකට අනුගාමිව, ශ්රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිට ඇති අතර, මෙම ප්රමුඛ සංවර්ධන කලාපය සම්බන්ධ සිදුවීම පිළිබඳ බීජිං දක්වන බරපතල සැලකිල්ල එමඟින් ප්රකාශ වේ.
නිල ප්රකාශයක් මඟින් චීන තානාපති කාර්යාලය, ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් මෙම ගැටුම සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මක පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට 촉uh කළ අතර, සමුද්රයෙන් නිර්මාණය කළ මෙම ඓතිහාසික ව්යාපෘතිය කෙරෙහි චීනය දරන රාජ්යතාන්ත්රික බරැති ස්ථාවරය එයින් පිළිබිඹු වේ.
තානාපති කාර්යාලය සැලකිල්ල පළ කරයි
තානාපති කාර්යාලයේ පරීක්ෂණ ඉල්ලීම, පෝට් සිටි කොළඹ වටා පවතින සංවේදිතාව ඉස්මතු කරයි. ශ්රී ලංකාව සහ චීනය අතර ඇති ප්රධාන ඒකාබද්ධ සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් වන මෙය, අගනගරයේ වෙරළ තීරයෙන් ඔබ්බෙහි අනාගත ජාත්යන්තර මූල්ය මධ්යස්ථානයක් ලෙස ස්ථානගත කර ඇත.
පෝට් සිටි ව්යාපෘතිය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවලට හිමි වන වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගෙන, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් මෙම කාරණය නිසි බරැතිකමින් හසුරුවා ගත යුතු බව චීන නිලධාරීන් පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
පෝට් සිටි අවධානයට ලක් වෙයි
චීන ආයෝජන හා විශේෂඥතාවෙන් බොහෝ දුරට නිර්මාණය වූ පෝට් සිටි කොළඹ, ශ්රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ වඩාත් ඉහළ අභිලාෂකාමී යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘතිවලින් එකක් ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ සලකනු ලැබේ. එහි සීමා තුළ සිදු වන ඕනෑම සිදුවීමක් ස්වාභාවිකවම බීජිං සතු උද්දීපිත රාජ්යතාන්ත්රික අවධානය ආකර්ෂණය කර ගනී.
තානාපති කාර්යාලයේ ප්රකාශය සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් තවමත් සවිස්තරාත්මක මහජන ප්රතිචාරයක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, සවිස්තරාත්මක පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටීම සම්බන්ධිත ආයතන ඉක්මනින් හා තීරණාත්මකව ක්රියා කිරීමට පීඩනයක් එක් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දෙරජයන් රාජ්යතාන්ත්රික හා නෛතික මාර්ග ඔස්සේ මෙම කාරණය හසුරුවා ගන්නා විට, තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.