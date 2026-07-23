Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තීව්‍ර වන එල් නිනෝ සංසිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවට දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් ගෙන එයි — අධිකාරීන් අවධානයෙන්

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තීව්‍ර වන එල් නිනෝ සංසිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවට දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් ගෙන එයි — අධිකාරීන් අවධානයෙන්

තීව්‍ර වන එල් නිනෝ රටාව පිළිබඳ කාලගුණ අධිකාරීන්ගේ කනස්සල්ල

එල් නිනෝ දේශගුණික සංසිද්ධිය දිනෙන් දිනෙ තීව්‍ර වෙමින් පවතින අතර, ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි සති හා මාස කිහිපය තුළ සැලකිය යුතු කාලගුණ විපර්යාසවලට මුහුණ දීමට ඉඩ ඇතැයි අධිකාරීන් අනතුරු අඟවමින්, දූපත් රාජ්‍යය දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන්ට සූදානම් වෙමින් සිටී.

එල් නිනෝ යනු කුමක්ද? ශ්‍රී ලංකාවට එය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

එල් නිනෝ යනු මධ්‍යම හා නැගෙනහිර පැසිෆික් සාගරයේ මතුපිට ජලය අසාමාන්‍ය ලෙස උණුසුම් වීම මගින් සංලක්ෂිත ස්වාභාවිකව සිදුවන දේශගුණික රටාවකි. මෙම උණුසුම් වීම සාමාන්‍ය වායුගෝලීය සංසරණය අවුල් කරමින්, දකුණු ආසියාව ඇතුළු ලෝකය පුරා කාලගුණ විෂමතා රැසක් ඇති කරයි — ශ්‍රී ලංකාව එම කලාපයේ විශේෂයෙන් අවදානමට ලක්විය හැකි රාජ්‍යයක් ලෙස සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවට අනුව, තීව්‍ර වන එල් නිනෝ සංසිද්ධියක් බහුවිධ හා විනාශකාරී ප්‍රතිඵල ගෙන දිය හැකිය. ඇතැම් ප්‍රදේශවල අක්‍රමවත් වර්ෂාපතන රටා, දිගුකාලීන නියඟ තත්ත්වයන් මෙන්ම හදිසි ගංවතුර හා නාය යාම් අවදානම ඉහළ නංවන අනපේක්ෂිත දැඩි වර්ෂාව රට අත්විඳිය හැකිය.

කෘෂිකර්මය හා දෛනික ජීවිතය මත බලපෑම

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන ස්තම්භයක් ලෙස පවතින කෘෂිකාර්මික අංශය, එල් නිනෝ සංසිද්ධි අතරතුර ඉතා ඉහළ අවදානමකට මුහුණ දෙයි. වී වගාව හා අනෙකුත් බෝග සඳහා කාලෝචිත මෝසම් වර්ෂාව මත යැපෙන ගොවීන්ගේ අස්වැන්නට, වර්ෂාපතන රටා ඓතිහාසික සම්මතයන්ගෙන් සැලකිය යුතු ලෙස බැහැර වුවහොත්, දැඩි බලපෑමක් සිදු විය හැකිය.

  • බෝග අස්වැන්නට තර්ජනය කරන අඩු හෝ ප්‍රමාද වූ මෝසම් වර්ෂාව
  • වියළි කලාපයේ නියඟ තත්ත්වයන් ඇතිවීමේ වැඩි අවදානම
  • උස්බිම් හා වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවල හදිසි ගංවතුර හා නාය යාම් ඇතිවීමේ අවකාශය
  • කෘෂිකර්මය හා පානීය ජල සැපයුම යන දෙකටම බලපාන ජලාශ මට්ටම් අඩාල වීම

සූදානම හා මහජන අවධානය පිළිබඳ ඉල්ලීම්

කාලගුණ විද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන්, රජයේ ආයතන හා සාමාන්‍ය මහජනයා යන දෙපාර්ශ්වයම අවදිව සිට, ඇතිවිය හැකි හානිය අවම කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස දැඩිව ඉල්ලා සිටිති. මහනුවර, රත්නපුර, කෑගල්ල හා නුවරඑළිය වැනි නාය යෑමට ගොදුරු විය හැකි දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාව, අධිකාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ලබන මුල් අනතුරු ඇඟවීම් සන්නිවේදනවලට සවන් දෙන ලෙස උපදෙස් ලබා දෙමින් සිටී.

මෙවැනි ප්‍රමාණයේ දේශගුණික සිදුවීමකට මුහුණ දීමේදී, ජාතික ආයතනවලින් ආරම්භ කර තනි පවුල් දක්වා සෑම මට්ටමකම සූදානම ඉතාමත් 결정적ය.

අපේක්ෂිත දැඩි වර්ෂාව ට පෙර ජලාපවාහන යටිතල පහසුකම් පරීක්ෂා කර නඩත්තු කරන ලෙස ප්‍රාදේශීය රජයේ ආයතනවලින් ද අධිකාරීන් ඉල්ලා සිටින අතර, තත්ත්වය පිරිහෙනු ලැබුවහොත් ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ආපදා සහන ආයතන සූදානමින් තබා ඇත.

දේශගුණ ආන්තිකතාවලට පුරුදු රාජ්‍යයක්

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී ගංවතුර හා නාය යෑම් හේතුවෙන් ජීවිත හානි සිදුවීම් හා දිස්ත්‍රික්ක රැසක් හරහා දහස් ගණන් පවුල් විස්ථාපනය වීම් ඇතුළු ව, ආන්තික කාලගුණ සිදුවීම්වල ප්‍රතිවිපාක දරා ඇත. එල් නිනෝ සංසිද්ධිය තීව්‍ර වීම, දේශගුණ විචල්‍යතාවට රටේ පවතින අඛණ්ඩ අවදානම හා දිගුකාලීන ප්‍රත්‍යස්ථතා සැලසුම් සඳහා ඇති හදිසි අවශ්‍යතාව පිළිබඳ ප්‍රබල මතක් කිරීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නිල කාලගුණ නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙස ද, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිකුත් කරන ඕනෑම ඉවත් කිරීමේ හෝ ආරක්ෂක උපදෙස් ප්‍රමාද නොකොට අනුගමනය කරන ලෙස ද ජනතාව දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ෆ්‍රැන්චයිසි ගිවිසුම අවසන් කිරීමෙන් පසු යාපනය කිංග්ස් කණ්ඩායමේ පාලනය Sri Lanka Cricket සහ IPG අතට Sinhala

ෆ්‍රැන්චයිසි ගිවිසුම අවසන් කිරීමෙන් පසු යාපනය කිංග්ස් කණ්ඩායමේ පාලනය Sri Lanka Cricket සහ IPG අතට

මූල්‍ය පැහැර හැරීමෙන් යාපනය කිංග්ස් නව අතකට පෙර හිමිකරුවන් මූල්‍ය වගකීම් ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් ෆ්‍රැන්චයිසි ගිවිසුම අවසන් කිරීමට තීරණය කළ අතර, ඉන්…

23 Jul 2026 Discuss
ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ 'නොමඟ යවන' ඩොලර් 300,000 අරමුදල් ප්‍රකාශයට යුපුන් අබේකෝන් පිළිතුරු දේ Sinhala

ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ 'නොමඟ යවන' ඩොලර් 300,000 අරමුදල් ප්‍රකාශයට යුපුන් අබේකෝන් පිළිතුරු දේ

ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම ධාවකයා වන යුපුන් අබේකෝන්, ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු විසින් ඔහුගේ ක්‍රීඩා වෘත්තිය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 300,000ක මුදලක් වෙන් කළ බවට…

23 Jul 2026 Discuss
හෝටලයක් වටලෑමේදී කිලෝ 4කට ආසන්න රනු සහ කෝටි ගණනක මුදල් සොයාගැනීමත් සමඟ සැකකරුවන් දස දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හෝටලයක් වටලෑමේදී කිලෝ 4කට ආසන්න රනු සහ කෝටි ගණනක මුදල් සොයාගැනීමත් සමඟ සැකකරුවන් දස දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

පොලිසිය හෝටල් පරිශ්‍රයක් වටලා සිදු කළ වැටලීමකදී කිලෝ හතරකට ආසන්න රන් ප්‍රමාණයක් සහ රුපියල් මිලියන දහසයකට අධික මුදල් ප්‍රමාණයක් සොයාගනිමින් පිරිමින් අට දෙනෙකු…

23 Jul 2026 Discuss