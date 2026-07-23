ක්රීඩා අමාත්යවරයාගේ 'නොමඟ යවන' ඩොලර් 300,000 අරමුදල් ප්රකාශයට යුපුන් අබේකෝන් පිළිතුරු දේ
ශ්රී ලංකාවේ වේගවත්ම ධාවකයා වන යුපුන් අබේකෝන්, ක්රීඩා අමාත්ය හරීන් ප්රනාන්දු විසින් ඔහුගේ ක්රීඩා වෘත්තිය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 300,000ක මුදලක් වෙන් කළ බවට සිදු කළ ප්රකාශය නොමඟ යවන සුළු බව පවසමින් ගැඹුරු කනගාටුව ප්රකාශ කර ඇත.
අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශයට ධාවකයාගෙන් අභියෝගයක්
ජාත්යන්තර මලල ක්රීඩා වේදිකාවේ ශ්රී ලංකාව නිරන්තරයෙන්erwartungen නියෝජනය කරන අතර මීටර් 100 ධාවනයේ ජාතික වාර්තාව දරන යුපුන්, අමාත්යවරයා ෙගොනු කළ ඉලක්කම් ඔහු ඇත්ත වශයෙන්ම ලබා ගත් අරමුදල්වල නිවැරදි ස්වභාවය හා විස්තාරය නිරූපණය නොකරන බව ප්රකාශ කළේය. රාජ්ය සහාය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන ක්රීඩකයෙකු ලෙස ඔහු ඍජුවම මුහුණ දුන් අත්දැකීම් සමඟ අමාත්යවරයා ෙදෝෂ දැක්වූ ඉලක්කම් නොගැලපෙන බව ධාවකයා පැහැදිලි කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රභූ ක්රීඩා ක්ෂේත්රයට රජයේ ආයෝජනය ඉස්මතු කිරීමේ අරමුණින් අමාත්ය ප්රනාන්දු ප්රසිද්ධියේ ඩොලර් 300,000 ගැන සඳහන් කිරීමෙන් පසු මෙම මතභේදය මතු විය. කෙසේ වෙතත්, යුපුන් ඊට දෘඪ ලෙස ප්රතිරෝධය දක්වමින්, එම ප්රකාශය ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය පුරා ඔහු මුහුණ දුන් මූල්ය යථාර්ථයෙන් බොහෝ ඈත චිත්රයක් ඉදිරිපත් කළ බව පෙන්වා දුන්නේය.
ක්රීඩක-රජය විශ්වාසයට පහරක්
යුපුන් සඳහා මෙම ප්රශ්නය මුදලෙන් ඔබ්බට යයි. එවැනි ප්රකාශ නිවැරදි නොවන ලෙස සංජානනය වන විට, ක්රීඩකයන් සහ ඔවුන්ට සහාය දිය යුතු ආයතන අතර විශ්වාසය හානි කරන බව ධාවකයා ප්රකාශ කළේය. ක්රීඩා අමාත්යාංශය, ඔවුන් ආරක්ෂා කරන බව කියාගන්නා ක්රීඩකයන් සමඟ වඩාත් විනිවිද පෙනෙන සන්නිවේදනයක නිරත වනු ඇතැයි ඔහු බලාපොරොත්තු ප්රකාශ කළේය.
ලෝක මලල ක්රීඩා ශූරතාවලිය ඇතුළු ඉහළම ජාත්යන්තර මට්ටම්වල තරඟ කර ඇති යුපුන්, ශ්රී ලංකාවේ ක්ෂේත්ර හා පථ ක්රීඩාවේ දීප්තිමත්ම බලාපොරොත්තුවක් ලෙස දිගු කලක් සිට සලකනු ලැබේ. කැබිනට් අමාත්යවරයෙකුට ප්රසිද්ධියේ අභියෝග කිරීමට ඔහු දැක්වූ කැමැත්ත, රාජ්ය ප්රකාශන හා ඔවුන් ඇත්ත වශයෙන්ම ලබන සහාය අතර පරතරය පිළිබඳ ශ්රී ලංකාවේ ප්රභූ ක්රීඩකයන් අතර වර්ධනය වන කලකිරීම අවධාරණය කරයි.
අමාත්යාංශයෙන් තවම ප්රතිචාරයක් නැත
වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, ක්රීඩා අමාත්යාංශය යුපුන්ගේ ප්රකාශවලට නිල පැහැදිලි කිරීමක් හෝ ප්රතිචාරයක් නිකුත් කර නොතිබුණි. දේශීය ක්රීඩා ප්රජාව තුළ බොහෝ දෙනා, ක්රීඩකයන් සඳහා රජයේ අරමුදල් ප්රසිද්ධියට දැනුම් දෙන ආකාරය පිළිබඳ වැඩි වගවීමක් හා විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටිති.
මෙම සිදුවීම, ශ්රී ලංකාවේ උසස් කාර්යක්ෂමතා ක්රීඩකයන් සඳහා රාජ්ය සහාය ප්රමාණවත්ද යන්න සහ ලෝක වේදිකාවට ජාතික කොඩිය රැගෙන යන්නන්ට පවතින පද්ධති ඇත්ත වශයෙන්ම සේවය කරනවාද යන්න පිළිබඳ පුළුල් සංවාදය නැවත අවුලා දමා ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.