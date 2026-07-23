Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හෝටලයක් වටලෑමේදී කිලෝ 4කට ආසන්න රනු සහ කෝටි ගණනක මුදල් සොයාගැනීමත් සමඟ සැකකරුවන් දස දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හෝටලයක් වටලෑමේදී කිලෝ 4කට ආසන්න රනු සහ කෝටි ගණනක මුදල් සොයාගැනීමත් සමඟ සැකකරුවන් දස දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

පොලිසිය හෝටල් පරිශ්‍රයක් වටලා සිදු කළ වැටලීමකදී කිලෝ හතරකට ආසන්න රන් ප්‍රමාණයක් සහ රුපියල් මිලියන දහසයකට අධික මුදල් ප්‍රමාණයක් සොයාගනිමින් පිරිමින් අට දෙනෙකු සහ කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු ඇතුළු සැකකරුවන් දස දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සැලකිය යුතු සොයාගැනීමක්

මෙම මෙහෙයුමේදී කිලෝග්‍රෑම් 3ක් සහ ග්‍රෑම් 790ක් වූ රනු ප්‍රමාණයක් සහ රුපියල් 16,900,000ක මුදලක් අත්තනෝමතික ලෙස රාජසන්තක කරන ලදී. මෙම සොයාගැනීම මෑත කාලයේ සිදු වූ සැලකිය යුතු වටලෑම් අතරට එක් වන අතර, සොයාගත් වටිනාකම් ගෙන ආ ස්ථානය සහ එම පරිශ්‍රයේ සිදු වූ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු සැකයක් ඇති වී ඇත.

දස දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

වැටලීමෙන් අනතුරුව සැකකරුවන් දස දෙනා ම සිදුවූ ස්ථානයේදීම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. රාජසන්තක කරගත් රනු සහ මුදල් ලැබුණු මූලාශ්‍ර සොයා බැලීමටත්, සැකකරුවන් යම් පුළුල් අපරාධ ජාලයකට සම්බන්ධ වී සිටිනවාද යන්න තහවුරු කර ගැනීමටත් බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකව පවතින බැවින් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය තෙක් හෝටලයේ නිශ්චිත පිහිටීම හෝ අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාව හෙළිදරව් කර නොමැත. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට අපේක්ෂිත චෝදනා ඇතුළු වැඩිදුර තොරතුරු ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතය.

ප්‍රජාවගෙන් බලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, සැක සහිත ඕනෑම ක්‍රියාකාරකමක් ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පෝට් සිටි කොළඹ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටින චීන තානාපති කාර්යාලය Sinhala

පෝට් සිටි කොළඹ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටින චීන තානාපති කාර්යාලය

පෝට් සිටි කොළඹහිදී ඇති වූ ගැටුමකට අනුගාමිව, ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිට ඇති අතර, මෙම ප්‍රමුඛ සංවර්ධන කලාපය…

23 Jul 2026 Discuss
නේගොඹෝ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 1,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සීඅයිඩී විමර්ශනයට — අධිකරණයට හෙළිදරව් Sinhala

නේගොඹෝ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 1,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සීඅයිඩී විමර්ශනයට — අධිකරණයට හෙළිදරව්

නේගොඹෝ බන්ධනාගාර අරගලය සම්බන්ධ පුළුල් විමර්ශනයක් ක්‍රියාත්මකයි නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ කලහය සම්බන්ධ සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස පුද්ගලයින් 969 දෙනකු…

23 Jul 2026 Discuss
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය දැඩි පියවර ගනී: කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ හා රසායනික ද්‍රව්‍ය තොගකිරීම සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික රෝහල් සහ රසායනාගාර 23කට දඬුවම් Sinhala

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය දැඩි පියවර ගනී: කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ හා රසායනික ද්‍රව්‍ය තොගකිරීම සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික රෝහල් සහ රසායනාගාර 23කට දඬුවම්

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පෞද්ගලික වෛද්‍ය පහසුකම්වලට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවර ගනී ශ්‍රී ලංකාව පුරා පෞද්ගලික රෝහල් සහ වෛද්‍ය රසායනාගාර 23කගේ පරිශ්‍රයන් තුළ කල්…

23 Jul 2026 Discuss