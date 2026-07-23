හෝටලයක් වටලෑමේදී කිලෝ 4කට ආසන්න රනු සහ කෝටි ගණනක මුදල් සොයාගැනීමත් සමඟ සැකකරුවන් දස දෙනෙකු අත්අඩංගුවට
පොලිසිය හෝටල් පරිශ්රයක් වටලා සිදු කළ වැටලීමකදී කිලෝ හතරකට ආසන්න රන් ප්රමාණයක් සහ රුපියල් මිලියන දහසයකට අධික මුදල් ප්රමාණයක් සොයාගනිමින් පිරිමින් අට දෙනෙකු සහ කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු ඇතුළු සැකකරුවන් දස දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
සැලකිය යුතු සොයාගැනීමක්
මෙම මෙහෙයුමේදී කිලෝග්රෑම් 3ක් සහ ග්රෑම් 790ක් වූ රනු ප්රමාණයක් සහ රුපියල් 16,900,000ක මුදලක් අත්තනෝමතික ලෙස රාජසන්තක කරන ලදී. මෙම සොයාගැනීම මෑත කාලයේ සිදු වූ සැලකිය යුතු වටලෑම් අතරට එක් වන අතර, සොයාගත් වටිනාකම් ගෙන ආ ස්ථානය සහ එම පරිශ්රයේ සිදු වූ ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු සැකයක් ඇති වී ඇත.
දස දෙනෙකු අත්අඩංගුවට
වැටලීමෙන් අනතුරුව සැකකරුවන් දස දෙනා ම සිදුවූ ස්ථානයේදීම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. රාජසන්තක කරගත් රනු සහ මුදල් ලැබුණු මූලාශ්ර සොයා බැලීමටත්, සැකකරුවන් යම් පුළුල් අපරාධ ජාලයකට සම්බන්ධ වී සිටිනවාද යන්න තහවුරු කර ගැනීමටත් බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව
විමර්ශනය ක්රියාත්මකව පවතින බැවින් ශ්රී ලංකා පොලිසිය තෙක් හෝටලයේ නිශ්චිත පිහිටීම හෝ අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන්ගේ අනන්යතාව හෙළිදරව් කර නොමැත. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට අපේක්ෂිත චෝදනා ඇතුළු වැඩිදුර තොරතුරු ප්රකාශ කිරීමට නියමිතය.
ප්රජාවගෙන් බලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, සැක සහිත ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.