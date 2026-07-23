Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹෝ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 1,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සීඅයිඩී විමර්ශනයට — අධිකරණයට හෙළිදරව්

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹෝ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 1,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සීඅයිඩී විමර්ශනයට — අධිකරණයට හෙළිදරව්

නේගොඹෝ බන්ධනාගාර අරගලය සම්බන්ධ පුළුල් විමර්ශනයක් ක්‍රියාත්මකයි

නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ කලහය සම්බන්ධ සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස පුද්ගලයින් 969 දෙනකු ප්‍රශ්න කර ඇති බව අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව (සීඅයිඩී) හෙළිකර ඇති අතර, සිද්ධිය හා සම්බන්ධ සැකකරුවන්ගේ අන්වර්ථ නාම 40ක් ද හඳුනාගෙන ඇත.

බ්‍රහස්පතින්දා (23) අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ, නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ හිංසනකාරී කලහය සම්බන්ධ විමර්ශනයේ පරිමාණය හා ප්‍රගතිය පිළිබඳව විමර්ශකයින් විස්තර ඉදිරිපත් කළහ.

අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ ප්‍රධාන සොයාගැනීම්

අධිකරණ විභාගයේදී අනාවරණය වූ වැදගත් කරුණු අතර, සැකකරුවන්ගේ අන්වර්ථ නාම 40ක් හඳුනාගෙන ඇති බව සීඅයිඩී නිලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, සිද්ධිය හා සම්බන්ධ පුද්ගලයින් කිහිප දෙනෙකු මුවාවූ අනන්‍යතාවලින් ක්‍රියා කර ඇති බවට ද ඒ මගින් ඉඟි වෙයි — නඩුව ඉදිරියට යත්ම විමර්ශකයින් මෙම කරුණ වඩාත් ගැඹුරින් අනුගමනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දළ වශයෙන් පුද්ගලයින් දහසකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ප්‍රශ්න කිරීම, විමර්ශනයේ පුළුල් විෂය පථය අවධාරණය කරන අතර, බන්ධනාගාර කලහය හා එහි ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳව බලධාරීන් ගන්නා බරපතල ආකල්පය ද ඉන් පිළිඹිබු වේ.

විමර්ශනය ඉදිරියටත් පවතී

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය මෑත වසරවලදී අධික ජනාකීර්ණ බව සහ අරගල සිදුවීම් ඇතුළු කරදරකාරී අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින බැවින්, මෙවැනි සිද්ධි ජනතාවගේ විශේෂ අවධානයට ලක්වේ. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම සීඅයිඩී අධිකරණයට යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම ඉදිරියටත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම, සොයාගැනීම් හා ඕනෑම නිල චෝදනා සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය දැඩි පියවර ගනී: කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ හා රසායනික ද්‍රව්‍ය තොගකිරීම සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික රෝහල් සහ රසායනාගාර 23කට දඬුවම් Sinhala

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය දැඩි පියවර ගනී: කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ හා රසායනික ද්‍රව්‍ය තොගකිරීම සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික රෝහල් සහ රසායනාගාර 23කට දඬුවම්

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පෞද්ගලික වෛද්‍ය පහසුකම්වලට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවර ගනී ශ්‍රී ලංකාව පුරා පෞද්ගලික රෝහල් සහ වෛද්‍ය රසායනාගාර 23කගේ පරිශ්‍රයන් තුළ කල්…

23 Jul 2026 Discuss
ලංකා සතොස ආයතනය සිකුරාදා සිට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 11ක මිල අඩු කරයි Sinhala

ලංකා සතොස ආයතනය සිකුරාදා සිට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 11ක මිල අඩු කරයි

රාජ්‍ය සතු සිල්ලර වෙළඳ ජාලය වන ලංකා සතොස ආයතනය ජනවාරි 24 වැනි සිකුරාදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 11ක මිල අඩු කිරීමට සූදානම් වීමත් සමඟ, ශ්‍රී…

23 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය එක්සත්ව සාකච්ඡා කරයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය එක්සත්ව සාකච්ඡා කරයි

විනිසුරුවන්ගේ නිශ්චිත විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂ පක්ෂවල ජ්‍යෙෂ්ඨ…

23 Jul 2026 Discuss