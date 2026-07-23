නේගොඹෝ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 1,000කට ආසන්න සංඛ්යාවක් සීඅයිඩී විමර්ශනයට — අධිකරණයට හෙළිදරව්
නේගොඹෝ බන්ධනාගාර අරගලය සම්බන්ධ පුළුල් විමර්ශනයක් ක්රියාත්මකයි
නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ කලහය සම්බන්ධ සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස පුද්ගලයින් 969 දෙනකු ප්රශ්න කර ඇති බව අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව (සීඅයිඩී) හෙළිකර ඇති අතර, සිද්ධිය හා සම්බන්ධ සැකකරුවන්ගේ අන්වර්ථ නාම 40ක් ද හඳුනාගෙන ඇත.
බ්රහස්පතින්දා (23) අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ, නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ හිංසනකාරී කලහය සම්බන්ධ විමර්ශනයේ පරිමාණය හා ප්රගතිය පිළිබඳව විමර්ශකයින් විස්තර ඉදිරිපත් කළහ.
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ ප්රධාන සොයාගැනීම්
අධිකරණ විභාගයේදී අනාවරණය වූ වැදගත් කරුණු අතර, සැකකරුවන්ගේ අන්වර්ථ නාම 40ක් හඳුනාගෙන ඇති බව සීඅයිඩී නිලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, සිද්ධිය හා සම්බන්ධ පුද්ගලයින් කිහිප දෙනෙකු මුවාවූ අනන්යතාවලින් ක්රියා කර ඇති බවට ද ඒ මගින් ඉඟි වෙයි — නඩුව ඉදිරියට යත්ම විමර්ශකයින් මෙම කරුණ වඩාත් ගැඹුරින් අනුගමනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දළ වශයෙන් පුද්ගලයින් දහසකට ආසන්න සංඛ්යාවක් ප්රශ්න කිරීම, විමර්ශනයේ පුළුල් විෂය පථය අවධාරණය කරන අතර, බන්ධනාගාර කලහය හා එහි ප්රතිවිපාක පිළිබඳව බලධාරීන් ගන්නා බරපතල ආකල්පය ද ඉන් පිළිඹිබු වේ.
විමර්ශනය ඉදිරියටත් පවතී
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය මෑත වසරවලදී අධික ජනාකීර්ණ බව සහ අරගල සිදුවීම් ඇතුළු කරදරකාරී අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින බැවින්, මෙවැනි සිද්ධි ජනතාවගේ විශේෂ අවධානයට ලක්වේ. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම සීඅයිඩී අධිකරණයට යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම ඉදිරියටත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම, සොයාගැනීම් හා ඕනෑම නිල චෝදනා සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.