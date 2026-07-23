පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය දැඩි පියවර ගනී: කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ හා රසායනික ද්රව්ය තොගකිරීම සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික රෝහල් සහ රසායනාගාර 23කට දඬුවම්
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පෞද්ගලික වෛද්ය පහසුකම්වලට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවර ගනී
ශ්රී ලංකාව පුරා පෞද්ගලික රෝහල් සහ වෛද්ය රසායනාගාර 23කගේ පරිශ්රයන් තුළ කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ හා රසායනික ද්රව්ය සොයාගැනීමත් සමඟ, පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) එම ආයතන සම්බන්ධයෙන් නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර, මෙය පෞද්ගලික සෞඛ්යසේවා අංශයේ රෝගී ආරක්ෂාවේ ප්රමිතීන් පිළිබඳ බරපතළ සැකසැලිලි මතුකර ඇත.
බහුල නීති උල්ලංඝනයන් හෙළිදරව් වේ
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ බලාත්මකකරණ මෙහෙයුම්වලින් හෙළිදරව් වූයේ, සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් වූ පෞද්ගලික වෛද්ය ආයතන, කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ හා රසායනාගාර රසායනික ද්රව්ය ගබඩා කර ඇති බවත්, ඇතැම් අවස්ථාවල ඒවා භාවිතා කර ඇති බවත්ය. එවැනි නීති උල්ලංඝනයන් මහජන සෞඛ්යය සඳහා සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති කරන අතර, රෝගීන් පෞද්ගලික සෞඛ්ය සේවා සපයන්නන් කෙරෙහි තබන විශ්වාසය බිඳ දමයි.
පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීමක් සොයාගත් සියලු ආයතන 23ටම දඩ නියම කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, සෞඛ්ය ක්ෂේත්රය පුරා අපේක්ෂිත ඉහළ ප්රමිතීන්ටම පෞද්ගලික අංශයේ වෛද්ය ආයතන ද යටත් කිරීමට CAA කටයුතු කරයි.
පෞද්ගලික සෞඛ්යසේවා අංශයට අනතුරු ඇඟවීමක්
මෙම පියවර, රටපුරා පෞද්ගලික රෝහල් හා රසායනාගාරවලට නියාමන රෙගුලාසිවලට අනුකූල වීම සාකච්ඡාවට ගත නොහැකි කාරණයක් බව දන්වන දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස කටයුතු කරයි. කල් ඉකුත් වූ වෛද්ය සම්පත් ගබඩා කිරීම හා භාවිතා කිරීම නීති විරෝධී පමණක් නොව, නිවැරදි රෝග විනිශ්චය හා ඵලදායී ප්රතිකාර සඳහා මෙම ආයතන මත රඳා සිටින රෝගීන්ගේ ජීවිත අනතුරේ හෙලිය හැකි බව CAA අවධාරණය කර ඇත.
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට කැපවී සිටින අතර, සියලු වෛද්ය ආයතන තහවුරු කළ සෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ ප්රමිතීන්ට දැඩිව අනුකූල වන බව සහතික කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ දිගටම සිදු කරනු ඇත.
රෝගීන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
පෞද්ගලික රෝහල් හා රෝග විනිශ්චය රසායනාගාරවලින් ප්රතිකාර ලබාගන්නා සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, මෙම දැඩි පියවර සෞඛ්යසේවා ක්ෂේත්රයේ නියාමන අධීක්ෂණයේ වැදගත්කම ඉස්මතු කරයි. ඖෂධ හා වෛද්ය සම්පත්වල ගුණාත්මකභාවය හෝ තත්ත්වය පිළිබඳ කිසියම් ගැටලුවක් ඇත්නම් ඒ බව අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කිරීමට රෝගීන් දිරිමත් කෙරේ.
පෞද්ගලික වෛද්ය ආයතන පිළිබඳ පරීක්ෂණ නිතිපතා ඉදිරියටත් සිදු කෙරෙන බවත්, පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නීති උල්ලංඝනය කරන බව සොයාගත් ඕනෑම ආයතනකට එරෙහිව නැවත නීතිමය පියවර ගන්නා බවත් CAA පෙන්වා දී ඇත. ඕනෑම ආයතනක් එහි විශාලත්වය හෝ කීර්තිය කෙසේ වෙතත්, සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවෙන් නිදහස් නොවන බව නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.
අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය අපේක්ෂිතයි
ශ්රී ලංකාව සිය පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාමුව තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන විට, CAA හි නවතම බලාත්මකකරණ ව්යාපාරය, සෞඛ්ය සේවා සපයන්නන් ඉහළම ප්රමිතීන් පවත්වාගෙන යාම සහතික කිරීමේ පුළුල් කැපවීමක් ඇති බව සංඥා කරයි. ඊළඟ පරීක්ෂණ වටය ආරම්භ වීමට පෙර සම්පූර්ණ අනුකූලතාවය සහතික කිරීම සඳහා, සියලු පෞද්ගලික රෝහල් හා රසායනාගාරවලට ඔවුන්ගේ ඖෂධ හා රසායනික ද්රව්ය තොගවල ක්ෂණික අභ්යන්තර විගණනයක් සිදු කරන ලෙස අධිකාරිය ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.