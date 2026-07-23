ලංකා සතොස ආයතනය සිකුරාදා සිට අත්යවශ්ය ආහාර ද්රව්ය 11ක මිල අඩු කරයි
රාජ්ය සතු සිල්ලර වෙළඳ ජාලය වන ලංකා සතොස ආයතනය ජනවාරි 24 වැනි සිකුරාදා සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි අත්යවශ්ය ද්රව්ය 11ක මිල අඩු කිරීමට සූදානම් වීමත් සමඟ, ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට විවිධ අත්යවශ්ය ආහාර ද්රව්ය අඩු මිලට ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වීමට නියමිතය.
ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයන්ට මිල සහනයක්
මෙම නිවේදනය වාණිජ අමාත්යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද අතර, පසුගිය වසර කිහිපය පුරා ජීවන වියදම ඉහළ යාම හේතුවෙන් දැඩි අසීරුතාවයට පත්ව සිටින දිවයිනේ පවුල් සඳහා ශුභදායී ප්රවර්ධනයක් ලෙස මෙය සැලකේ. රජය මෙහෙයවන සිල්ලර වෙළඳ ජාලය හරහා දෛනික සිල්ලර අවශ්යතා සපුරාගන්නා අඩු හා මධ්යම ආදායම්ලාභී පවුල්වලට ලංකා සතොස අලෙවිසල්වල මිල අඩු කිරීම සැලකිය යුතු සහනයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
රජයේ සිල්ලර වෙළඳ ජාලය මැදිහත් වෙයි
ශ්රී ලංකාව පුරා පුළුල් සිල්ලර අලෙවිසල් ජාලයක් පවත්වාගෙන යන ලංකා සතොස ආයතනය, රජය විසින් අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල ලබ්යතාව හා දැරිය හැකි මිල නියාමනය කරන ප්රධාන යාන්ත්රණයක් ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ සේවය සලසා ඇත. සතොස අලෙවිසල්වල සිදු කෙරෙන මිල ගැලපීම් බොහෝ විට පාරිභෝගික වෙළඳපොළ ස්ථාවර කිරීමට හා සාමාන්ය පුරවැසියන් මත පවතින උද්ධමන පීඩනය සමනය කිරීමට ගන්නා පුළුල් උත්සාහයන්ගේ සංඥාවකි.
අත්යවශ්ය ආහාර ද්රව්ය 11ම සඳහා සංශෝධිත මිල ගණන් ජනවාරි 24 වැනි සිකුරාදා සිට ක්රියාත්මක වන බව වාණිජ අමාත්යාංශය තහවුරු කළේය.
පාරිභෝගිකයන්ට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
සිකුරාදා සිට දිවයිනේ ලංකා සතොස ශාඛා වෙත යොමු වන සාප්පු සවාරිකරුවන්ට නිශ්චිත අත්යවශ්ය ආහාර ද්රව්ය සඳහා අඩු මිල ගණන් ලැබේ. සංශෝධිත මිල ගණන්වලින් ප්රයෝජන ගැනීම සඳහා ළඟම ඇති සතොස අලෙවිසලට යෑමට පාරිභෝගිකයන් දිරිමත් කෙරේ.
බලපාන නිශ්චිත ද්රව්ය හා මිල අඩු කිරීම්වල ප්රමාණය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර රජයේ හා අමාත්යාංශයේ නිල නාලිකා හරහා දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.